Lita Pezo no ganó la Gaviota de Plata en Viña del Mar, pese a puntaje impecable: Usuarios en redes explotan

Lita Pezo no ganó la Gaviota de Plata en Viña del Mar: Usuarios en redes explotan. (Captura: 'X')

Hoy, 29 de febrero, la cantante peruana Lita Pezo volvió a brillar en la final del ‘Festival de Viña del Mar 2024′, cautivando al público virtual con una calificación impresionante de 6,1. Su actuación con el tema ‘Luchadora’ resonó en la Quinta Vergara, ganándose el aplauso de los asistentes y dejando en alto el nombre de nuestro país.

Te puede interesar: Lita Pezo brilló en Viña del Mar 2024 con ‘Luchadora’: revive su segunda presentación

A pesar del apoyo del público, la artista peruana nacida en Iquitos no pudo hacerse con la codiciada ‘Gaviota de Plata’. El jurado finalmente otorgó el premio al ‘Mejor Intérprete de la competencia internacional’ a Enrique Ramil de España, quien recibió una calificación de 3,6 por su interpretación de ‘La última vez’. Aunque Ramil se llevó el primer puesto, solo consiguió una puntuación modesta del jurado virtual.

En otro aspecto del concurso, los presentadores chilenos María Luisa Godoy y Francisco Saavedra revelaron al ganador de la mejor canción en la competencia internacional. El título recayó en el mexicano Eddy Valenzuela con su tema ‘El maestro’, quien obtuvo una puntuación de 6,3 y se llevó a casa la ansiada Gaviota de Plata, acompañada de un premio de 28 mil dólares. España se quedó con el segundo lugar, alcanzando una calificación de 5,2.

Lita Pezo no logra ganar gaviota en Viña del Mar 2024.

Para decepción de sus seguidores, Lita Pezo quedó en tercer lugar con una calificación final de 2,7, a pesar de haber mantenido un promedio impecable de 6 puntos en presentaciones anteriores. Aunque no logró obtener la Gaviota de Plata, su participación destacada en Viña del Mar 2024 deja un legado importante en la escena musical internacional.

Te puede interesar: Lita Pezo en Viña del Mar 2024: ¿Cómo votar por la cantante peruana en la gran final?

No obstante, como era previsible, los usuarios en redes sociales reaccionaron con indignación y expresaron sospechas de fraude en la competencia. A través de la red social ‘X’, comentaron su desconcierto por el hecho de que, a pesar de haber obtenido una puntuación superior en tres fechas consecutivas, Lita no haya logrado ganar.

“Si tuvo un promedio de 6, para que tenga un promedio de dos, tendría que haber obtenido del jurado un 0 en todas, para sumados o ha tenido que tener 1 - 1 -1. ¡Matemáticamente es imposible! Pero ya sabemos quién es Chile”, “Los tres días se llevó el más alto puntaje”, “Reecontra injusto. Ya lo había dicho Yuri en el pasado, entre los jueces se cuecen las nueces”, fueron algunos comentarios.

Aquí algunas de las reacciones en redes sociales

Lita Pezo no ganó la Gaviota de Plata en Viña del Mar: Usuarios en redes explotan. (Captura: 'X')

Lita Pezo no ganó la Gaviota de Plata en Viña del Mar: Usuarios en redes explotan. (Captura: 'X')

Lita Pezo no ganó la Gaviota de Plata en Viña del Mar: Usuarios en redes explotan. (Captura: 'X')

Lita Pezo no ganó la Gaviota de Plata en Viña del Mar: Usuarios en redes explotan. (Captura: 'X')

Lita Pezo y su primera presentación

Recordemos que el martes 27 de febrero, la cantante peruana Lita Pezo recibió una calificación de 6.1 puntos, superando al representante de España, quien obtuvo 5.8. Chile logró 5.5 puntos, México 5.4, Argentina 4.5 e Italia 4.1.

Te puede interesar: Lita Pezo cuenta su experiencia ante el temido ‘Monstruo’ de Viña del Mar: “Sentí bastante ansiedad, quería llorar”

“Hay amigos… quiero llorar, pero no lo voy a hacer, porque después se hace un nudo en la garganta y no se puede seguir cantando. Gracias a mis compañeros del arte que me han escrito, que han compartido las historias, gracias de todo corazón, por darse ese tiempo y apoyo”, sostuvo la peruana mediante redes sociales.

“Fue la primera noche, ya como que soltamos los nervios y la ansiedad del primer día. Se puede dar mucho más, yo sé que sí. Estoy feliz y agradecida por este momento, continuamos en carrera y vamos a seguir dando lo mejor. Vamos a seguir mejorando. Vamos a seguir dando el corazón. Nos queda una fecha más y vamos a seguir, seguimos en competencia. Seguimos en carrera, vamos a seguir aprendiendo, estudiando y dando el corazón”, sostuvo emocionada la joven de 24 años en su primera presentación.