Christian Domínguez y su insólito pedido a Pamela Franco antes del comunicado de su separación

La infidelidad de Christian Domínguez a Pamela Franco sigue dando qué hablar. Este miércoles 31 de enero salieron más revelaciones del ampay, así como su separación a raíz del video que difundió Magaly Medina. En las imágenes, se le ve al intérprete tener intimidad con una mujer de nombre Mary Moncada.

Esto provocó el fin de su relación de casi 4 años. Sin embargo, antes de que se hiciera público el comunicado de su ruptura, el conductor de ‘América Hoy’ le habría hecho un insólito pedido a la cantante de cumbia.

En ‘Todo se filtra’, una fuente cercana a la expareja presentó nueva información sobre la noche del destape. Como es sabido, ambos se encontraban viendo el programa de Magaly Medina, pensando que el protagonista sería otra personalidad de la farándula.

¿Qué dijo el allegado a Pamela Franco y Christian Domínguez?

Según una fuente cercana a la expareja, Christian Domínguez intentó calmar las aguas y le pidió a Pamela Franco que mintiera en su comunicado de separación para evitar las críticas hacia su persona.

“Ella lo ha botado de la casa, pero Christian la estaba esperando dizque para conversar porque quieren que saquen un comunicado diciendo que ellos ya terminaron hace tiempo y que solo convivían por su hija. Pamela no quiere aceptar, imagínatelo, eso es lo que quiere”, se le escucha decir al tipo.

Según esta persona, él aceptó irse de la casa, pero con la condición que en el anuncio resaltara que ya estaban separados. “Pamela no quiere aceptar, pero tampoco quiere ir a ningún lugar por su hija, porque no quiere hacerle daño a ella”, se le escuchó decir.

Pamela Franco rompió en llanto tras ver ampay

Agregó que la artista estaba muy dolida y decepcionada por el engaño. Luego de haber visto el reportaje, intentó echar de su casa al padre de su hija. De acuerdo a su revelación, en todo momento el cantante le negó haberle sido infiel, pese a las imágenes.

Al día siguiente del informe, ella acudió a las grabaciones de su programa con normalidad. “Ha grabado toda medio zombie, normal, pero cuando se prendían las cámaras estaba... o sea, dio su mayor esfuerzo”, mencionó.

“Ya al finalizar el programa no aguantó más y ya, como que se fue a un costado del camerino y ya soltó su llanto con toda su gente ahí. Ya no aguantaba, ya tanto rato”, agregó.

¿Qué puso Pamela Franco en su comunicado?

La cantante Pamela Franco anunció oficialmente su separación de Christian Domínguez, el padre de su hija, este miércoles 31 de enero. El escándalo fue revelado inicialmente por Magaly Medina en su programa, en el que se exhibió un video del cumbiambero permitiendo la entrada de una mujer a su vehículo para luego apreciarse movimientos sospechosos dentro del mismo.

En respuesta, la artista solicitó respeto hacia su privacidad y la de su hija menor de edad, fruto de su relación con el líder de Gran Orquesta Internacional.

“Ante los recientes acontecimientos suscitados que involucran mi vida familiar, quiero informar a la opinión pública mi separación definitiva con el señor Christian Domínguez”, puso Franco.

“Entiendo el interés de los medios de comunicación por hablar conmigo, pero por el momento no daré declaraciones por la tranquilidad de mi familia y en especial de mi hija”, agregó.

Las reacciones no se hicieron esperar, con ‘Peluchín’ expresando su opinión sobre la naturaleza de la relación pasada de Domínguez y recordando que ella había estado involucrada en una situación similar anteriormente.

“No te has metido con Messi que tiene fama de ser un hombre familiar, dedicado a lo suyo, leal, no se le conoce este tipo de cosas. Te has metido con uno que se le conoce por eso. Lo llamamos el pendejerete de la cumbia”, advirtió Rodrigo González.