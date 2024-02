El 90% de las mypes en Perú son informales, advierte Comex

Las mypes representan el 17 % del PBI. (Andina)

Según la Global Entrepreneurship Monitor, Perú es el cuarto país en el mundo en cuanto al índice de espíritu emprendedor. Esto se ve materializado en la cantidad de micro y pequeñas empresas (mypes) que sirven de sustento a miles de familias en el país. De hecho, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) señala que estas conforman más del 90 % del total de empresas nacionales.

Te puede interesar: Cinco consejos para proteger tus datos personales en apps financieras

Un estudio realizado por la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) en el 2022 registró que existen en el país más de 6,1 millones de mypes, las cuales representan el 17% del producto bruto interno (PBI) con ventas anuales de 158 mil millones de soles y más de 8,5 millones de trabajadores.

El gremio exportador insta a cuestionar el rol del Estado y el porqué la informalidad sigue avanzando con preocupante ritmo sobre estos emprendimientos. No es que no haya mejoras, es que incluso se está retrocediendo: si bien las mypes formales crecieron un 8,4 % del 2021 al 2022, el crecimiento de las mypes informales se dio en mayor proporción. Los debates respecto a la responsabilidad del Gobierno en cambiar esto no se han hecho esperar.

A inicios de enero, organizaciones de mypes debatieron por un posible pedido de censura al ministro Contreras. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/MEF

MEF: Impulso MyPerú

Para Alex Contreras, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la recuperación de las micro y pequeñas empresas se encuentra en el programa Impulso MyPerú. En ese sentido, a inicio de año anunció que se prevé lanzar nuevas subastas por 10 mil millones de soles favorables a los pequeños emprendimientos, por lo que en el MEF se encuentran realizando cambios normativos para flexibilizar las condiciones y así conseguir que los bancos otorguen créditos accesibles a las mypes.

Te puede interesar: Dólar HOY en Perú: tipo de cambio cierra a la baja en el Banco Central de Reserva, este 30 de enero

Para el funcionario, lo que se debe hacer es buscar la modificación de los regímenes tributarios, con la finalidad de generar incentivos que fomenten los procesos de formalización y crecimiento en el sector de las mypes.

Se prevé lanzar nuevas subastas por 10 mil millones de soles favorables a los pequeños emprendimientos. Foto: Andina

Proyecciones cautelosas

“Como si no fuera suficiente, hace pocos días, el MEF actualizó el impuesto selectivo al consumo (ISC), que grava productos como los cigarrillos y las bebidas alcohólicas, entre otros. Es cierto que el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana a 12 meses en enero fue del 3,02%, con lo cual se acerca al rango meta inflacionario, objetivo establecido por el BCRP para preservar los precios de la economía; sin embargo, aunque el nivel general de precios tiene un mejor panorama para este año, lo cierto es que el país enfrenta un limitado crecimiento proyectado”, indica ComexPerú.

Te puede interesar: Ministro Alex Contreras: “Queremos que entiendan la lógica del Mincul”

Al respecto, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú señala que otro factor clave que obstaculiza un desarrollo rápido es la falta de confianza empresarial para invertir en el país, que fue una constante durante todo el 2023 debido a sus conflictos sociales y fuertes factores climáticos que significaron pérdidas para muchos sectores.