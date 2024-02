Aumento de la UIT impacta en los sueldos de los trabajadores, ¿cómo me beneficia?

Conoce los efectos que el cambio de valor de la UIT supone en el pago del IR. (Infobae/Edwin Montesinos/Sunat/Andina)

El valor de la unidad impositiva tributaria (UIT) cambia cada año y, pese a conocerse, no todos los peruanos están al tanto de los efectos que esto genera en sus finanzas personales. Para este 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) modificó la tasación de la UIT elevando su valor a 5.150 soles, 200 soles más que su valoración en el 2023.

Si bien algunas personas pueden pensar que esto no responde más que a un simple cambio, lo cierto es que diferentes procedimientos se ven alterados por el nuevo valor fijado. Entre ellos, el impuesto a la renta (IR) de los trabajadores que, tanto en planilla como independientes, deben atender ahora a nuevas responsabilidades tributarias.

¿Cuánto debo pagar por impuesto a la renta como trabajador?

Se refiere como impuesto a la renta de quinta categoría al obtenido mediante el trabajo en relación de dependencia, bajo el mando y el control de otra persona. Según el portal oficial del Estado peruano, este abarca a todos los trabajadores en planilla que se encuentran sujetos a reglas de conducta, horarios de ingreso y de salida, y expuestos a sanciones en caso de incumplir sus labores.

Para saber cuánto debe pagar un trabajador en planilla simplemente se le debe restar 7 UIT a los 14 sueldos que percibe al año (12 sueldos mensuales más dos gratificaciones, no se cuenta CTS) y aplicar el IR al monto restante. Es en este punto en que la modificación del valor de la unidad impositiva tributaria adquiere relevancia. El año pasado, en el que la UIT equivalía a 4.950 soles, los trabajadores que ganaban 34 mil 650 soles al año o menos no debían pagar impuesto a la renta, puesto que su monto completo no excedía 7 UIT. Este año, sin embargo, como el valor de la UIT está en S/ 5.150, deberán pagar IR todos los trabajadores que perciban más de 36.050 soles al año o más.

El impuesto a la renta de quinta categoría refiere al trabajo en relación de dependencia, bajo el mando y el control de otra persona.

¿Cuánto debo pagar si gano más de 7 UIT al año?

En entrevista con el diario Gestión, Giorgio Balza, asociado de Cuatrecasas, señaló que luego de realizada la deducción, el impuesto a la renta se aplica de forma progresiva. En otras palabras, cuanto más se gana, tanto más se paga.

“La UIT, que es utilizada como referencia para el cálculo de tributos y sanciones, establece que quienes perciben hasta 7 UIT anuales estarán exentos del pago del impuesto a la renta. En términos prácticos, esto significa que aquellos con ingresos mensuales de hasta 2 mil 575 soles no incurrirán en IR durante el 2024, considerando los 14 pagos anuales típicos del mercado laboral peruano”, indicó Balza. A esto precisamos que los 2 mil 575 soles a los que refiere se hacen desde la base de 14 sueldos, por lo que el monto regular que uno percibe anualmente (sin contar las gratificaciones) es menor.

Los trabajadores que perciban menos de 36 mil 050 al año no deberámn pagar impuesto a la renta.

¿Cómo calcular el impuesto a la renta?

Paso 1

Suma los 14 sueldos que recibes al año (12 regulares y 2 gratificaciones) y réstale 7 UIT. Es decir, réstale 36 mil 050 soles.

Paso 2

Descuenta el monto de tus gastos deducibles en caso los tengas (hasta 3 UIT).

Paso 3

Aplica la tasa del impuesto por cada tramo de ingresos:

Primer tramo: de 0 a 5 UIT 8 %

Segundo tramo: de 5 a 20 UIT 14 %

Tercer tramo: de 20 a 35 UIT 17 %

Cuarto tramo: de 35 a 45 UIT 20 %

Quinto tramo: más de 45 UIT 30 %

Paso 4

Descuenta las retenciones que tu empleador te realizó.