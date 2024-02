Richard Acuña reveló que recibió carta de renuncia de Paolo Guerrero y señaló cuándo le darán la respuesta

Richard Acuña se mostró dispuesto a resolver el contrato de Paolo Guerrero con César Vallejo.

Richard Acuña contestó a las fuertes declaraciones de Paolo Guerrero, quien lo acusó de desconocer las denuncias de amenazas en contra de su familia, y no preocuparse por su seguridad ni su futuro al dilatar las negociaciones para rescindir su contrato con la César Vallejo.

El presidente del conjunto ‘poeta’ había señalado que, hasta el momento, no habían recibido ningún documento del ‘Depredador’ solicitando su desvinculación del club, por lo que le sorprendía que este salga a los medios de comunicación a expresar su deseo de marcharse. No obstante, tras un día intenso de muchas declaraciones cruzadas, por fin llegó el escrito formal en el que el delantero pedía formalmente su salida del elenco trujillano.

En este contexto, reveló que tienen un plazo establecido para contestar al pedido del capitán de la selección peruana y afirmó que no forzarán a nadie a jugar por su club, aunque también velarán por los intereses de su institución:

“Hasta ayer en la tarde no recibíamos ningún tipo de solicitud de parte de Paolo para buscar la rescisión de contrato. Como en cualquier institución o empresa, se requiere una comunicación forma. Finalizando la tarde, tuvimos un documento en el cual Paolo solicita la renuncia. Tenemos 3 días para ver si aceptamos o no dicha renuncia. Responderemos en el tiempo establecido. Nosotros como club no vamos a obligar absolutamente a nadie a que sea parte de la Vallejo, pero yo si creo que la postura institucional debe estar sobre la postura deportiva’’, informó”, declaró a Radio Nacional.

Paolo Guerrero firmó contrato con César Vallejo el pasado viernes 2 de febrero - Créditos: César Vallejo

“Queremos más transparencia”

El hijo de César Acuña comentó que en las últimas declaraciones de Guerrero Gonzáles, este mostró mayor preocupación por la fecha en la que debe resolver su contrato, que en el tema de la seguridad:

“Escuchando sus últimas declaraciones, su principal preocupación es desvincularse antes del 26 de febrero, cuando sabemos muy bien que en esa fecha solamente cierran la liga peruana, uruguaya y venezolana. Como institución lo que buscamos es una mayor transparencia”, manifestó.

Acuña también se refirió a las especulaciones respecto a la suma de dinero que debería pagar Paolo Guerrero para resolver su vínculo y a la posibilidad de que juegue en otro equipo de la Liga 1.

“No se trata de pedir dinero, porque no nos interesa. Lo que nos interesa es la verdad, la transparencia y que nos digan cuales son las razones reales para solicitar la recisión del contrato. Lo único que espero es una comunicación formal del señor García para que Paolo Guerrero, si llegase a jugar en el fútbol peruano, ver en que condiciones sería, porque al parecer su preocupación es jugar en el Perú”, añadió.

Detalles de la extorsión de delincuentes a la madre de Paolo Guerrero. ATV

“Paolo está siendo mal asesorado”

Por otro lado, Richard Acuña criticó la estrategia del futbolista de 40 años, de salir constantemente en medios de comunicación para expresar su postura. El dirigente del partido político Alianza para el Progreso (APP) calificó a su abogado Julio García como principal responsable de dicha táctica, y descartó ceder ante dicha presión mediática.

“No quiero personalizar las acciones, simplemente creo que existe mal asesoramiento. Siento que Julio García lo está preparando mal, no lo he visto hablar en medios deportivos, sino en medios políticos. Esto es algo netamente deportivo, tiene que ser manejado en ese espacio. Su estrategia es buscar una presión mediática, pero no voy a retroceder”, argumentó.

Además, Acuña Núñez lamentó que el ‘Depredador’ lo haya denominado a él y a su padre como “esos tipos”, al responsabilizarlos de su posible retiro del fútbol.

“Yo lamento las palabras de Paolo Guerrero, tengo un gran respeto hacia él y hacia todos los colaboradores, pero yo no soy el encargado de preocuparme por la educación o las formas que puedan tener los deportistas”, complementó.