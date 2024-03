Barristas de Universitario y Alianza Lima se pelearon en Ate: uno de ellos terminó acuchillado y se encuentra en UCI

Tras una pelea entre barristas de Universitario y Alianza Lima, uno de ellos terminó en UCI. Video: América Noticias

Los enfrentamientos entre los barristas de Universitario de Deportes y Alianza Lima continúan. Esta vez, el último 29 de febrero, un nuevo conflicto entre las pandillas denominadas Radikvl U y Sicvani Grone dejó un herido de gravedad en el distrito de Ate Vitarte, según información de América Noticias. Esta confrontación añade otro capítulo a la historia de violencia entre estos grupos.

Te puede interesar: Nuevos videos muestran la huida del ‘Loco Luigi‘, el ’pistolero de Nocheto’ que disparó y dejó graves a dos niños

Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector, donde se visualiza que llegan barristas del equipo de la ‘U’ a la zona de Sicuani. Sus adversarios respondieron en medio de un feroz ataque, debido a que tenían cuchillos, machetes y otros artículos.

En medio de la vía pública atraparon a uno de ellos y varios sujetos lo atacaron y golpearon en presencia de los vecinos, quienes también grabaron. En el material se escucha pedir ayuda a la Policía Nacional del Perú (PNP), pero este grupo continuó con las agresiones hasta dejarlo casi inconsciente.

Te puede interesar: Seis carriles de la avenida Nicolás Ayllón fueron liberados tras estar cerrados por obras de la Línea 2 del Metro

El herido fue identificado como Luis Snyman Vásquez de 19 años, quien fue trasladado a emergencia. En las imágenes también se puede visualizar a quienes habrían participado en esta gresca, entre los que dicen llamarse hinchas.

El barrista de Universitario, que fue acuchillado, se encuentra en UCI. Video: América Noticias

Herido en UCI

De acuerdo con las declaraciones de un familiar, Snyman Vásquez pertenece a la barra del equipo crema, el cual llegó esa noche a esta zona junto a unos amigos. Sin embargo, todo terminó en pelea y pudiendo ocasionar otra tragedia. Esto sucedió en un parque donde menores de edad transitan por el lugar.

“Nos ha dicho que anoche casi muere por todos los cortes, ha perdido demasiada sangre”, manifestó un familiar.

En tanto, un vecino relató cómo fue golpeado en medio de los enfrentamientos. “Voy a estar con unos amigos, pero no sabemos qué amigos. [...] Está entre la vida y la muerte, mi nieto”, declaró su abuela.

Te puede interesar: Precios de alquileres: Los tres distritos con departamentos más baratos en Lima

Asimismo, los familiares piden a las autoridades identificar a los agresores ante los registros de las cámaras de seguridad.

Barristas de Universitario y Alianza Lima se pelearon en Ate: uno de ellos terminó acuchillado y se encuentra en UCI| América Noticias

No es el único caso

No es la primera vez que se reporta enfrentamientos entre barristas manchando la fiesta deportiva en Perú. Esta situación ha llevado al gobierno de Dina Boluarte a cerrar las tribunas populares tras conocer que dos menores de edad quedaron heridos de bala hace semanas.

Sin embargo, esto no sería la solución, debido a que los enfrentamientos continúan no solo en los alrededores de un estadio, sino también en otras zonas. Es así como evidencia la inseguridad que vive el país ante estas acciones.

Cabe precisar que, la presidenta manifestó que tomaría acciones “más drásticas con el fútbol peruano” si se continúan reportando estos casos. Es así como hizo un llamado a las barras bravas a saber “ganar y perder”.

“Tenemos que reflexionar frente a las barras bravas. Yo diría mal llamadas barras bravas. Que sean barras festivas, que vayan a festejar el triunfo y la derrota, porque en el deporte alguien gana y alguien pierde. Pero no hay que ‘picarse’ los que pierden, sino también festejar y a la próxima alentar al equipo para que a la próxima gane”, señaló Boluarte.

El premier Alberto Otárola indicó que esta medida surgió como una respuesta directa ante los recientes actos de violencia que resultaron en el lamentable suceso de dos menores heridos por impactos de bala. Sin embargo, los directivos del equipo blanquiazul se mostraron en contra y pidieron una reunión con el titular.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, criticó al Ejecutivo por disponer cerrar las tribunas populares y mencionó que solo sería señal que no pueden combatir la delincuencia. “Si las autoridades no podemos garantizar ni siquiera los espectáculos deportivos, ya no servimos para nada”, mencionó.