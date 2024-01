Fabio Agostini se pronuncia al ser vinculado en cuartada de Christian Domínguez por la camioneta sucia. (Captura: @fabioagostinifit)

Fuerte y claro. Después de ser involucrado por sus seguidores en el ampay de Christian Domínguez, Fabio Agostini decidió abordar la situación de manera humorística a través de sus redes sociales. En un divertido video, el español solicitó a sus amigos Mario Irivarren, Said Palao y Austin Palao que le prestaran su camioneta entre las 5 y las 7 de la tarde, alegando que iba a encontrarse con una mujer.

Como se recuerda, Magaly Medina reveló una de las historias del cantante de cumbia donde mencionaba a un tal ‘Fabio’, a quien alegaba haberle prestado la camioneta entre las 5 y las 7 de la tarde, aunque afirmaba que se la había devuelto sucia. Sin embargo, Mary Moncada, protagonista del ampay en ‘Magaly TV La Firme’, sostuvo que en ese horario el cantante la buscó, lo que indica que lo expresado por Christian en redes sociales fue simplemente una excusa.

Ante ello, el modelo usó su red social para referirse a la infidelidad del cantante de cumbia con la mujer de 35 años, así como para opinar a su estilo por cómo el cantante había utilizado su nombre como justificación para sus acciones y de presuntamente serle infiel a Pamela Franco. Sin embargo, en el clip se aprecia que todos sus amigos rechazaron su solicitud.

Mary Moncada ingresando a la camioneta de Christian Domínguez. Captura/Magaly TV La Firme

En la secuencia, Agostini intenta convencer a Mario Irivarren, quien declina la propuesta mencionando que es demasiado arriesgado. “Mario, hermanito, necesito que me prestes tu camioneta de 5 a 7 de la tarde, por favor. Te la entrego limpia”, le dice Fabio a Mario. “Jajaja, no hay forma, hermano. Imposible, muy peligroso contigo. Te quiero mucho varon, pero no”, le responde el popular ‘Clavera coqueta‘.

Después de ser rechazado por todos, supuestamente se comunica con Christian Domínguez, cuyas imágenes de ampay con Mary Moncada se presentaron posteriormente. En un tono jocoso, Agostini comenta: “Me parece que ya sé quién me va a prestar su camioneta, este no falla. Christian Domínguez, este sí, me la presta”, se le escucha decir al modelo en gesto satírico, ya que esto surge en medio de las revelaciones de la conductora de ‘Magaly TV La Firme‘, quien presentó más pruebas sobre la infidelidad de Christian Domínguez a Pamela Franco.

La reacción humorística de Fabio aporta un giro cómico a un escenario cargado de controversia y drama por la infidelidad de Domínguez demostrada por Moncada con audios y chats.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina le manda mensaje a Pamela Franco por infidelidad de Christian Domínguez

Magaly Medina no titubeó al comentar sobre la actitud adoptada por la cantante de cumbia Pamela Franco, ante las imágenes que evidenciaban la infidelidad de Christian Domínguez con Mary Moncada.

La periodista expresó su sorpresa por la postura que temporalmente ha asumido la cumbiambera en sus redes sociales, y compartió sus primeras impresiones sobre la cantante, quien ha sido centro de atención mediática después de que su pareja fuera captada con otra mujer y se revelaran chats comprometedores con una rubia residente en Estados Unidos.

Para Magaly lamentó por lo que pasa Pamela y a pesar de la aparente normalidad en sus actividades en sus historias de Instagram, la procesión de emociones dolorosas podría estar ocurriendo en su interior. En sus propias palabras: “Creo que ella es lo que está haciendo, que no está derrumbada, pero no quiere decir que esa sea su actitud, que esa sea su sentir. Yo creo que ella está poniendo una cara para el público, la procesión definitivamente va por dentro”.