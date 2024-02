Nataniel Sánchez cuenta por qué dejó de hablar como peruana y adoptó el acento español: “Hay que estudiar” | América TV

Nataniel Sánchez dejó el Perú para cumplir sus sueños en España. La artista peruana dejó su papel en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y apostó por nuevos retos internacionales y con ello busca hacerse de un nombre en el exterior. Sin embargo, alguna de sus apariciones en redes sociales han sido sinónimo de críticas por la forma en la que ha comenzado a hablar.

Es así que, durante su estadía en Perú, se presentó en el programa ‘América Espectáculos’ con Rebeca Escribens y comenzó a hablar de todo lo que ha aprendido durante su estadía en España. En medio de sus reflexiones, contó que es complicado hacerse de una carrera en el exterior, pues hay mucha competencia, pero es importante seguir trabajando para conseguir las oportunidades que se necesita.

Por otro lado, explicó que ha encontrado relevante no encasillarse, sino que reconocerse en más de un ámbito para demostrar más de un talento que podamos tener. “Una de las cosas más importantes que he aprendido al irme a España es que no somos una cosa. Nos encanta encasillarnos, pero no, soy actriz, bailarina, cantante, ama de casa, amiga, mujer, y ponernos un título hace que no descubramos otros talentos”, mencionó.

En ese momento, Rebeca Escribens tomó la palabra y le preguntó cómo es que ha logrado adaptarse tan rápido al acento español, pues es bastante evidente que lo usa ya en el día a día. Lejos de molestarse o avergonzarse, Nataniel Sánchez respondió fuerte y claro, por lo que afirmó que ha tenido que prepararse para lograrlo.

“Pues mira, tía, hay que estudiar bastante el acento castellano, que no es el acento neutro, es el acento castellano, pero también se me sale lo ‘piraña’”, sentenció entre risas.

Nataniel Sánchez inicio su carrera como cantante

Luego de varios años como actriz, Nataniel Sánchez decidió apostar por un nuevo arte y así fue que incursionó en el mundo musical. Aunque con mucha expectativa dejó entrever que podría volver a Al Fondo Hay Sitio, finalmente reveló que comenzaría a cantar.

Por ello, el 16 de febrero anunció por todo lo alto que lanzaba su primera canción llamad a ‘Soy yo la que te dice adiós’. La expectativa es grande y por ello llevó su música a diversas plataformas digitales en donde sus seguidores pueden disfrutar de su música.

“Querida comunidad ¡¡¡¡YA DISPONIBLE!!!! “Soy yo la que te dice adiós” en todas las plataformas musicales ¡Me siento inmensamente AGRADECIDA! Esta es una bachata llena de amor en la que venimos trabajando con dedicación y mucho esfuerzo”, fue el texto que escribió en su publicación.

Las felicitaciones no se hicieron esperar y más de uno se mostró muy contento con el nuevo paso que da la artista. Según sus fanáticos, el tema está bastante bueno y le auguran muchos más éxitos en este nuevo camino en un arte diferente al que nos tiene acostumbrados.

“ME ENCANTA!!! Y esto recién empieza! Estoy más que orgulloso de ti mamacita bella”, “Eres un gran ejemplo de disciplina, superación, perseverancia, respeto por todos y sobre todo amor por los animales”, “Qué rico es cuando uno hace lo que le gusta”, “Muy bonita la canción, pero ¿para cuándo vuelve Fernanda?”, “Sin duda, cuando la música DECIDE nacer... siempre es en el momento perfecto”, “Me encantó tu single wow es muy pegajosa, felicidades”, “Excelente la letra, la música, la voz! ¡Realmente orgullosa de ti! Miles de éxitos, Nataniel”, fueron algunos de los comentarios en su post de redes sociales.