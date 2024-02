Magaly Medina crítica a Cristian Rivero por conducir EEG: “Lo veo fuera de lugar, como si no encajara”

Magaly Medina crítica a Cristian Rivero por conducir 'Esto es guerra'. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. Mientras muchos han felicitado el reciente ingreso de Christian Rivero a la conducción del reality ‘Esto es Guerra’, la conductora Magaly Medina tuvo una fuerte crítica para el exintegrante de Latina. ¿Qué dijo?

La periodista elogió sin reservas al presentador, destacando su excelente sentido del humor y su conexión innegable con el público, cualidades que lo distinguieron durante su etapa como conductor de ‘Yo Soy’. Sin embargo, señaló que estas cualidades parecen no reflejarse en el programa que ahora conduce junto a su excompañera Katia Palma, Johanna San Miguel y Renzo Shuller en América televisión.

“Todo gira en torno a ellas y realmente Cristian Rivero es un buen conductor que lo hace muy bien, o sea, siempre he pensado que Cristian se desenvuelve muy bien sobre un escenario entrevistando, tiene sentido del humor y nunca pasa desapercibido, al menos en Latina era multifacético”, dijo en un inicio.

“Podía hacer cualquier tipo de programas, pero ahí lo veo fuera de lugar. Como dice la nota, parece un ‘huevo frito en ceviche’, o sea, él no encaja. Yo creo que a veces él se queda meditando con el micrófono en la mano, preguntándose “¿Qué diablos hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí?”, acotó.

Además, la personalidad de ATV recordó el momento en que se formó un panel en el reality de competencia para debatir sobre la infidelidad de Christian Domínguez hacia Pamela Franco. Como se recuerda, en ese momento, la pareja de Gianella Neyra optó por no dar su opinión.

“Por ejemplo, cuando lo pusieron a opinar sobre el tema de Domínguez sobre infidelidad, él al toque salió al fresco y dijo: “A mí no me gusta hablar de estas cosas, yo no quiero”, entonces digo, ¿para qué sales ya?”, sostuvo la comunicadora.

Por otro lado, Magaly también expresó su opinión sobre Shuller, señalando que, a diferencia de Rivero, lo consideró intrascendente: “Bueno, él no pinta desde el inicio que lo pusieron ahí, está intrascendente ese muchacho, porque solo no la hacía. Recordemos que este chico era compañero de Gian Piero Díaz, los dos hacían buena dupla. Se separa la dupla y ahí ves quién es el talentoso y quién”, finalizó.

Renzo Schuller y su reacción al ver que Christian Rivero sería el nuevo conductor de EEG

Magaly Medina arremete contra EEG por analizar entrevista de Pamela Franco

Hace poco, Magaly Medina utilizó un lenguaje contundente para referirse al grupo de celebridades que integraban el panel, incluyendo a Deyvis Orosco, La Chola Chabuca, Facundo González, Azucena Calvay, Michelle Soifer, y los conductores Renzo Schuller y Cristian Rivero, que iba a analizar la entrevista de Pamela Franco.

“¿Qué hacen este trio de tarados sentados ahí? El Deyvis Orosco está en Paris ¿Para que lo sentaron? ¿A Schuller para que lo sentaron? ¿Para que sentaron a este bobo de Schuller? Si no tienen nada que decir. La cabeza no les da nada”, sostuvo la comunicadora ofuscada.

Incluso Magaly Medina expresó su sorpresa al ver que Michelle Soifer también formaba parte del grupo de opinólogos, ya que consideraba que no tenía la autoridad moral para comentar sobre el tema. A continuación, te presentamos sus palabras:“De una manera diferente tuvo un inicio ‘Esto es guerra’, ¿qué tiene que ver ‘Esto es guerra’ poniendo las declaraciones de Pamela Franco y sentar un panel de gente de lo más absurda, una mezcla de lo más bizarra? De los que estaban ahí, para supuestamente analizar la entrevista del mediodía”, agregó.

“Yo me pregunto: ¿qué hacían las ‘Chola Chabuca’ ahí, qué hacía Michel Soifer, con qué autoridad moral la sientan a ella. Qué puede saber este parrillero, ¿de qué puede hablar? y los dos Renzo Schuller y Cristian Rivero ahí sentados diciendo que se sienten muy incómodos de hacer esto, que a ellos no les parece”, mencionó.