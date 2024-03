Jorge Fossati aclaró convocatoria de Oliver Sonne para los amistosos de la selección peruana: “No llamo a nadie por presión de alguien”

De cara a los amistosos de marzo, el técnico uruguayo consideró al defensa nacido en Dinamarca. (Video: Movistar Deportes).

Hoy lunes 11 de marzo se llevó a cabo la primera convocatoria de Jorge Fossati en la selección peruana. El técnico dio a conocer los nombres de los 29 jugadores que fueron considerados de cara a los amistosos contra Nicaragua y República Dominicana. Y entre los nombres que llamaron la atención fue el de Oliver Sonne, de quien se generó una enorme polémica sobre su posible presencia. En ese sentido, el entrenador uruguayo habló sobre su inclusión y dejó un mensaje sobre los rumores que se originaron.

Te puede interesar: Eddie Fleischman acusó a Jorge Fossati de ser “nacionalista mal entendido” y exigió llamado de Oliver Sonne a la selección peruana

“Se especula tanto... Está bien, ustedes (los periodistas) tienen que trabajar. Entonces, está el que quiere informarse primero y después habla, y está el que tira lo que siente o lo que piensa, pero que no revisa”, fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa que se llevó a cabo en la Videna.

De la misma manera, recordó las palabras que escuchó de un exdirigente ‘charrúa’ acerca de este asunto. “Contador José Pedro Damián, expresidente de Peñarol, me dijo que no hay industria que trabaje más en Uruguay, y en Latinoamérica, que la del rumor. Es una sin chimenea, pero que es la que más trabaja. Tiras un rumor a la calle y después eso se expande”, dijo.

Jorge Fossati dio su primera lista en la selección peruana y mostró su incomodidad ante rumores de posible ausencia de Oliver Sonne. - créditos: FPF

Jorge Fossati sobre convocatoria de Oliver Sonne

En eso, Jorge Fossati aseguró que nunca descartó a Oliver Sonne para la selección peruana en entrevistas pasadas, mucho menos que se deja influenciar por los personajes involucrados en la industria del fútbol para llamar a un futbolista.

Te puede interesar: ¿Oliver Sonne será convocado para amistosos con Nicaragua y República Dominicana? Sus posibilidades tras polémica con Jorge Fossati

“Yo trato de resistir archivos. Por eso, todo lo que aclaré antes, y me digan cuándo dije que Oliver Sonne no tenía chances en la selección, cuándo dije que no lo iba a traer. Dije que no traía a nadie porque me presione nadie, ni tampoco porque tenga club de fans o personas interesadas en que lo traiga. Me van a contar a mí, que en el mundo del fútbol no hay gente alrededor de los jugadores que están interesados en que lleguen a tal lado u otro. Falta que me digan que todos somos Heidi o Bambi”, comentó.

Además, el DT de 71 años recalcó que el llamado del lateral nacido en Dinamarca se dio en un momento crucial para observarlo ‘in situ’, dando a entender que tendría su debut en estos amistosos. “A los que dijeron, se jugaron que no estaba. Tal vez piensan que lo traje porque me presionaron. Para ustedes puede ser sorpresa, para mí no lo es. En definitiva, queremos verlo de verdad. Para eso, tenemos que verlo entrenando y, dentro de lo posible, que es la idea, jugando. Sino siempre vamos a seguir en lo que podría haber sido”, sostuvo.

Oliver Sonne tuvo un caluroso recibimento en Perú en los partidos de la 'bicolor', con la que aún no ha podido debutar. - créditos: FPF

Y es que la convocatoria de Oliver Sonne a la ‘blanquirroja’ generó una gran expectativa en los hinchas, ya que se trata de un jugador que milita en la Primera División de Dinamarca. A sus 23 años, es titular indiscutible en Silkeborg IF, donde acumula un gol y dos asistencias en 24 partidos disputados en la actual temporada.

Te puede interesar: Oliver Sonne en crisis de resultados con Silkeborg IF: no gana en Superliga de Dinamarca desde hace cinco meses

Este hecho, sumado a que no existen muchos futbolistas peruanos desempeñándose en el fútbol europeo hicieron pensar que su llamado sería un hecho. No obstante, Jorge Fossati aseguró que, de acuerdo con su esquema de juego base de 3-5-2, tendría como rivales directos a Luis Advíncula y Andy Polo, quienes ya vienen defendiendo a la ‘bicolor’ desde hace años. De hecho, la ‘Joya’ es un conocido del estratega porque lo tuvo en Universitario el 2023 y salió campeón.

Asistencia de Oliver Sonne con Silkeborg. (Jorge Castillo)

Fecha de amistosos de Perú

La selección peruana encarará dos amistosos en marzo. El primero es ante Nicaragua el viernes 22 de marzo en Matute, mientras que el duelo contra República Dominicana será el martes 26 en el estadio Monumental.