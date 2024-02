Luciana Fuster le brinda su consuelo a Patricio Parodi tras dolorosa pérdida: “Siempre estaré para ti”

Patricio Parodi llora en vivo y recibe el consuelo de Luciana Fuster, su novia. | captura/América TV/Instagram Luciana Fuster

Lo acompaña también en las malas. Luciana Fuster brindó su apoyo incondicional a Patricio Parodi por una dolorosa pérdida que sufrió el último fin de semana. El suceso fue revelado por el mismo chico reality, al mostrarse visiblemente afectado durante la transmisión en vivo del programa ‘Esto Es Guerra’.

El modelo no pudo contener las lágrimas frente a las cámaras al recordar a su mascota, su fiel compañera. Inmediatamente, recibió el apoyo de sus compañeros y de la producción. Sin embargo, el consuelo más importante para él fue el de su pareja, quien le dedicó unas emotivas palabras en sus redes sociales.

La pareja, que lleva más de un año de relación, ha demostrado en varias ocasiones el amor que brindan ante situaciones complejas. La ganadora del ‘Miss Grand 2023′ acompañó al capitán de los ‘Guerreros’ en su duelo, así como él la ha respaldado en sus proyectos personales y profesionales.

Las palabras de Luciana Fuster a Patricio Parodi

La modelo y pareja de Parodi, Luciana Fuster, a través de sus historias de Instagram, le dedicó palabras de aliento, subrayando la admiración que siente por él y reafirmando su compromiso de estar siempre a su lado.

“Te admiro y siempre voy a estar para ti. Te amo”, escribió la influencer sobre una foto de ambos dándose un abrazo. Inicialmente, el motivo de su dolor no fue compartido; sin embargo, más tarde se dio a conocer que la causa de su tristeza era el fallecimiento de su perrita, vista como un miembro más de la familia.

Testimonios de su hermana gemela y de su madre resaltaron el vínculo especial entre él y su mascota, evidenciando el profundo afecto que sentía por el animal. Su consanguínea, entre lágrimas, compartió memorias del animal, enfatizando el vacío que su partida dejó.

“Hasta siempre mi niña feliz. Vuela muy alto mi pequeña. Tengo un nudo en la garganta, el corazón en pedacitos, pero dicen que escribir ayuda. Fuiste la que me acompañó en todo mi embarazo, la que dormía conmigo todos los días y estaba en mis días más difíciles cuando lloraba”, puso Mafer Parodi.

“Te faltaba mucho, tenías muchos planes en el futuro con feruchi. No olvides lo feliz que fuiste y lo mucho que te amamos y te amaremos siempre. Ahora estás con mami y papi”, agregó.

Este gesto recibió múltiples muestras de solidaridad por parte de sus seguidores. A su vez, la comunidad en línea compartió sus propias experiencias y condolencias, uniendo a fans y espectadores en un momento de sensibilidad y empatía colectiva.

¿Cómo apoya Patricio Parodi a Luciana Fuster?

La relación de Patricio Parodi y Luciana Fuster, reconocida figura del entretenimiento peruano, ha destacado por su fortaleza y adaptabilidad a pesar de las exigencias laborales que ambos enfrentan. La pareja ha sabido manejar la distancia y los compromisos profesionales, demostrando un fuerte compromiso el uno con el otro.

El integrante de ‘Esto es guerra’, en una revelación reciente, compartió cómo consideró dejar el programa en el pasado debido a lesiones y otras preocupaciones. No obstante, su determinación lo mantuvo en el proyecto.

Por otro lado, Fuster se ha visto inmersa en una serie de obligaciones internacionales por su título de ‘Miss Grand International 2023′, lo que requiere de su presencia en varios eventos alrededor del mundo.

“Cuando ella ha estado trabajando allá lo hacía desde la mañana hasta la noche, y muchos me decían anda a vivir para allá... pero solo serviría para estar cerca porque sé que tiene muchas cosas por hacer y no podría verla todo el día. Además, hay que darle su espacio, pues es incómodo estar siguiéndola a todos lados; creo que me dirían que soy un pesado. Ella tiene que trabajar y siempre la voy a estar apoyando”, dijo el modelo sobre ella.