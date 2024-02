Alma Bella toma radical decisión ante rumores de romance entre Christian Cueva y Pamela Franco

Pamela López acusó a Pamela Franco de pasar un Año Nuevo en Huanchaco con Christian Cueva. (Captura: Magaly TV La Firme)

Alma Bella, la agrupación liderada por Yolanda Medina, ha sorprendido a sus seguidores al realizar un sigiloso movimiento en sus redes sociales. Esto ocurrió después de que la esposa de Christian Cueva acusara a Pamela Franco, exintegrante de la banda, de haber pasado el Año Nuevo de 2019 en compañía del futbolista en la ciudad de Huanchaco.

Te puede interesar: Pamela López le pide explicaciones a Pamela Franco por transferencias de Christian Cueva:“Fueron 280 soles a ti y a tu amiga Vanessa”

Este lunes 5 de febrero, Magaly Medina reveló en su programa de espectáculos que Pamela López le confesó que tenía sospechas de que su marido tenía una relación extramatrimonial con Pamela Franco porque, el 1 de enero de 2019, una persona se comunicó con ella para informarle que había visto a la cumbiambera con Cueva en Trujillo.

“Ayer estuve en Huanchaco y vi que Pamela Franco de Alma Bella estaba con tu esposo. Esa mujer es una zorr* barata, todos los que estuvimos ahí vimos. Ella es de mi barrio en Chimbote y a todo el mundo le dice que está con tu esposo”, fue el mensaje que recibió Pamela López, aparentemente, de manera anónima.

Pamela López recibió un inusual mensaje de advertencia sobre Pamela Franco. Captura/ATV

Ya este año, Pamela López no se quedó de brazos cruzados y le preguntó directamente a la exintegrante de Alma Bella si era cierto que había estado con su esposo en Huanchaco.

Te puede interesar: Pamela Franco rompe su silencio y desmiente ser el motivo de la separación entre Christian Cueva y Pamela López

“Eso es totalmente mentira. Yo no he estado en Huanchaco jamás. La verdad, habla tú con él. Si tú quieres hacer un escándalo por las puras... Tengo la madurez y porque no tengo nada que temer, te digo que lo mejor que puedes hacer es conversar con tu esposo porque no hay nada malo. Seguro él te dará una buena explicación. No me conoce y punto, no tengo nada que ver con él”, respondió Pamela Franco, evitando responder cómo conoció a Christian Cueva y qué vínculo los unía.

Pamela Franco negó haber estado con Christian Cueva en Huanchaco. Captura/ATV

Fotografía de Alma Bella desmiente a Pamela Franco

A través de las redes sociales, se viralizó una imagen publicada por Alma Bella, en la que se muestra a Pamela Franco y a las demás integrantes de la orquesta ofreciendo un concierto en Huanchaco, Trujillo, por las celebraciones del Año Nuevo 2019. Con ello, se demostró que la cantante de cumbia no fue honesta al decir que jamás había pisado dicha ciudad.

La fotografía que confirma que Pamela Franco sí estuvo en Huanchaco. Captura/Facebook

Alma Bella toma radical decisión

Los usuarios notaron que la página oficial de Alma Bella decidió eliminar la imagen que evidencia la participación de Pamela Franco en Huanchaco el 31 de diciembre de 2018. La razón detrás de esta decisión radical es desconocida, pero todo indica que podría ser en respaldo a la integrante de la orquesta de cumbia.

Alma Bella eliminó post en donde aparece Pamela Franco. Captura/Facebook

Ante la eliminación del post, el influencer Ric La Torre compartió un video grabado por la misma Pamela Franco, en la que invitaba al público a asistir al concierto que la desaparecida agrupación Salsa Bella, entonces liderada por Yolanda Medina, había preparado para recibir el año 2019.

Te puede interesar: Pamela López confronta a amiga de Pamela Franco: “¿por qué mi esposo no te tenía registrada a ti, ni a la ‘víctima’?

“Siguen llegando las pruebas de la presencia de Pamela Franco en Huanchaco en Año Nuevo del 2019. Este es la invitación de la exintegrante del fenecido grupo Salsa Bella. Pero ahí no queda todo, algo me dice que saldrán más cosas”, escribió el creador de contenido en Twitter.

Siguen saliendo pruebas que desmienten a Pamela Franco. Captura/X

Pamela Franco hablará sobre Christian Cueva

En medio de los rumores de un supuesto affaire con un hombre casado, Pamela Franco romperá su silencio y se defenderá de las acusaciones de Pamela López, madre de los hijos de Christian Cueva. La artista nacional se presentará en ‘Mande Quien Mande’, el próximo lunes 12 de febrero, para revelar de una vez por todas qué relación tenía con el futbolista.

“Este lunes hablaremos de todo en ‘Mande Quien Mande’”, expresó la expareja de Christian Domínguez en el avance promocional.