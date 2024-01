Emanuel Noir, de Ke Personajes: su accidentado regreso a Lima, lo que piensa de la cumbia peruana, los covers y Mauricio Mesones

Ke Personajes se presentará en Lima el próximo 2 de febrero. Esta no es la primera vez que la banda argentina, liderada por Emanuel Noir, visita nuestro país.

Emanuel Noir, vocalista de la agrupación argentina Ke Personajes, ha demostrado una vez más el profundo amor que siente por el Perú. En medio de una de las polémicas más grandes de su carrera artística, pues hace poco fue detenido por participar en una pelea callejera en la ciudad de Concepción del Uruguay, el cantante ha decidido regresar a nuestro país para reencontrarse con sus seguidores peruanos.

El 16 de diciembre de 2023, se difundió un lamentable video en el que Emanuel Noir era agredido físicamente por otro hombre, llegando al punto de quedar noqueado en el suelo. Se informó que la pelea se desencadenó cuando el cantante de Ke Personajes salió de su automóvil con una manopla, iniciando el altercado que resultó en su posterior arresto por la Policía.

El cantante de Ke Personajes fue detenido tras una pelea en la vía pública

Horas más tarde de ser liberado, Emanuel Noir publicó un confuso mensaje: “Ajeno a mi trabajo, nadie puede faltarle el respeto a mí o a una mujer, menos pegarle. Por eso me paré de manos en el boliche. Lo que opinen me importa poco. Mi padre me enseñó que me tengo que hacer respetar y no dejar que se le pegue a una mujer”. No dijo más al respecto.

Incómodo momento en Lima

Después de la polémica, Emanuel Noir, Damián Piñeiro, Sebastián Boffeli, Enzo Martínez y Joel Brem volvieron a nuestro país para dar un show en Chiclayo. Con el fin de promocionar el concierto que tuvo lugar el 19 de enero, la banda argentina ofreció una conferencia de prensa, a la que Infobae Perú tuvo acceso. Durante el evento, se produjo un hecho que sorprendió a más de uno.

El líder de Ke Personajes fue puesto en aprietos cuando Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores de ‘Amor y Fuego’, le preguntaron por la pelea que protagonizó meses atrás. Con dificultad para hablar y visiblemente molesto, Emanuel respondió: “La entrevista que vinimos a dar es sobre el show, no sobre cosas personas que yo padezco o haga. Tengo gente esperando, no diré nada”.

Emanuel Noir dio polémica entrevista a 'Amor y Fuego' | Willax TV

Una vez cortada la transmisión, más calmado, Emanuel Noir reflexionó sobre los duros momentos que pasó en su vida antes de alcanzar el éxito con Ke Personajes. Sin embargo, el argentino desconocía que los conductores de ‘Amor y Fuego’, en ese preciso momento, especulaban acerca de una supuesta recaída en las drogas.

“Valió la pena estar en el desierto mucho tiempo, valió la pena el éxodo, pero no sé si estamos en el tope porque la banda todavía tiene para más, pero disfrutamos del amor, de las cosas buenas de la vida. Hoy aspiro a vivir mejor, disfrutar de lo que podemos o como podemos con mucha disciplina, nos esforzamos y devolvemos lo mismo”, manifestó el artista de 34 años.

En otro momento, Noir destacó lo que significa para él el apoyo del público peruano. “Son personas cálidas, por algo hemos venido. Es una relación que entre ambas partes funciona... de cierta manera, creo que los dos nos tratamos bien”, declaró.

Emanuel Noir es el vocalista de Ke Personajes, pasó por momentos críticos en su vida y hoy es una estrella de la cumbia. Instagra/@kepersonajes

Ke Personajes y lo que piensa de la cumbia peruana

Ke Personajes ha visitado Lima, Arequipa, Cusco y otros lugares del Perú en los últimos años. Durante su paso por el país, Emanuel Noir y los demás integrantes de la banda argentina reconocen que prefieren, la mayoría del tiempo, permanecer en el hotel para concentrarse en sus presentaciones. También para darse la oportunidad de escuchar la música nacional que suena con fuerza en ese momento.

“Hay un muchacho de acá que nos llamo la atención, se llama Mauricio Mesones. No lo conocíamos, pero la primera vez que estuvimos aquí nos mostraron sus canciones y están muy buenas. Nosotros venimos de Argentina, no escuchamos mucho la música de ustedes, pero está buena... Ya conocemos la música de Mauricio, seguramente lo vamos a invitar a cantar, ojalá que acepte la invitación”, señaló Sebastián Boffelli, baterista de la agrupación, a Infobae Perú.

Por su parte, Emanuel Noir no descartó hacer una colaboración musical con alguna orquesta de cumbia peruana.

La historia de Ke Personajes se remonta a 2016, cuando se formó en Concepción del Uruguay.

“Todo es posible en esta vida, pero depende de cómo se dé la conexión. Puede ser cualquier género musical. La música en sí es un cordón umbilical, no tengo problema en mezclar culturas, al contrario, para mí es mucho más lindo. Es más difícil cuando hay que fusionar cuando las culturas son distintas, pero nuestros géneros no son tan diferentes. Su música, de ustedes, tiene su particularidad. Cada cultura tiene lo suyo y la fusión no se busca, sino surge de manera natural. No queremos llegar a, sino que Dios nos arma y creo que el producto es mucho mejor”, manifestó el líder de Ke Personajes.

Tampoco le cerró las puertas a probar otros géneros musicales, como la salsa. “Yo soy muy de la cumbia y del rock. Soy muy cerrado a otros géneros, como la música peruana y bolivina, pero sí la suelo escuchar cuando piso el país. Yo me animo a todo, depende de cómo se dé la situación. A mi me gusta cantar y la banda apoya”, sostuvo.

Por otro lado, Emanuel Noir señaló que, a pesar de las críticas en Perú hacia los artistas nacionales que realizan covers, en su país de origen la perspectiva es diferente.

“Yo entiendo que en la Argentina hacer un cover no está tan mal (visto), eso va a variar dependiendo de la gente. Nosotros buscamos con los covers que hacemos, porque es una responsabilidad que tenemos, no lastimar la canción, no quitar su esencia, el alma que está dentro. Si lo puedes mejorar y dar más vida, que ese es el propósito, es un golazo”, sostuvo.

Emanuel Noir empezó en el mundo de las drogas a los 13 años. Debido a su adicción, estuvo a punto de perder la vida hasta en tres oportunidades. Instagram/@emanuelnoir

No está enterado de Milett Figueroa

Durante el evento, Emanuel Noir demostró desconocer quién es Milett Figueroa, conocida modelo peruana que viajó a Argentina para participar en el programa ‘Bailando 2023′. Tampoco sabe que es la nueva pareja del presentador argentino Marcelo Tinelli, a quien llamó falso.

“¿La historia de amor de quién? No me interesa nada de esa persona, así de simple. No soy partidario de las personas que adquieren y utilizan una forma falsa de manejarse. Entonces, prefiero ser una persona sincera con la gente y que no por un negocio, yo voy a intentar crear un mundo de amistad con vos, para cuando esa cámara se apague, vos a mí no me saludes. Fui criado de una manera de ser frontal y sincero”, expresó el cantante argentino.

Emanuel Noir, vocalista de Ke Personajes, aseguró que su compatriota Marcelo Tinelli es una persona “falsa”. Instagram/@emanuelnoir

Dato: Ke Personajes ofrecerá un importante concierto en el Círculo Militar Salaverry el próximo 2 de febrero. Las entradas están disponibles en Teleticket.