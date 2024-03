Alondra García Miró minimiza a sus exparejas al hablar de su novio Francisco Alister: “es como si lo conociera de otra vida”

Alondra García Miro habla de la maternidad y de su novio. | Willax TV / TikTok Camy TV

La modelo peruana Alondra García Miró sorprendió a todos al revelar su relación sentimental con el economista estadounidense Francisco Alister Moreno. A inicios de 2024, a través de una publicación en redes sociales, García Miró expresó su felicidad al compartir imágenes junto a su nueva pareja, acompañadas de la frase: “Nosotros volamos lejos. Mi amor llevándome a dar un paseo por el cielo”, mientras se dirigían a un aeródromo. Esta declaración marcó un nuevo capítulo en la vida de la modelo, después de su conocido romance con el futbolista Paolo Guerrero.

Esta nueva relación ha sido objeto de curiosidad, especialmente por el hecho de que Alondra, de 32 años, y Francisco parecen haber establecido un vínculo profundo en un corto lapso.

“Sí, (tenemos poco tiempo) pero yo siento que fueran años... y vidas, como si fuese (y lo conociera) de otra vida también”, compartió Alondra durante una entrevista con Milagros Leiva en Willax TV. La modelo enfatizó esta conexión especial, a pesar de provenir de mundos distintos.

Alondra García Miró habló de la maternidad y de su novio Francisco Alister Moreno.

¿Qué dijo Alondra sobre la maternidad?

Además de la noticia de su nueva pareja, Alondra también abordó el tema de la maternidad, un aspecto de su vida que ha generado expectativa entre sus seguidores. La modelo reveló que ha conversado con Moreno sobre la posibilidad de convertirse en madre en el futuro. “Hemos conversado en algún momento (de tener hijos), él es súper ajeno a este mundo al que me dedico, es empresario, puros números”, explicó.

A pesar de sentir el “reloj biológico” y la presión externa, como lo indicó una pregunta de la periodista Leiva sobre cuándo planea ser madre, Alondra se mantiene firme en su deseo de tomar esta decisión en el momento adecuado.

“Quiero ser madre, siento el reloj biológico, ¿quiero tener hijos? Sí. Ahora, en este momento, no lo tengo planeado. Me gustaría congelar óvulos. Todo va a llegar en el momento en que tenga que llegar si Dios así lo quiere y lo permite también”, afirmó con convicción.

Alondra García Miró

Estas declaraciones brindan una visión más íntima de la vida de Alondra García Miró, demostrando su enfoque reflexivo hacia el futuro y su relación. Si bien la imagen de Alondra estuvo asociada a su relación previa con el futbolista Paolo Guerrero, esta nueva etapa en su vida personal y la perspectiva de maternidad revelan facetas poco conocidas de la modelo.

¿Quién es Francisco Moreno, la pareja de Alondra?

Francisco Alister Moreno, un empresario de 40 años con raíces españolas, capturó la atención del público por se la nueva pareja de Alondra García Miró. Moreno, quien desempeña el rol de CEO en Clikalia, una prominente firma dedicada al sector inmobiliario en España, cuenta con un impresionante historial profesional, incluyendo una posición relevante como presidente del Banco Santander en Nueva York.

Este ejecutivo, nacido en Miami y apodado cariñosamente ‘Ali’ por sus allegados, combina una ascendencia española con un perfil visionario en el ámbito de los negocios inmobiliarios. Su liderazgo en Clikalia y experiencia en el Banco Santander resaltan su perfil empresarial. La relación de Moreno con la industria inmobiliaria y su capacidad para generar ingresos millonarios han demostrado su posición como una figura influyente en el sector.

Alondra García Miró y su novio en viaje en avioneta. | Instagram

¿Qué le pasó a la mamá de Alondra García Miró?

Alondra García Miró, conocida por su participación en el reality ‘Combate’ y su destacada trayectoria como modelo e influencer, compartió recientemente en una entrevista con Milagros Leiva, un episodio trágico en su vida: la inesperada pérdida de su madre debido a un infarto. García Miró, quien tuviera una relación muy estrecha con su progenitora, calificándola como su mejor amiga, reveló cómo este doloroso acontecimiento marcó un antes y un después en su vida.

La tragedia ocurrió cuando García Miró dejó pasar un dolor de cabeza que su madre mencionó sentir antes de salir a una reunión. Decidiendo no despertarla a su retorno y optando por dormir en otra habitación, la joven se enfrentó a una dura realidad al día siguiente. Su abuela, que vivía con ellas, se topó con la devastadora escena.

“Murió de un infarto, se quedó dormida y nunca más se despertó, en mi cuarto (...) En ese momento no asimilé, para mí era: ‘llamen a la ambulancia, mi mamá va a estar bien, mamá levántate’ porque no quería reconocer que no estaba. Yo creo que sí (hace rato que había muerto) porque estaba super fría y todo”, finalizó.