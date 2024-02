El desgarrador llanto de Patricio Parodi en ‘EEG’ y apoyo de Luciana Fuster: modelo sufre por la muerte de su perrita

En un reciente episodio del popular programa de competencia ‘Esto es Guerra,’ emitido el viernes 16 de febrero, el concursante Patricio Parodi experimentó un momento de gran vulnerabilidad emocional frente a las cámaras. El modelo no pudo contener el llanto cuando Johanna San Miguel reveló que estaba pasando un difícil momento familiar.

Pese a que la conductora dijo que no daría detalles al respecto, Patricio Parodi retrocedió y se fue del set al no poder aguantar las lágrimas. Durante este inesperado suceso, Luciana Fuster, su pareja y figura invitada del día, corrió hacia él y le brindó su apoyo.

La Miss Grand Internacional le secaba sus lágrimas, mientras le daba fortaleza y consuelo. Hubo un momento en que Patricio Parodi se puso en cuclillas de tanto dolor emocional, seguido por Luciana Fuster, pese a su largo vestido y tacones. Johanna San Miguel, pro su parte, no dejaba de decir que entendía la reacción del guerrero y si era necesario tomar el día, que lo hiciera.

Sin embargo, Patricio Parodi decidió quedarse. Se levantó, secó sus lágrimas y regresó con Luciana Fuster al set. La conductora de TV se acercó para abrazarlo y pidió a sus compañeros que rompan filas y le muestren su afecto abrazándolo.

Todos contuvieron a Patricio Parodi, quien evitó contar el motivo de sus lágrimas. Por su parte, Luciana Fuster pidió que no pregunten de qué se trata, pues él no quería hablar del tema.

Patricio Parodi estalló en llanto pro la muerte de su perrita. América TV

¿Por qué lloró Patricio Parodi en Esto es Guerra?

El integrante de ‘Esto es Guerra’ y hermanos enfrentan la triste pérdida de su perrita. Las hermanas de Patricio Parodi se encargaron de revelarlo a través de su cuenta de Instagram Twosidesblog. Majo y Mafer despidieron a su mascota con un emotivo mensaje.

“Vuela alto mi pequeña. Escribo esto con lágrimas en los ojos, pero nos faltaron tantas cosas que decirte. Podría escribirte mil veces, gracias por tanto. Por tanto amor, eres y siempre serás la más linda, la más buena. No sabes el vacío que nos dejas, la casa sin ti no será la misma, la energía no será igual, ya nada será igual. Fuiste muy especial para todos nosotros y no sabes cómo nos duele que ya no estés. Hasta ahora no podemos creerlo, sentimos que estamos en una pesadilla la cual nos despertaremos y nos dirán que es mentira”, fueron las palabras de las hermanas gemelas.

“Qué injusta es la vida a veces, cuánto daríamos por retroceder el tiempo, cambiar las cosas y que estés aquí con nosotros. (...) Gracias por ser nuestra compañera, por acompañarnos en nuestras aventuras, días buenos, días malos, estar con Aiti fue uno de los mejores regalos que nos pudiste dar. A veces el futuro no sale como lo planeamos y eso duele mucho. Ya estás descansando con papi y mami, mi reina, hasta que nos volvamos a encontrar. Descansa en paz y hasta siempre”, se puede leer en la sentida publicación, la cual es acompañada por varias fotos de la pequeña mascota.

Las hermanas de Patricio Parodi despiden a su perrita a través de su blog. IG

Patricio Parodi y su emotiva dedicatoria a su perrita

Si bien no quiso pronunciarse en televisión, Patricio Parodi lo hizo a través de su red social. “Disculpen chicos, hoy no es un buen día. Ya mañana me reincorporo por aquí”, escribió en su red social el viernes 16 de febrero.

Este sábado 17 de febrero reapareció para escribir. “Solo es un hasta pronto. Te amamos”, escribió la pareja de Luciana Fuster, con un emoticon de un perrito.

El mensaje de Patricio Parodi a su perrita. IG

Además, comentó el mensaje de sus hermanas, con un corazón blanco y una reafirmación del amor que tiene y tendrá por su can. “Te amaremos por siempre”, remarcó.

Majo Parodi también usó cuenta personal para dedicarle unas palabras. “Hasta siempre mi niña feliz, vuela muy alto mi pequeña. Tengo un nudo en la garganta, el corazón en pedacitos, pero dicen que escribir ayuda. Fuiste la mejor, la más linda, la más buena, la más fuerte, la que me acompañó en todo mi embarazo, la que dormía conmigo todo los días, la que estaba en mis días más difíciles, cuando lloraba, cuando me sentía sola, ahí estabas tú, siempre acompañándome”, escribió la joven, quien compartió memorables momentos que pasó con la criatura.

“No olvides lo feliz que fuiste y lo mucho que te amamos y te amaremos siempre. Ahora estás con mami y papi. Gracias por tanto. Hasta siempre mi pequeña. Te amo”, acotó Majo, quien también tuvo la respuesta de su hermano Patricio Parodi: “Siempre estarás en nuestros corazones, te amamos”.

Majo Parodi, la hermana de Patricio, dedica emotivo mensaje a su mascota. IG

Iker Parodi también hizo una significativa publicación en su cuenta de Instagram. Convirtió a su perrita en una estrella en el cielo.