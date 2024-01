Magaly Medina celebra triunfo en el rating y revela que muchos la llamaron para asegurarse que no eran protagonistas del ampay

Magaly Medina brindó una entrevista a Infobae Perú y habló de la reacción de Pamela Franco.

Magaly Medina regresó a la pantalla después de unas merecidas vacaciones. Y lo hizo por la puerta grande, logrando nada menos que el primer lugar de los espacios más vistos del 29 de enero. Para su primer programa, la conductora presentó un ampay de Christian Domínguez con Mary Moncada. Como se recuerda, el cantante tenía hasta ese momento una relación con Pamela Franco, madre de su última hija.

El rating logrado en el estreno de Magaly TV La Firme fue de 18 punto de rating en Hogares Lima, mientras que en Hogares Lima + 6 Ciudades alcanzó 15.4, logrando imponerse ante todos los programas emitidos el lunes 29 enero.

El espacio de Magaly Medina se distanció significativamente de la competencia. El segundo lugar, logrado por ‘Luz de Esperanza’, hizo 13 puntos de rating en Hogares Lima, seguido de ‘Super Ada’, ‘ATV Noticias’ y ‘Esto es Guerra’, quienes quedaron desplazados al tercer, cuarto y quinto puesto, respectivamente.

“Nosotros acá muy contentos porque el año pasado (2023) no empezamos tan bien. Empezamos, creo que con 14 puntos, o sea, que fue un buen programa, pero bueno, creo que ahora sí ha habido bastante expectativa”, indicó la comunicadora a Infobae Perú.

¿Qué opina sobre la reacción de Pamela Franco al ampay?

La periodista se refirió también al comportamiento de Pamela Franco en redes, quien apareció en redes bailando pese al bochornoso que protagonizó el cantante.

“No me gustaría estar en los zapatos de Pamela Franco, aunque creo que ella ya había visualizado esta situación. Incluso, siento que sabía cómo se debía comportar ante ello. Aparentemente, está tranquila, contenta, haciendo su vida normal, pero todos sabemos que las apariencias pueden engañar”, señaló Magaly Medina.

Para la conductora de TV, es lógico que este tipo de “ofensa que te hace la persona que tienes al lado, quien dice amarte y a quien amas, el padre de tu hija” duela, sobre todo cuando es una “humillación pública”.

“A veces la procesión se lleva por dentro y creo que ese es el caso de Pamela. Yo creo que ella no se pierde nada. Finalmente, apostó por un amor que no le correspondió, que no le respetó. Va a tener que iniciar un nuevo capítulo. No sé cuál será su reacción, si terminar esa relación o hablar con él y perdonarlo. No lo sé”, acotó.

Respecto a la posibilidad de que Pamela Franco decida personar a Christian Domínguez, Magaly Medina se permitió dar su apreciación sobre la situación. “Un hombre que no te respeta y que ya tiene una especie de costumbre de la infidelidad es porque él no quiere cambiar o porque de repente él cree que ese comportamiento es el más saludable para él. Finalmente, si alguien no se da cuenta de sus adicciones, de su manera de comportarse, ya radica en cada persona. Ella no puede hacer nada para cambiarlo”.

Pamela Franco se pronuncia en sus redes sociales luego del ampay de Christian Domínguez.

La llamaron varios para saber quién era el ampayado

Desde que salió a la luz el anuncio de un nuevo ampay de Magaly Medina, muchos fueron los señalados, desde Jesús Barco hasta Paolo Guerrero. La conductora de TV indicó que no solo hubo rumores, sino que también muchos le escribieron de parte de conocidas figuras mediáticas para saber si eran ellos los protagonistas de la promoción que presentó su programa.

“Todo lo que se generó, sin duda alguna, es consecuencia de que somos un país donde hay muchos tramposos, donde hay mucho hombre mentiroso e infiel. Y más aún en este medio en el que nos movemos, en el medio de la farándula. Así que muchos ahí se sintieron aludidos”, indicó a Infobae Perú.

“No sabes la cantidad de gente que nos escribió, que nos llamó de parte de algunas personas para saber si se trataba de ellos el ampay. O sea, la gente inmediatamente salió de sus ratoneras para comenzar a averiguar si eran ellos los que habían caído. Y eso te da una idea de cuánta gente falsa y mentirosa tenemos en el medio fingiendo que tienen una relación amorosa y estable, cuando en realidad no es así. Una lástima realmente, una lástima por la cantidad de gente, de hombres inmaduros que tenemos en el medio farandulero”, sentenció.

Magaly Medina finalizó lamentando que aún vivamos en un mundo machista, donde los hombres aún creen que pueden tener sus “capillitas”.

“Necesitan definitivamente terapia. Muchos de ellos ni siquiera saben que algo malo pasa con ellos, otros que crecieron con esa manera machista de que el hombre puede tener 50 capillitas y no hay problema con ello. Todo se trata de cómo nos educaron. Lamentable, realmente”, dijo a este medio.