Hincha de Juan Aurich se quebró y pidió que Luis Tejada sea considerado ídolo como ‘Lolo’ Fernández en Universitario

El fallecimiento de Luis Tejada, el último 28 de enero, cayó como un balde agua fría para todos los seguidores del fútbol peruano. La noticia provocó la tristeza, especialmente, de los hinchas de Juan Aurich, que lo recuerdan con mucho cariño por las hazañas logradas con su clubre. Precisamente, un aficionado acérrimo del equipo chiclayano se quebró al recordarlo.

En declaraciones para Best Cable, un veterano seguidor del Aurich no pudo aguantar las lágrimas al ser consultado por el ‘Matador’ y evocó el preciso momento en el que se enteró de la trágica noticia. Un momento muy duro para él, como para muchos de los que guardan aprecio al histórico delantero de panameño.

“Por las redes sociales informaron esta terrible noticia de un ídolo del ‘ciclón del norte’, el goleador de todos los tiempos en los 101 años que tiene el Aurich. Para mí fue un dolor tan terrible. Yo me enteré en Olmos, mi tierra natal, y fue una sorpresa. Todos los vecinos de mi cuadra acudieron al grito que lancé cuando supe de la muerte de este ídolo mío. Yo no quería creerlo. Fue una cosa dolorosa al ver la pérdida de este jugador tan importante, el ‘Pana’ Tejada”, recordó.

En su exitoso paso por el Juan Aurich, Luis Tejada celebró 101 goles en 179 partidos disputados, de acuerdo a la data del portal especializado Transfermarkt, por lo que es el máximo goleador del club. Además, fue la gran figura del cuadro norteño para el título nacional conseguido en el 2011, el primero en la historia de dicha institución. Por ello, muchos le guardan estima y anécdotas con su persona.

“Para su cumpleaños yo le regalé un morral con el logo del Aurich, el número de la camiseta y su nombre. Lo otro, cuando estuvimos acá, después de campeonar en Lima, yo subía al carro que transportaba a los muchachos y él me dijo que le preste la banderola para flamearla. Yo le digo ‘pero si tengo la banderola, ¿por qué no me subes?’ Tengo la foto cuando él me coge la pierna, el ‘Cuto’ (Guadalupe) la otra pierna, y comienzo a flamear la bandera arriba del camión sin techo”, rememoró el hincha del Aurich.

Cabe mencionar que Tejada también dejó su huella en otros equipos peruanos como la Universidad César Vallejo (2014), Universitario de Deportes (2017), Sport Boys (2018) y Piratas FC (2019). Su gran cantidad goles se celebraron en cada rincón del país para cada color que representó.

Un especial pedido a la directiva

El hincha en cuestión también aprovechó para hacerle un pedido muy especial a la directiva del Juan Aurich, que en esta temporada volverá a disputar la Segunda División en busca de su ascenso en la máxima categoría. En primer lugar solicitó que el hijo del ‘Matador’ pueda tener un espacio en el plantel del cuadro chiclayano. “Debe jugar aquí para que Tejada continúe como legado de nuestra institución”, señaló.

Asimismo, solició al ‘ciclón del norte’ que la figura del panameño se ensalce a la par de un histórico jugador de Universitario. “Hay que hacer todo lo posible para considerar a Tejada como ídolo, así como para la ‘U’ es el ‘Lolo’ Fernández”, expresó.

De todas formas, el ‘Matador’ ya es considerado ídolo por la gran mayoría de la afición del Juan Aurich. No es para menos. Fue en este club, donde las virtudes del panameño prosperaron al máximo y se convirtió en leyenda a través de su más del centenar de goles.