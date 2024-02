Los chicos que ingresaron a la UNI con puntajes históricos y al primer intento: “La juventud del Perú, son los nuevos líderes”

Fuente: Andina

Alejandro Vásquez (17), Manuel Gilvonio (17) y Jorge Berrocal (18) obtuvieron puntajes históricos en el examen de admisión 2024-I de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y se ubicaron en los primeros tres lugares de la contienda académica para las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería Física e Ingeniería de Ciberseguridad, respectivamente.

Entre más de cinco mil postulantes, Vásquez alcanzó 18.895 puntos; Gilvonio, 18.834 puntos; y Berrocal Barrientes, 18.539 puntos, unas marcas superiores a las registradas en años anteriores, según la agencia Andina. “Esa es la maravilla del pueblo peruano, que tiene unos resortes que hacen que uno se admire y una capacidad de resistencia”, dijo el rector de la casa de estudios, Alfonso López-Chau, en una ceremonia de reconocimiento.

“Esa es la juventud a la que hay que empoderar. Son los nuevos líderes, es un honor ingresar a la UNI”, agregó. Vecino de Chorrillos e hijo de docentes, Vásquez se inclinó por la Ingeniería Civil gracias a su abuelo, un albañil que lo hacía departir con otros trabajadores durante sus jornadas.

“Mis padres me han puesto en clases de verano y eso me ha ayudado a que no se me dificulte estudiar 12 horas. Desde siempre me gustó entender conceptos y aplicarlos a la realidad”, contó. Se preparó para la postulación desde la primera con un método de estudio que consistía en resolver exámenes de admisión pasados solo para corregirlos con una tutora.

En los últimos meses, su horario de estudio empezaba a las 8 de la mañana y acababa a las 6 de la tarde. Gilvonio, el segundo mejor puntaje del examen, es hijo de migrantes dedicados a la tapicería en Villa El Salvador y campeón internacional en Física, Astronomía y Astrofísica (participó en 15 competencias internacionales y trajo medallas al Perú).

Aspira a estudiar Astrofísica en el MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts, Estados Unidos), una de las universidades mejores del mundo. “Siempre me gustó la ciencia y específicamente la astronomía. La UNI es un primer paso para acercarme a lo que deseo”, dijo. Aunque le costó pisar el terreno de las Humanidades, acabó enganchado. “Fue una avalancha de conocimientos, sentí que conocía más el mundo, me gustó”.

Berrocal, por su parte, eligió la Ingeniería de Ciberseguridad para enfocarse en el “hacking ético”, la práctica de emplear habilidades y conocimientos de un hacker para identificar vulnerabilidades en sistemas informáticos y redes para fortalecer su seguridad.

Estudió en un colegio estatal de Pachacámac, leía mientras viajaba en el transporte público, se levantaba a las 5 de la mañana y empezaba a repasar los cursos. “Ingresaba a la academia en la mañana y salía en la tarde. En las noches también repasaba. Esta rutina la tuve desde el 2022. La hice a la primera y me sentí muy contento. Llegar al tercer puesto a nivel general fue muy gratificante”, apuntó.

Los tres jóvenes son parte de los 1269 nuevos estudiantes que estudiarán en la UNI, posicionada entre las mejores mil universidades del mundo en el prestigioso ranking QS 2024. De ese total, 16% son mujeres, 23 ingresantes de Puno, 16 de Lambayeque y 11 de Ica. El certamen de este año también ha marcado un hito para la comunidad de migrantes venezolanos: Moisés Donis Benitez y Yuliveth Jardín obtuvieron una vacante en Ingeniería eléctrica y Mecatrónica, respectivamente.

El logro de ambos es un precedente contra los discursos de criminalización esgrimidos contra los migrantes, que han sido empleados incluso por la presidenta Dina Boluarte. De acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 1.500.000 venezolanos residen en Perú, el segundo país de América Latina ―después de Colombia— que acoge la mayor cantidad de ciudadanos nacidos en el país petrolero, sometido a la dictadura de Nicolás Maduro.

Desde el inicio de la crisis, 7,2 millones de personas han abandonado la nación caribeña. Un informe difundido en 2021 por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica determinó que la percepción negativa sobre los migrantes venezolanos tiene mucho que ver con cómo los medios estereotipan a estos ciudadanos.