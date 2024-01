Alondra García Miró presenta por primera vez a su novio Francisco Moreno: “Mi amor llevándome al cielo”

Alondra García Miró y su novio en viaje en avioneta. | Instagram

La modelo peruana Alondra García Miró ha compartido en redes sociales detalles de su nuevo romance con el economista estadounidense Francisco Alister Moreno, a quien presentó por primera vez en un viaje en avioneta privada en la ciudad de Miami (Estados Unidos).

“Nosotros volamos lejos. Mi amor llevándome a dar un paseo por el cielo”, escribió la expareja de Paolo Guerrero, mientras ambos se dirigían hacia el aeródromo.

La pareja disfrutó de un atardecer cercano al aeropuerto, antes de emprender un vuelo que Alister Moreno piloteó, a pesar de no haberlo hecho en los últimos cinco años, según lo revelado por la también empresaria en su cuenta de Instagram. Incluso, Alondra se graba mostrándose preocupada por una insólita razón: su novio “no piloteaba una avioneta hace cinco años”. “Deséenme suerte”, agregó.

Alondra Garcia Miro mostró a su novio Francisco Moreno durante paseo en avioneta.

Alondra García Miró elogia a su novio

García Miró, reconocida por su participación en programas de televisión como ‘Combate’ y ‘Esto es guerra’, expresó su inquietud por la falta de práctica reciente de su novio en el pilotaje; sin embargo, posteriormente aseguró que Alister Moreno manejó la aeronave “impecable, como si volara todos los días”.

Estas declaraciones fueron acompañadas de imágenes y videos que muestran los paisajes sobrevolados durante este viaje. La empresaria había capturado la atención previamente, luciendo un traje dorado para celebrar la llegada del Año Nuevo 2024.

Alondra Garcia Miro realizó un espectacular viaje en avioneta con su novio Francisco Moreno.

¿Quién es la pareja de Alondra Garcia Miró?

Francisco Alister Moreno es un exitoso profesional en el campo de las finanzas, con una graduación en Dirección de Empresas y una trayectoria destacada como expresidente del Banco Santander en Nueva York. Actualmente, se desenvuelve en el negocio inmobiliario en España, donde reside y gestiona la empresa Clickpiso, destacándose por manejar millones de dólares en este sector. Los detalles sobre Alister Moreno fueron revelados en un reportaje de Magaly TV La Firme, donde se le describe como un hombre de éxito a nivel internacional.

“Francisco Alister Moreno, ‘Ali’ para los amigos, tiene 40 años cumplidos, nació en Miami y es de ascendencia española, un patita visionario en los negocios inmobiliarios. Pero este no es cualquiera. Ha llegado a ser presidente en el Banco Santander de Nueva York, un hombre siempre involucrado en los negocios que ha revolucionado el sistema mobiliario con su empresa”, se mencionó en la nota difundida en septiembre de 2023.

Alondra Garcia Miro muestra su nueva vida al lado de su novio Francisco Moreno. | Instagram @alondragarciamiro

¿Por qué Alondra terminó con Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte anunciaron recientemente que esperan a su segundo hijo juntos. La confirmación llega luego de que en abril de 2023 la pareja diera la bienvenida a su primer hijo. Por su parte, Alondra García Miró, ex pareja del ‘Depredador’, ha optado por mantener su vida privada al margen y no hacer comentarios sobre la paternidad del futbolista.

Tras culminar su relación de cuatro años con Alondra García Miró en agosto de 2022, Paolo Guerrero inició un nuevo capítulo en su vida personal junto la brasileña Ana Paula. La noticia de su relación y pronta paternidad tomó por sorpresa a muchos, contrastando con la discreción con la que la peruana ha elegido manejar su vida privada, actualmente establecida en España y enfocada en su carrera como modelo, influencer y actriz.

Alondra García Miró reaccionó a las noticias sobre su ex pareja con reserva, manifestando en una entrevista su decisión de no comentar sobre la situación. “Es un tema que prefiero no hablar, creo que no viene mucho al caso. Es imposible que no me pregunten, pero entiéndanme a mí que es algo que prefiero mantener en privado”, señaló García Miró.

Paolo Guerrero explica por qué terminó con sus parejas del pasado. | Youtube, ‘La Fe de Cuto’

En contraste, Guerrero ha sido más abierto sobre la ruptura, explicando en una entrevista con “La fe de Cuto” de Trome que la falta de sintonía en la pareja fue el motivo de su separación: “Cuando dos cabezas no están en la misma sintonía, ¿Qué haces? Cada uno por su lado, sin hacerle daño a nadie y listo. Qué vas a hacer”, comentó el deportista en septiembre.