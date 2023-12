Los momentos más impactantes del final de AFHS: una boda frustrada, el sufrimiento de Joel y el atentado contra Alessia

Al Fondo Hay Sitio llegó a su fin este viernes 23 de diciembre.

Al Fondo Hay Sitio llegó a su fin este viernes 22 de diciembre, con bodas frustradas, una pedida de mano, una confesión de amor y una tragedia. Emociones encontradas que mantuvo en vilo a los fieles seguidores de la serie protagonizada por los Gonzáles y los Montalbán.

Joel Gonzáles dejó plantada a Patty

El hijo de Charito llegó a la ceremonia con muchas dudas, convencido de que Patty no era el amor de su vida. Una vez que estuvo en el altar y frente al sacerdote, el personaje de Erick Elera fue consultado si quería casarse con la novia. Después de vatios minutos callado, respondió de forma negativa, causando impacto en los asistentes y de la propia Patty, quien no podía creer lo que estaba pasando.

Te puede interesar: Francesca Maldini enfureció con Alessia Montalbán y la despidió de su restaurante: “Eres una desagradecida”

Una vez que Joel tomó la decisión de no casarse y pedirle perdón a la novia, corrió del recinto para ir al encuentro de Macarena, quien se estaba casando junto en esos instantes con Mike.

El capítulo contó con la aparición de Julio Andrade como Walter Pichilingüe, padre de Patty interpretado por Melissa Paredes. Andrade sorprendió a los fans cantando el tema ‘Jugo de tamarindo’ y vistiendo un llamativo traje que se suma a momentos memorables de la serie. En otro escenario, Patty se quedó llorando amargamente, mientras era consolada por su madre.

Melissa Paredes se despidió de su personaje Patty de ‘Al Fondo Hay Sitio'. instagram

Macarena y Mike se casaron

Pese a que Joel corrió a impedir la boda de su amada, no logró evitar la boda de Macarena Montalbán y el ‘Gringo Mike’, mostrando su dolor en una emotiva escena. Él llegó en el preciso momento en que la pareja se expresaba su amor, dándose cuenta que no era correspondido. Es por ello que decidió no intervenir y dejar que la hermana de Diego sea feliz.

Ya una vez en la fiesta, Macarena le preguntó por qué decidió no casarse. Joel le confesó su amor, pero le recalcó que ya había entendido que solo podía haber una amistad entre ellos. Ambos sellaron su cariño con un abrazo. Otro momento notable en la recepción fue cuando el personaje de Erick Elera fue agredido por el padre de Patty, añadiendo mayor tensión al final de la temporada. Sin embargo, no llegó a mayores.

Capítulo final de la décima temporada de Al Fondo Hay Sitio. Twitter.

July se le declaró a Cristóbal Montalbán

Durante la boda, Macarena decidió tirar el ramo de rosas antes de irse de luna de miel con Mike. Grande fue su sorpresa cuando July agarró este accesorio. Esto le sirvió para que sensibilice su corazón y entienda que es una señal para que disculpe a Cristóbal, quien en muchas oportunidades le expresó su amor.

Te puede interesar: Melissa Paredes se despidió de su personaje Patty de ‘Al Fondo Hay Sitio’: “Llegó en el momento perfecto”

En medio de todos, July le declaró su amor y Cristóbal se acercó a ella para darle su primer beso. Todos celebraron esta unión y la pareja se dispuso a disfrutar de la fiesta,

Gaspar le pidió matrimonio a Teresita

Teresita Collazos también tuvo su momento romántico en el último capítulo de Al Fondo Hay Sitio. Cuando menos se lo esperaba, en plena celebración de la unión de Macarena y Mike, Gaspar indicó que ya había llegado el momento indicado para hacerle un importante pedido. Es ahí donde se arrodilla y saca un anillo de compromiso. Teresita toma con alegría este pedido.

Alessia es acuchillada por Benjamín

El capítulo cerró con un inesperado giro trágico. Alessia Montalbán, personaje de Karime Scander, fue apuñalada por Benjamín durante la celebración, un incidente dramático que cerró esta edición de la serie y que dejó a la ambigüedad si sobrevivirá del atentado. Todo sucedió cuando Benjamín, quien se escapó del centro psiquiátrico, acudió a la boda con un cuchillo.

Te puede interesar: Al Fondo Hay Sitio: Joel Gonzales busca a Macarena para revelarle lo que siente por ella

A la hora de encajárselo a Cristóbal por haberle quitado el amor de July, aparece Alessia, quien abraza a su hermano. Siendo ella quien recibe la acuchillada. La víctima cae al suelo bañada en sangre, mientras Diego Montalbán, Cristóbal y Jimmy corren a ella desesperados, tratando de ayudarla.

Al Fondo Hay Sitio es una de las series más seguidas de la televisión y su retorno para el año 2024 es muy esperado por la audiencia, quienes se encuentran ansiosos por conocer la resolución de las intrigas generadas en el desenlace de esta última temporada. Claramente, la serie ha logrado mantener a sus espectadores al filo del asiento con giros argumentales y eventos impactantes. Las reacciones en redes no se hicieron esperar, haciendo que el nombre de la producción de los personajes se vuelva tendencia en X (antes Twitter).