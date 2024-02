John Kelvin causó polémica por obsceno espectáculo en el carnaval de Cajamarca

John Kelvin hizo obsceno show en carnaval de Cajamarca | Twitter/@erwinvalenzuela

John Kelvin, cantante de cumbia que estuvo cinco meses en prisión por agredir a su expareja Dalia Durán, ha vuelto a generar controversia en redes sociales. Durante su presentación en el carnaval de Cajamarca 2024, ocurrido el pasado 14 de febrero, el artista nacional fue objeto de críticas por realizar un espectáculo obsceno con una integrante del público.

En Twitter, el usuario @erwinvalenzuela compartió imágenes de John Kelvin bailando con una asistente, quien se encontraba en el piso mientras el cumbiambero rozaba sus partes íntimas con su cuerpo como parte del show. Luego de unos segundos, ambos se pararon para seguir danzando frente a la audiencia.

“El cantante cantante John Kelvin fue captado en polémica escena durante el cierre del carnaval de Cajamarca 2024. Ocurrió el 14 de febrero. Usuarios compararon su caso con Tony Rosado y pidieron que se cuestione con la misma rigurosidad sus conductas frente a las mujeres. ¿Tú qué opinas?”, escribió el usuario.

John Kelvin fue criticado por polémico show en Cajamarca.

Rápidamente, los usuarios dieron su punto de vista en la plataforma. Hubo quienes criticaron a John Kelvin por su accionar, mientras que otros cuestionaron a la mujer por permitir que el cantante de cumbia se acercara con tanta confianza. También hubo quienes lamentaron que el público haya normalizado este tipo de espectáculos.

“El pueblo tiene normalizada esa conducta. Lo celebran. De lo contrario, lo habrían pifiado”, “No se que mierd* tienen en la cabeza estos cantantes y las bailarinas aceptan esa humillación”, “Como 10 personas (¿hombres todos?) paradas en el escenario y ni uno solo es capaz de hacer algo”, “Pero yo si fuera la chica al pararme le meto su cachetada y me largo”, se puede leer en Twitter.

Usuarios cuestionan el show de John Kelvin en Cajamarca. Captura/Twitter

¿Por qué John Kelvin estuvo en la cárcel?

John Kelvin fue encerrado por primera vez el 12 de julio del 2021, luego que su esposa Dalia Durán lo denunciara por agresión física y violación sexual. Las pruebas del episodio violento fueron contundentes, provocando que el Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima lo condenara a 21 años de prisión efectiva. Sin embargo, su defensa apeló la sentencia y su expareja cambió de versión, permitiendo que el cumbiambero saliera en libertad.

En febrero de 2023, John Kelvin fue detenido en la comisaría de Santa Luzmila por haber violado las medidas de protección a favor de Dalia Durán, pues fue captado insultando a su expareja delante de sus hijos y en la puerta de su departamento. La Fiscalía ordenó que el exintegrante del Grupo 5 retornara a prisión.

John Kelvin fue llevado al penal de Ancón. Twitter/@CSJ LIMA NORTE

El mea culpa de John Kelvin

Después de permanecer cinco meses en el penal de Lurigancho, Jonathan Sarmiento Llanos, nombre real de John Kelvin, se presentó en ‘El Reventonazo de la Chola’ para pedir perdón por los “errores” que cometió en el pasado, entre ellos agredir físicamente y sexualmente a su expareja Dalia Durán.

“Ha sido muy difícil, jamás imaginé pasar por algo tan duro. Estoy arrepentido, todos los seres humanos partimos de un inicio y tenemos derecho de volver a empezar, todos nos equivocamos. Yo me equivoqué, pedí perdón de corazón, Él (Dios) me escuchó y hoy te puedo mirar a los ojos porque estoy en paz conmigo mismo. Estoy iniciando una etapa”, señaló en entrevista con Ernesto Pimentel, a mediadios del 2023.

John Kelvin se presentó en 'El Reventonado de la Chola', luego de salir de prisión. América TV

John Kelvin aprovechó las cámaras de ‘El Reventonazo de la Chola’ para enviarle un sentido mensaje a sus seis hijos. “Yo les diría que papá está aquí, siempre estuvo para ustedes. Que los ama con todo el corazón. Y cuando Dios me lo permita compartir momentos felices, volveremos a estar juntos. Este camino no ha sido fácil para ustedes y les pido que me perdonen. Yo los amo con todo el corazón, sé que pronto nos volveremos a encontrar”, dijo arrepentido.