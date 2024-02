¿Cuántos años tiene la hija de Pamela Franco y por qué no tuvo más hijos con Christian Domínguez?

¿Cuántos años tiene la hija de Pamela Franco Viera con Christian Domínguez? | Instagram @pamelafrancoviera

La relación de cuatro años entre Christian Domínguez y Pamela Franco llegó a su fin tras revelarse las infidelidades por parte del cantante, quien admitió públicamente su deslealtad. Sin embargo, luego de este escándalo la historia dio un giro de 180 grados al revelarse que Franco habría tenido un romance con Christian Cueva, según evidencias difundidas por Pamela López, esposa del jugador de futbol.

En medio de este escándalo, existe un interés en el opinión pública sobre detalles de la vida privada de Pamela Franco y cómo fue su relación con Christian Domínguez. Los artistas se conocieron en 2008 durante un concierto en Huancayo gracias a la intervención de un amigo en común, Ángelo Fukuy. Su encuentro fue recordado años después en la televisión peruana, destacando la casualidad de su primera interacción.

En 2019, su cercanía se hizo evidente al co-conducir juntos el programa ‘Se pone bueno’, momento desde el cual su relación comenzó a ser objeto de atención mediática. A pesar de los rumores y especulaciones, Domínguez defendió su romance con Franco, desmintiendo cualquier engaño hacia Isabel Acevedo, su pareja anterior.

Pamela Franco se embarazó de Christian Domínguez en el 2020 y la pequeña nació en el 2021.

¿Cuántos años tiene la hija de Pamela Franco?

El 4 de marzo de 2021, nació la única hija de Pamela Franco, un acontecimiento que fue anunciado en el espacio televisivo ‘América hoy’. La pequeña, bautizada como María Cataleya, marcó la llegada de la primogénita para Franco al lado de Christian Domínguez. La llegada de la bebé se produjo tras un intenso periodo de labor de parto que duró aproximadamente siete horas, según contó el cumbiambero en aquella oportunidad.

¿Pamela Franco iba a tener otro hijo?

La hija de Pamela Franco, en la actualidad, tiene 2 años de edad y está próxima a cumplir su tercer cumpleaños. A pesar de los rumores sobre un posible segundo embarazo, la exintegrante de ‘Alma Bella’ prefirió concentrarse en el bienestar y crianza de su hija, descartando la idea de expandir su familia.

“Decir que estoy feliz me queda corto. Dios me ha bendecido de una manera extraordinaria, María Cataleya me llena por completo, me cambió la vida, me dio la fuerza que necesito. A veces la batería se me acaba, pero la veo, la toco y digo: ‘hay que seguir’, ella lo es todo para mí”, expresó Pamela Franco, en el 2022.

Sin embargo, meses después, la cantante manifestó su deseo de ampliar la familia con Christian Domínguez, aunque mencionó condiciones específicas para ello. “Nos hemos puesto un plazo. Si en ese tiempo no lo tenemos, ya Christian tiene que hacerse la vasectomía”, explicó. Franco además expresó su preferencia por tener una hija que pudiera ofrecer compañía a su hija Cataleya, aunque es consciente de que Domínguez desea un varón. “Sé que a Christian le gustaría un hombrecito. En el caso de que sea hombre, nosotros ya teníamos un nombre listo. Se llamaría Christian Diago”, detalló la cantante.

¿Cuántos hijos tiene Christian?

Como se sabe, además de su hija con Franco, Christian Domínguez es padre de una adolescente de 15 años y un niño de 7 años, productos de sus compromisos anteriores con Melanie Martínez y Karla Tarazona, respectivamente.

En tanto, Christian Cueva tiene tres hijos en común con su aún esposa, Pamela López: dos niñas y un niño. Asimismo, López es madre de Fabiana, de 21 años, nacida de una relación anterior. La identidad del padre de Fabiana no ha sido revelada.

Christian Domínguez tiene tres hijos, de diferentes compromisos: con Melanie Martínez, Karla Tarazona y Pamela Franco.

Pamela Franco en ‘Mande Quien Mande’

Este lunes 12 de febrero la cumbiambera se dispone a compartir su versión de los hechos en el programa ‘Mande Quien Mande’, en un esfuerzo por esclarecer las especulaciones de que ella fue la culpable en la ruptura del matrimonio de Cueva y López.

¿A qué hora da el programa? El programa ‘Mande Quien Mande’ lanzó su promoción destacando a Pamela Franco descendiendo de una camioneta, idéntica a aquella en la que se sorprendió a Christian Domínguez con otra mujer. Se ha anunciado que todas las preguntas dirigidas a la cantante serán respondidas en directo desde las 1:40 p.m. en América TV.