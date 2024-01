⁠Esta es la profesión más difícil de estudiar, pero por la que más pagan en el Perú con sueldos superiores a los S/ 6 mil

Administración, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Ingeniería Civil e Ingeniería de Sistemas lideran la demanda laboral en Perú.

En un informe del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), se reveló las profesiones que son las mejor remuneradas en el Perú, a través de la plataforma Mi Carrera. Más de veinte carreras conforman este listado, revelando no solo las oportunidades laborales, sino también las preferencias de los peruanos en busca de un futuro profesional.

Entre las disciplinas más destacadas, sobresalen la Administración, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Ingeniería Civil e Ingeniería de Sistemas, situándose como las más solicitadas en el país. Este fenómeno no resulta ajeno a la tendencia histórica en la región sudamericana, donde las carreras de ingeniería tradicionalmente se muestran con el estatus de programas educativos con mayores desafíos. No obstante, hay una carrera que no solo compite en dificultad, sino que supera en sueldo a las disciplinas de ingeniería.

Esta es la carrera con el mejor sueldo del Perú

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) revela las profesiones líderes en remuneración a través de la plataforma Mi Carrera, destacando las preferencias de los peruanos en busca de un futuro profesional. (Shutterstock)

A través de su plataforma oficial, el MTPE lanzó un revelador informe sobre los salarios en diversas profesiones en el país. En este análisis, la carrera de Medicina es la carrera profesional con la mejor remuneración del país.

El salario promedio mensual para profesionales en el ámbito médico se sitúa en S/ 6,745. El pago en esta profesión pueden fluctuar entre S/ 3,564 y S/ 9,175, lo que pone de manifiesto la diversidad de factores que influyen en la remuneración de los médicos.

Aspectos como la especialización, la experiencia laboral acumulada, la ubicación geográfica de la práctica médica y el tipo de empleador, juegan un papel determinante en la conformación de estos ingresos variables.

¿Dónde estudiar estas carreras en Perú?

Estudiantes de medicina en México enfrentan una prueba para poder estudiar una especialidad (Foto: Cuartoscuro)

En Perú, se presentan diversas alternativas para estudiar medicina, tanto en instituciones públicas como privadas. Entre las opciones sin costo, se destacan la Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), la Universidad Nacional de Trujillo y la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSAP), entre otras.

En el reciente proceso de admisión en la Decana de América, 5,383 aspirantes se postularon para obtener un cupo, pero solo 55 lograron ingresar. Un candidato que aseguró su plaza alcanzó una puntuación de 1308.5000.

En cuanto a las instituciones privadas, figuran la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad de San Martín de Porres (USMP), la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), la Universidad de Piura, entre otras.

En el caso de la PUCP, es importante señalar que un solo crédito puede llegar a costar S/ 1,078.90 en la escala nueve. Por lo tanto, las familias deben considerar detenidamente los gastos no solo relacionados con la matrícula, sino también con otros aspectos asociados a la educación superior.

Incremento de salario para este 2024

El Minsa anuncia un aumento salarial para profesionales de la salud, con gestiones iniciadas para asegurar la continuidad del beneficio. Se detallan los aumentos salariales para médicos, profesionales, técnicos y auxiliares. (Foto: gob.pe)

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció un incremento salarial para diversos profesionales de la salud, que incluyen médicos, técnicos, auxiliares y otros. Sin embargo, asegurar la continuidad de este beneficio para este año y los siguientes requiere una inversión aproximada de 219 millones de soles, según lo confirmado por la entidad.

Con el fin de asegurar los fondos necesarios para mantener estos aumentos salariales, el Minsa inició gestiones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Congreso de la República. Los incrementos salariales se distribuirán de la siguiente manera:

Para médicos

Nivel 1 (cinco años de servicio): Un aumento de S/490, lo que elevará el salario de S/6.134 a S/6.624.

Nivel 5 (20 años de servicio): Un aumento de S/1.201, elevando el salario de S/8.543 a S/9.744.

Para profesionales

Nivel 1 (cinco años de servicio): Un aumento de S/780, llevando el sueldo de S/4.224 a S/5.004.

Nivel 5 (20 años de servicio): Un aumento de S/1.565, elevando el sueldo de S/5.886 a S/7.451.

Para técnicos y auxiliares