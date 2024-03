Lucía Arellano en el Miss Mundo 2024: hora, TV y cómo ver online en Perú el concurso de belleza

Todos los detalles de dónde y a qué hora ver la participación de Lucía Arellano en el Miss Mundo 2024. Composición Infobae Perú

La 71ª edición del Miss Mundo 2024 se llevará a cabo este sábado 9 de marzo en la encantadora ciudad de Mumbai, India. Este prestigioso concurso de belleza, conocido por ser el más longevo a nivel global, promete un espectáculo de aproximadamente tres horas que no solo destacará la belleza física de las concursantes, sino también su talento e inteligencia. Tras su inauguración el 20 de febrero, las participantes han estado involucradas en diversas actividades, preparando el escenario para lo que será una competición reñida y emocionante.

Destacando entre las concursantes se encuentra Lucía Arellano, representante de Perú, quien ha capturado la atención no solo por su belleza, sino también por su compromiso con causas benéficas y empoderamiento femenino, valores profundamente arraigados en la filosofía del certamen.

Arellano, gracias a su notable desempeño como Miss Loreto en el Miss Perú 2019, y su compromiso continuo con proyectos beneficiosos, se ha posicionado como una firme candidata y espera dejar una huella significativa en el escenario mundial.

¿Dónde será transmitido el Miss Mundo 2024?

Para los aficionados de los certámenes de belleza en Perú, la final de este magno evento será transmitido en exclusiva a través de SonyLiv, una reconocida plataforma de entretenimiento del sur de Asia.

Sony Liv (Todo el mundo)

Telemundo (Puerto Rico)

Canal 1 (Costa Rica)

¿A qué hora será transmitido el Miss Mundo 2024 en Perú?

La emisión comenzará a las 9 de la mañana, hora local, permitiendo a los seguidores peruanos apoyar a Arellano desde la comodidad de sus hogares. Este acontecimiento marcará un momento significativo, ya que es la primera vez que India acoge el evento desde 1996, ofreciendo un telón de fondo espléndido para una gala de esta magnitud.

México 8:00 am

Per/ Col 9:00 am

Argentina 11:00 am

Estados Unidos 9:00 am ET | 8:00 am CT | 7:00 am MT | 6:00 am PT

Con la expectativa ante la participación de Arellano creciendo, los ojos del mundo estarán puestos en Mumbai para ver si esta dinámica embajadora de la belleza y el talento peruanos puede superar a sus competidoras y traer la corona a casa.

Con su vasta preparación, dedicación y el respaldo de una nación, Lucía Arellano busca no solo ganar el título, sino también amplificar la importancia de contribuir positivamente a la sociedad.

Lucia Arellano en el Miss Mundo 2024. | Composición Infobae / Miss World

¿Quiénes serán los conductores del Mis Mundo 2024?

El certamen Miss Mundo 2024 ha confirmado al destacado cineasta Karan Johar y a la modelo Meganne Young como presentadores de la próxima edición del evento. Johar, famoso por dirigir éxitos de Bollywood y conducir el programa ‘Koffee With Karan’, se acompañará de Young, quien fuera coronada en el Miss Mundo 2013. Este anuncio incorpora un significativo atractivo al concurso, al contar con figuras reconocidas a nivel internacional en el ámbito de la moda y el entretenimiento.

¿Con quiénes competirá Lucía Arellano en el Miss Mundo 2024?

Han llegado a la India más de 110 mujeres de todo el mundo. Las competidoras que buscan la corona en esta edición incluyen representantes de diversos países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Estas participantes deberán enfrentar desafíos adicionales a lo largo del certamen, tales como el Desafío Head to Head, la Competencia Deportiva y el Desafío Top Model, cada uno fundamental para avanzar hacia la victoria final.

El Miss Mundo no solo es una competencia de belleza; es una plataforma que permite a las concursantes demostrar sus habilidades, inteligencia y compromiso con causas sociales a través de sus proyectos de acción social. Este año, se espera que los desafíos propuestos pongan a prueba no solo la belleza física de las participantes, sino también su fortaleza, talento y capacidad para inspirar y movilizar a la comunidad internacional en torno a temas importantes.

La inclusión de personalidades como Karan Johar y Meganne Young subraya la importancia del certamen a nivel mundial, reflejando el interés de la organización Miss Mundo en conectar con audiencias de diversas culturas y trasfondos. A medida que se acerca el evento, el mundo espera con anticipación para ver qué nuevas sorpresas y momentos memorables surgirán de Miss Mundo 2024.

Lucía Arellano deslumbra en el Miss Mundo 2024: los trajes y vestidos que ha lucido en las preliminares. | Composición Infobae

Participantes de Latinoamérica: