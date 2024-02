César Acuña reveló qué tiene que hacer Paolo Guerrero para romper su contrato con César Vallejo

César Acuña asegura que serán flexibles con la salida de Paolo Guerrero de la César Vallejo (Canal N)

El empresario César Acuña salió al frente y se pronunció acerca de las reciente declaraciones de Paolo Guerrero. Si bien dejó en claro que desde el club trujillano buscarán ser flexibles, se mostró bastante en desacuerdo con la acciones del jugador e incluso reiteró que debió haberse dirigido a la hinchada.

“Si ya decidió no venir, tendrá que conversarlo con Richard, que es el presidente del club y ponerse de acuerdo para poder dejar sin efecto el contrato”, sostuvo el mandamás de la UCV en diálogo con los medios de comunicación.

“Yo creo que lo primero que tendría que haber hecho Paolo es explicarles a los trujillanos por qué no vendrá, pues había mucha expectativa por su llegada. Ya se ha dicho, pero creo que sería bueno algo más directo”.

Posterior a ello, aseguró que la institución ‘poeta’ tratará de ofrecerle todas las facilidades del caso: “He estado en una reunión, voy a hablar con Richard más tarde y la verdad que nosotros no tenemos ningún problema en ser flexibles con su situación, pero es algo que se tiene que arreglar conversando”.

Recordemos que Julio García, abogado del capitán de la selección peruana, dio a conocer que el cuadro ‘poeta’ no quiere dejar salir al futbolista de 40 años: “O vienes a Trujillo o dejas de jugar al fútbol”, expresó. Además, aseguró que la situación es extraña, pues por un lado Acuña se muestra empático, mientras que por otro, los directivos mandan comunicados diciendo todo lo contrario.

Cabe resaltar que, fue el mismo Paolo quien reveló que la Vallejo le envió una carta en donde le exige presentarse en las instalaciones del club este sábado 17 de febrero, ya que un día después recibirán a Sport Huancayo desde las 19:30 horas en el estadio Mansiche de Trujillo.

La versión de Paolo Guerrero

Este jueves por la mañana, Paolo Guerrero decidió romper su silencio y confirmó que busca romper su vínculo contractual con César Vallejo. Esto luego de que una banda criminal de Trujillo empezara a amenazar y extorsionar a Petronila Gonzales, su madre.

“Por la noche (2 de febrero), mi mamá muy preocupada me llama a decirme ‘Paolo, mira los mensajes que me han llegado, ¿Qué hago con esto?’. Era un texto y hablaba con amenazas. Le dije ‘mamá tranquila no sabemos quiénes son estas personas, apunta el número, pero estate tranquila que no va a pasar nada, el Perú me quiere, no te preocupes’”, indicó en diálgo con América Noticias.

Paolo Guerrero no jugará en el Perú por inseguridad que se vive en el país | America Tv

Días antes, fue el mismo César Acuña quien confirmó que su no arribo a la ciudad norteña se debía a este problema. “A Paolo yo lo entiendo. El mismo día que se firmó el contrato, los delincuentes amenazaron a su mamá. Entonces, creo que está meditando, evaluando. Es su familia o es el fútbol. Teme por su seguridad, entonces no quiere exponerse y yo haría lo mismo en caso fuera mi familia”.

Días claves para definir su futuro

Paolo Guerrero tiene contrato con César Vallejo por toda la temporada 2024, pero actualmente viene negociando con los ‘poetas’ para romper esta firma. Siendo su intención seguir jugando al fútbol de manera profesional, fue consultado sobre la posibilidad de llegar a Alianza Lima.

“Cómo puedo hablar de Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal o Melgar, cualquier equipo, si yo hasta el momento tengo un contrato con César Vallejo. No puedo hablar de algún interés si conmigo no han conversado nada”, respondió tajantamente.

Es importante mencionar que el próximo lunes 26 de febrero cierra el libro de pases de la Liga 1 2024, por lo que tanto el jugador como su entorno corren contra el tiempo para poder encontrar equipo.