Jairo Concha y su nuevo camino en Universitario: la dupla prometedora, el ansia del debut y anotar su primer gol

El volante peruano brindó detalles de sus comienzos en el cuadro 'crema', el jugador con el que se entendió y de su debut. (Video: Universitario)

No cabe duda de que el fichaje de Jairo Concha por Universitario de Deportes fue una de las grandes sorpresas del mercado de transferencias del Perú. Y es que salió en condición de libre de Alianza Lima y, luego de no prosperar una saluda al extranjero, optó por firmar por su clásico rival, el cuadro ‘merengue’. Esto significó una enorme alegría para el volante, quien fue presentado en la ‘Noche Crema’ y reconoció haber cumplido un sueño de niño. En ese sentido, el futbolista de 24 años habló de sus primeras impresiones, el jugador con el que se entendió y de su esperado debut.

“Toda mi familia fue al estadio, sabían lo que significaba para mí. El más contento fue mi papá, soñaba verme en algún momento jugar en el Monumental porque nosotros íbamos mucho al estadio y veíamos el partido desde norte. Cuando acabó el partido me dijo que estaba muy orgulloso de mí, no fue un debut oficial, pero jugué con la camiseta crema que tanto le gusta”, fueron sus primeras palabras en diálogo con el canal de YouTube de la ‘U’.

Evidentemente, por su pasado en el elenco ‘blanquiazul’, entendió que podría ser silbado durante la presentación, aunque espera cambiarlos por ovaciones. “Dentro de todo, bien. Sí me esperaba ese lado (los silbidos), pero siento que me aplaudieron. Como lo dije en otras entrevistas, me tengo que ganar a la hinchada en el campo y con el correr de los partidos tengo que demostrar por qué estoy acá”, dijo.

De la misma manera, reconoció que la exigencia es al máximo y que forma parte de la esencia del club. “Desde el día uno me dijeron que acá te exigen mucho. No solo en los partidos, sino desde el entrenamiento tienes que exigirte al máximo para tener tu lugar. Si en los entrenamientos te exigen de la mejor manera, en los partidos también tienes que demostrar que este es un club donde lo primordial es la garra”, acotó.

El volante, que viene de Alianza Lima, recibió el cariño de los 'cremas' en su presentación. (Video: GOLPERU)

Próxima conexión en Universitario

El primer partido de Jairo Concha con la camiseta de Universitario fue, en efecto, en la ‘Noche Crema’ ante Coquimbo Unido de Chile. A los 59 minutos, saltó al campo por Martín Pérez Guedes y se pudo asociar con Yuriel Celi (entró por Horacio Calcaterra). Entre los dos se complementaron y crearon jugadas de lujo frente a la escuadra ‘aurinegra’, con tacos incluidos, demostrando su buen entendimiento.

Justamente, el jugador formado en Universidad San Martín admitió que durante los entrenamientos practicaron estas asociaciones y confía en poder repetirlas en los partidos entrantes.

“En los entrenamientos trabajamos en el mismo equipo, el que no inició. Ahí combinamos, pero dentro del campo es otra cosa. El ‘profe’ nos llamó a los dos para entrar juntos, nos dijo lo que teníamos que hacer y nos buscamos el uno al otro para asociarnos y llegar al arco rival. Esperemos que se pueda seguir dando con el correr de los partidos”, señaló.

Jairo Concha y Yuriel Celi combinaron en el Universitario vs Coquimbo Unido por 'Noche Crema' 2024 - captura: Universitario

Debut en Liga 1 2024

Por último, ‘Jairoco’ se refirió a lo que será el primer partido de Universitario en la Liga 1 2024. De hecho, los ‘estudiantiles’ se medirán en condición de visitante contra Carlos A. Mannucci como parte de la jornada 1 del Torneo Apertura. En este encuentro, el centrocampista augura poder tener minutos y hacer su estreno de cara al arco rival.

“No sé si ansiedad, pero tengo muchas ganas de que sea el domingo para jugar en Trujillo. Es un sueño para mí estar acá y quiero que empiece el campeonato. No soy mucho de practicar celebraciones, de imaginar cómo voy a celebrar un gol, pero sí espero que se dé pronto. Imagino que será una bonita sensación, ojalá que sea el domingo”, sostuvo.