MML arremete contra el Minsa por catalogar playa artificial de SJL como ‘no saludable’: “sorpresa ante cambio de criterio”

Playa artificial inaugurada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en el Club Metropolitano Wiracocha.

Por segunda vez consecutiva, la piscina del Club Metropolitano Wiracocha, mejor conocida como la primera playa artificial urbana de San Juan de Lurigancho, fue declarada por el Ministerio de Salud (Minsa) como ‘no saludable’ para la ciudadanía.

Según la última inspección que realizó la Dirección General de Salud (Digesa), el pasado viernes 2 de febrero, la pileta no superó los estándares de Calidad Microbiológica, Equipamiento e Instalaciones, Calidad de Limpieza y Ordenamiento Documentario.

En primera instancia, el 20 de enero, de acuerdo al portal web Verano Saludable, administrado por la Digesa, la piscina del otrora parque zonal, ubicado en el cruce de la Av. Próceres de la Independencia y Av. Tusilagos en el distrito de SJL, no contaba con una óptima calidad de limpieza.

Esto debido a la gran cantidad de arena que se encuentra a sus alrededores, la cual no permitiría una correcta limpieza del área. Por ese entonces, era el único apartado que no aprobó la alberca del Club Metropolitano Wiracocha. Sin embargo, ahora no cumple con ningún requisito.

Resultados de la última inspección de Digesa en la playa artificial de SJL

MML sorprendida por criterios utilizados Minsa

La primera vez, este 2024, que la playa artificial de SJL fue catalogada como no saludable, desde la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) exhortaron a la Dirección General de Salud a volver a realizar sus controles para que se compruebe que sí está apta.

De acuerdo a un comunicado en que hacen mención a Servicios de Parques de Lima (Serpar), la piscina estaba “en buenas condiciones para el uso seguro de nuestros usuarios”. Incluso, invitó a la ciudadanía a visitar el espacio.

Ahora, tras una nueva inspección, el organismo adscrito al Ministerio de Salud le encontró más fallas a la sanidad de la alberca. Esto generó que la MML se vuelva a pronunciar al respecto a través de una misiva, en la cual cuestiona los métodos utilizados por la Digesa.

“Expresamos nuestra sorpresa ante el repentino cambio de criterio de los inspectores de la DIRIS y DIGESA, organismos dependientes del Ministerio de Salud, que sostiene que el complejo piscinas del Club Metropolitano Wiracocha ‘no es saludable’, contrario a sus informes emitidos previamente”, reza el texto.

“Así, por ejemplo, nos llama la atención que en la vigilancia del día 2 del presente mes manifiesten que las piscinas no cuentan con botiquín de primeros auxilios, cuando el complejo Wiracocha cuenta con un tópico plenamente equipado, conforme han podido verificar los inspectores en esta y otras ocasiones”, continúa.

Comunicado de la MML.

Según explica la institución liderada por Rafael López Aliaga, el área de fiscalización de la Municipalidad de SJL realizó una evaluación el mismo día de la última inspección y corroboró que la playa urbana opera en los rangos establecidos, contrario a lo registrado por el personal de la cartera de Salud.

“Lo expresado por los inspectores de la DIRIS y DIGESA discrepa además con estudios microbiológicos de laboratorios acreditados que demuestran la alta calidad del agua y la inexistencia de elementos contaminantes en la misma”, sigue el comunicado.

La misiva finaliza expresando que el Serpar ha puesto en conocimiento de las altas autoridades del Minsa las irregularidades cometidas por el personal de fiscalización y se ha convenido que, a través de Digesa, se coordinará una mesa de trabajo para programar acciones conjuntas que “garanticen espacios seguros para el esparcimiento de la población, y evitar así este tipo de situaciones que confunden a la opinión pública y restringen el derecho de la población de menos recursos a disfrutar de estos espacios familiares”.