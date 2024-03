¿Cómo votó el jurado de Viña del Mar 2024 y cuál fue el puntaje que le dio a Lita Pezo en la final del festival?

Lita Pezo no ganó la Gaviota de Plata en Viña del Mar: Usuarios en redes explotan. (Captura: 'X')

La cantante peruana Lita Pezo terminó su participación en el Festival de Viña del Mar 2024 con sentimientos encontrados al no avanzar a la fase final de la competencia de canto. En esta etapa decisiva, el jurado del evento le otorgó solo 2,7 puntos, la calificación más baja, lo que resultó en que los representantes de México y España la superaran en la competencia.

Durante su presentación, Pezo cautivó al público de la Quinta Vergara con una interpretación destacada de su canción ‘Luchadora’, logrando establecer una conexión inmediata con la audiencia. Este tema, que aborda temas de resiliencia y la búsqueda de los sueños, fue ampliamente aclamado por los asistentes.

Aunque contaba con el respaldo del público presente y lideraba las preferencias en las votaciones virtuales con un impresionante puntaje de 6,1, la cantante loretana no logró convencer al panel de jueces. Este último le otorgó la calificación más baja de todas sus presentaciones anteriores.

⁠Lita Pezo no ganó Viña del Mar 2024 y los memes de furia y desilusión estallaron en redes sociales.

La asignación de una puntuación tan baja a Lita Pezo, como era de esperarse, desconcertó al público y generó dudas sobre el criterio de evaluación del jurado. Esta situación provocó una ola de críticas en las redes sociales, donde varios usuarios llegaron a tildar el evento de ser un ‘fraude’.

¿Cuánto obtuvo de puntaje Lita Pezo?

En la final del Festival de Viña del Mar 2024, celebrado en Chile, se llevaron a cabo las actuaciones finales de los concursantes representantes de México, España y Perú. A continuación, se detallan los resultados obtenidos por cada participante:

Eddy Valenzuela (México): Puntuación: 6,3 puntos Desempeño: Eddy Valenzuela se destacó por ‘Mejor canción’ con su tema ‘El maestro’, llevándose la ansiada Gaviota de Plata con un premio de 28 mil dólares. Enrique Ramil (España): Puntuación: 5,2 puntos Desempeño: Enrique Ramil dejó una profunda impresión tanto en el jurado como en el público, lo que lo llevó a ser galardonado con el título de ‘Mejor intérprete internacional’. Este logro le otorgó la codiciada Gaviota de Plata y un premio en efectivo de 8 mil dólares. Lita Pezo (Perú): Puntuación: 2,7 puntos Desempeño: Lita Pezo, a pesar de su destacada presentación y el respaldo del público, recibió una puntuación significativamente baja por parte del jurado. Esta calificación generó sorpresa y controversia entre los espectadores y en las redes sociales, quienes cuestionaron el criterio de evaluación del jurado y expresaron su apoyo a la cantante peruana.

Lita Pezo en Viña del Mar 2024: Enrique Ramil y Eddy Valenzuela se enfrentarán a la peruana para quedarse con la Gaviota de plata.

¿Qué premios hubiera ganado Lita Pezo?

En caso de que la representante peruana en el Festival de Viña del Mar 2024, Lita Pezo, hubiera logrado el primer lugar en la competencia, habría sido elegible para recibir un premio significativo. Según las bases del concurso chileno, el premio total ascendente para el primer lugar es de UF 246 (doscientos cuarenta y seis unidades de fomento). Considerando que cada 1 UF equivale a 36,73 USD, el premio en dólares estadounidenses sería un poco más de 9 mil dólares, o aproximadamente 34 mil soles en moneda peruana.

Este premio se pagaría dentro de los primeros 20 días hábiles siguientes a la finalización del Festival de Viña del Mar 2024, de acuerdo con el tipo de cambio observado establecido por el Banco Central de Chile a la fecha de pago efectiva. Además del premio en efectivo, el ganador del primer lugar también recibiría la codiciada Gaviota de Plata. Aunque el valor nominal de la Gaviota de Plata es de 250 mil pesos chilenos, que equivale aproximadamente a 260 dólares estadounidenses, su valor simbólico y prestigio son significativamente mayores.

Lamentablemente, en esta edición del festival, la artista originaria de Loreto no alcanzó el primer puesto y, por consiguiente, no se hizo acreedora de los premios. No obstante, la interpretación de la cantante peruana en la Quinta Vergara dejó tras de sí una atmósfera de incertidumbre y alegaciones de posible fraude.