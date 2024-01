Ricardo Gareca es técnico de Chile: las veces que pasó al clásico rival como DT y jugador

Ricardo Gareca dirigirá a la selección de Chile: las veces que pasó al clásico rival en su carrera.

Ricardo Gareca es el nuevo entrenador de la selección de Chile para la Copa América y las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026. El DT llegó a Santiago el jueves 25 de enero estampó la firma y fue anunciado por las redes sociales de la ‘roja’.

En la víspera, se publicó un video con el sonido de un ‘Tigre’, apelativo con el cual se le conoce al estratega ‘gaucho’ desde tiempo atrás, lo cual generó expectativa en los hinchas chiles y también peruanos por su pasado en la ‘bicolor’.

El ‘Flaco’ fue el gestor de la etapa más exitosa de Perú en el último tiempo. Consiguió triunfos históricos en Eliminatorias, clasificó a un Mundial después de 36 años, quedó subcampeón en una Copa América y estuvo cerca de volver a acudir al torneo de FIFA por segunda vez consecutiva.

Ricardo Gareca fue oficializado como nuevo entrenador de la selección de Chile (ANFP).

Las veces que Ricardo Gareca pasó al clásico rival

Gareca fue formado como jugador en Boca Juniors, hizo divisiones menores y debutó profesionalmente en 1978. Permaneció durante tres temporadas hasta que partió a préstamo a Sarmiento al no contar con muchas oportunidades.

Sus buenas performances con el ‘verde’ lo hicieron volver al elenco ‘xeneize’ después de un año. En esta ocasión, sí pudo consolidarse, pero la mala situación económica del club ‘azul y dorado’, incluso hubo huelga por falta de pagos, lo obligó a partir esta vez a un inesperado destino.

El delantero fichó por el clásico rival, River Plate, en 1985. Su traspaso causó polémica y, como era de esperarse, provocó las críticas de los hinchas ‘bosteros’. Para su mala suerte, su etapa en el elenco ‘millonario’ fue fugaz y partió hacia el fútbol colombiano en la siguiente campaña.

Ricardo Gareca compartió con Diego Maradona en Boca Juniors, mientras solo jugó un año en River Plate.

En su etapa como DT también dejó un equipo para fichar por otro de la misma liga. El ‘Flaco’ dirigió a América de Cali, club donde destacó como futbolista, en 2005. En el siguiente año, decidió marcharse a Independiente Santa Fe. Con ninguno de los dos pudo levantar un trofeo.

Gareca se arrepintió de pasar de Boca a River

Años después, cuando ya se desempeñaba como entrenador, Ricardo Gareca realizó una fuerte confesión sobre su paso de Boca Juniors a River Plate. “Yo no creo que haya sido una buena decisión. En el caso mío más todavía. No he tomado buenas decisiones”, declaró en diálogo con ESPN.

Posteriormente, en la misma entrevista, el exentrenador de Perú contó todo lo que vivió al tomar la decisión de irse al clásico rival de los ‘xeniezes’. “Nos decían de todo, nos ponían carteles. Eso me desenfocó porque me costó ser titular en la selección argentina. Perdí el puesto”.

El debut de Ricardo Gareca será ante Perú

Ricardo Gareca tendrá su primer partido oficial al mando de Chile ante la selección peruana. Esto ocurrirá en la primera fecha por el grupo A de la Copa América Estados Unidos 2024. Este enfrentamiento se llevará a cabo el 21 de junio a las 19:00 horas en el AT&T Stadium.

Previo a su duelo con su exescuadra, el argentino tendrá amistosos para llegar de la mejor manera al certamen de Conmebol. El primero en ser confirmado fue el cotejo ante Francia el 26 de marzo en el Vélodrome ubicado en Marsella.