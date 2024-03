Jorge Luna enfurece contra Ministerio Público por nueva denuncia: “A mí sí me procesan, pero al que roba en una hora lo sueltan”

En la última edición de SQC (Solo queremos conversar), espacio del canal de YouTube ‘No Somos TV’, Jorge Luna no pudo contener su enojo al revelar que había recibido otra denuncia del Ministerio Público. El también conductor de ‘Hablando Huevadas’ se mostró fastidiado porque le dieron la notificación justo cuando llegó al programa.

Aunque no reveló la causa de la denuncia, Jorge Luna dejó en claro que le parecía injusto. Además, recomendó a la entidad autónoma que se enfoque en los delincuentes que existen en el país.

“Estoy asado, uno sube a hacer su programa y en la escalera me reciben con una denuncia más del Ministerio, Fiscalía de la Nación. Esa es la vida de un comediante en este país, señores. Un comediante en este país tiene más denuncias que los delincuentes y los que trafican drogas. Uno sube hacer su programa y lo recibe Ministerio Público Fiscalía de la Nación, cómo es posible que una denuncia más por hacer chistecitos, ¿qué pasa en este país?”, preguntó enérgico.

En medio de un sinnúmero de lisuras, Jorge Luna dejó ver su descontento, indicando que nuevamente iba a tener que ganar dinero para defenderse.

Jorge Luna se enoja por nueva denuncia del Ministerio Público. Hablando Huevadas.

“10 mil dólares más tengo que gastar en abogados ahora, no se puede hacer comedia en este país. Qué barbaridad, carajo. No sé el motivo ni lo quiero saber. Debe ser otra estupidez, tanta gente (refiriéndose a los delincuentes). Bueno fuera que ya me ven el chiste, vienen al teatro, me esposan, me llevan y 24 horas después me sueltan. No, a mí sí me tienen que procesar, pero al que roba celular en una hora lo sueltan. Qué barbaridad”, vociferó.

En otro momento, emitió comentarios mucho más fuertes contra la situación de in seguridad que vive el país, resaltando que gastaba menos siendo sicario. “Sale más barato es una vida que un chiste, voy a pensar en ser sicario. Siendo sicario me pasa lo mismo, gano lo mismo y no me meten preso, pero contando chistando chistes ...”, acotó furioso.

Jorge Luna también evocó a la deuda que le tiene una marca de cerveza. El comediante le pidió a esta empresa que le pague para poder costear su juicio. “Dónde está Backus que no me paga para pagar mis juicios, último aviso, me has agarrado asado”, grito, instando a sus seguidores que pidan en redes que le paguen.

Finalmente, solicitó a la fiscalía que ya no le vuelvan a enviar notificaciones impresas. “La fiscalía tiene mi número que me mande un PDF por WhatsApp deje estar matando árboles, por favor. Qué barbaridad para seguir imprimiendo”, concluyó Jorge Luna, quien tenía como compañera a la productora Kathy Sáenz.

El extrabajadora de ‘Esto es Guerra’ señaló que entendía la situación del conductor, pues a ella también fiscalía le ha enviado notificaciones.

¿Cómo tomó Ricardo Mendoza la denuncia?

Durante el espacio, Jorge Luna le mostró la notificación a Ricardo Mendoza, quien se sumó al programa minutos después. “Una denuncia más para ti, hermano, sé feliz. Vamos a pasar momentos maravillosos en la fiscalía”, le dijo Luna a Mendoza.

Bastante fastidiado, miró el documento e indicó que ya estaba cansado de ir a la entidad. Es que bien aburrido ir a la fiscalía. Es bien aburrido”, indicó el actor, resaltando que recientemente fiscalía le postergó una audiencia de marzo para agosto. “Me cagaron agosto, lo peor de todo fue por ignorancia. ‘No sé qué decir’, dijo el fiscal. ‘Lo pasamos para agosto, para agosto me preparo’. Qué tienen, de verdad”, dijo enojado.

Las quejas de Jorge Luna fueron más allá y pidió que tomen acciones contra personas que sí han cometido delitos. “Pero bueno hermano (a Ricardo), ya no se puede hacer comedia en este país, pero mientras tanto (Alberto) Otárola está paseándose por ahí, ese que se ha hecho las cosas, uno acá tranquilo, hizo un chistecito y (dicen) métanlo preso”, sentenció.