Gol de Cecilio Waterman con fina definición para el 1-0 en Alianza Lima vs Alianza Atlético por Liga 1

El delantero abrió el marcador en Sullana por la jornada 2 del Torneo Apertura. (Video: Liga 1 Max)

Alianza Lima se medía en condición de visitante contra Alianza Atlético en un duelo correspondiente a la jornada 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024. Desde el inicio, los dueños de casa se habían asentado mejor en el campo, aunque no pudieron abrir el marcador. De hecho, los ‘blanquiazules’ generaron la primera ocasión de peligro con un penal de Hernán Barcos, pero Diego Melián lo despejó. Sin embargo, se cobraron la revancha, ya que Cecilio Waterman anotó un gol tras una exquisita definición para romper la paridad.

Esta acción se llevó a cabo a los 34 minutos de la primera mitad. Los dirigidos por Alejandro Restrepo no bajaron los brazos a pesar de la mala fortuna que tuvo el ‘Pirata’ al errar su remate desde la pena máxima. De hecho, mantuvieron la paciencia y rotaron la pelota de un lado a otro esperando encontrar los espacio para penetrar.

En eso, la defensa de los ‘íntimos’ salieron jugando a través de Sebastián Rodríguez, quien en este partido había sido utilizado como volante ancla en reemplazo de Adrián Arregui, que vio la tarjeta roja en el choque anterior con César Vallejo. El futbolista uruguayo tuvo mayor panorama al frente y posibilidades para crear juego. Fue así como descargó con Juan Pablo Freytes.

El defensa argentino se ubicó por la banda izquierda viendo que Ricardo Lagos había centrado su posición. Y tomando en cuenta que sus compañeros estaban en área contraria, se perfiló y no dudó en enviar un centro con su pierna hábil. El balón pasó a media altura y rozó en Jesús Castillo, que terminó desviando su trayectoria. El delantero panameño estuvo atento y buscó aprovechar ese esférico suelto hasta ganarle la posición a pura potencia a Eric Tovo y, con un fino disparo, batir la valla defendida por el portero uruguayo nacionalizado peruano y desatar la algarabía de los hinchas de Alianza Lima que se dieron cita en el estadio Campeones del 36 de Sullana.

Sin duda, Cecilio Waterman ha sabido aprovechar su oportunidad en este primer tiempo del Alianza Lima vs Alianza Atlético. El entrenador Alejandro Restrepo repitió la dupla de ataque que empezó el Torneo Apertura: Hernán Barcos junto al centroamericano. Y no cabe duda de que ambos se han podido complementar de la mejor manera. Mientras que ‘Aquaman’ hacía el trabajo ‘sucio’ con sus constantes desmarques y luchas con los defensas contrarios, el ‘gaucho’ ocupaba esos espacios libres. No obstante, en este compromiso, ha tenido más complicaciones por la atención que tuvieron los zagueros ‘churres’.

Segundo gol con Alianza Lima

Cecilio Waterman fichó por Alianza Lima, aunque no tuvo una buena recepción por parte de la mayoría de hinchas. Y es que pese a que llegó proveniente del fútbol chileno (Cobresal), en la retina del aficionado estaba el antecedente del colombiano Cristian Zuñiga, quien arribó el 2020 desde San Francisco FC de Panamá.

No obstante, Waterman Ruiz ha sabido responder a las críticas con mucho esfuerzo y ganas. En la ‘Noche Blanquiazul’ dio muestras de su pundonor, así como en los siguientes amistosos a inicios del 2024. Empero, en el debut del Torneo Apertura, pudo estrenarse de cara al gol con un potente cabezazo luego de una asistencia de Kevin Serna, que significó el del empate transitorio.

El delantero panameño metió espectacular frentazo para el empate en el Nacional. (Video: Liga 1 Max)

Competencia en la delantera de Alianza Lima

Si bien Cecilio Waterman ha sabido responder con goles a su contratación en Alianza Lima, el DT Restrepo tendrá qué ver cómo hará cuando Pablo Sabbag se sume al equipo luego de su participación con la selección de Siria en la Copa de Asia. Se espera que Hernán Barcos se mantenga en el once titular, por lo que faltaría definir su compañero. Por ahora, la partida la viene ganando el panameño.