Mary Moncada, la mujer con la que Christian Domínguez fue infiel, pide que no la juzguen y publica fuerte mensaje

En una reciente exclusiva emitida el 29 de enero por el programa de televisión ‘Magaly TV La Firme’, se revelaron imágenes donde se ve al cantante Christian Domínguez en una situación comprometedora con Mary Moncada, una mujer hasta entonces desconocida para el público. Este evento ha generado gran controversia y ha puesto tanto a Domínguez como a Moncada bajo el foco de atención.

Mary Moncada, de 35 años, es una ciudadana peruana que desde los 19 años ha residido en los Estados Unidos, donde se ha desempeñado como gerenta de un banco. Su formación incluye un bachillerato en administración y negocios internacionales. A diferencia de otras personas vinculadas anteriormente con el intérprete - como Isabel Acevedo o Pamela Franco - Moncada ha declarado que no tiene ningún interés en formalizar algún tipo de relación con Domínguez, describiéndolo como un “good time”

La implicada contó los detalles del encuentro íntimo con Domínguez en su camioneta, ocurrido el pasado 12 de enero, reconociendo explícitamente la existencia de una infidelidad por parte del cantante. Ella dejó claro que, siendo una adulta soltera, considera que sus acciones no causan daño a nadie y se desentendió de la vida privada de Domínguez. “Asumo lo que hago, no le estoy haciendo daño a nadie. De su vida privada no sé nada, nunca he preguntado, ni investigado, ni me ha interesado”, afirmó con determinación en el programa de espectáculos.

¿Qué dijo Mary Moncada en su cuenta de Instagram?

Mary Moncada Caballero ha decidido restringir la opción de comentar en sus publicaciones de Instagram tras recibir numerosas reacciones a sus imágenes con Christian Domínguez, en el ‘ampay’ divulgado por ‘Magaly TV La Firme’. La medida fue tomada por Moncada, quien cuenta con más de 20 mil seguidores en la red social, en respuesta a la creciente curiosidad por detalles de su vida personal después de ser vista con el cumbiambero en su camioneta.

Ante la avalancha de comentarios que viene recibiendo, la mujer de 35 años tomó la radical decisión de bloquear los comentarios en sus fotografías. Además, ha compartido mensajes en sus Instagram Stories que piden respeto y comprensión frente a los juicios apresurados, pidiendo así un alto a las críticas.

“Antes de asumir conoce la verdad. Antes de juzgar, descubre el por qué. Antes de lastimar, ponte en su lugar. Antes de hablar, piensa”, se lee en el mensaje que compartió, pero que luego fue eliminado.

Previo a la controversia, ella había publicado reflexiones sobre su autonomía y satisfacción personal, sin mencionar específicamente el incidente: “Ando en la mía, sin envidiarle nada a nadie, lo que tengo lo disfruto y lo que no, me lo consigo”. Luego agregó: “Siempre trabajando por lo que queremos, feliz lunes”.

Es importante señalar que Moncada actualmente reside en Estados Unidos, lo que indica una distancia física de los acontecimientos recientes ocurridos en Lima.

La coartada de Christian Domínguez

Según el informe de ‘Magaly TV La Firme’, Domínguez fue visto recogiendo a Moncada en el distrito de Surco para luego mantener un encuentro íntimo en su vehículo en una zona residencial de La Molina, pese a que Domínguez está en una relación con la cantante Pamela Franco.

La situación se complica debido a que el cantante trató de desviar la atención al compartir un vídeo en sus redes sociales donde menciona haber prestado su auto a un individuo llamado ‘Fabio’ en el mismo rango horario que se le acusa de haber estado con Moncada. Sin embargo, su intento por desmentir los hechos frente a las acusaciones no parece haber sido exitoso según lo expuesto por la conductora Magaly Medina, quien criticó abiertamente su comportamiento y sugirió que podrían haber cómplices tratando de cubrir sus actos.

En el programa, se mencionó que aunque Domínguez afirmó haber prestado su vehículo, la versión de Moncada contradice la suya, añadiendo más dudas a su coartada. “Es evidente que busca justificar cada una de sus acciones. Probablemente, haya coordinado con Fabio Agostini para que lo respalde. Los tramposos siempre se encubren entre sí, a pesar de que la chica lo contradice y hay un audio que respalda esto”, mencionó.