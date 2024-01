Exjefe militar, investigado por muertes en protestas, recibirá honores del Colegio de Abogados de Lima

Colegio de Abogados de Lima anuncia ceremonia de reconocimiento a ex jefe militar investigado en muertes por protestas. (Composición Infobae)

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) otorgará un reconocimiento al ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), general Manuel Gómez de la Torre, el 31 de enero, por su “defensa a la democracia y el orden constitucional en el Perú”. Este homenaje se da pese a que Gómez de la Torre se encuentra actualmente bajo investigación por su participación durante las muertes por protestas a causa de la represión policial y militar.

Esta no sería la primera vez que el ex jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. participa de actividades del CAL. El pasado 7 de diciembre, en un evento denominado el Día del Triunfo de la Democracia, asistió como invitado junto con la cuestionada presencia de la ex fiscal de la nación, Patricia Benavides

El encuentro, que tuvo lugar en las instalaciones del CAL en Miraflores, resultó polémico. Benavides fue recibida con aplausos a pesar de su suspensión de funciones por un periodo de seis meses, impuesto por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por su presunta vinculación con una organización criminal dentro del Ministerio Público.

Por otro lado, el general, cuya asistencia llamó la atención, fue visto estrechando la mano con Benavides. Este hecho no ha pasado inadvertido, teniendo en cuenta los cargos que ambos han ocupado y la situación actual de la ex fiscal.

Invitación de la ceremonia de reconocimiento del Colegio de Abogados a Manuel Gomez De la Torre, exjefe militar. (CAL)

Cabe recordar que Gómez de la Torre asumió el mando del CCFFAA durante la administración de Pedro Castillo y fue mantenido en el cargo por Boluarte para dirigir las operaciones en respuesta a las manifestaciones. Según lo divulgado por el semanario Hildebrandt en sus Trece, Gómez de la Torre afirmó ante la Procuradoría General del Estado y el Ministerio Público que la presidenta estaba informada sobre las acciones militares durante las protestas.

“Sí se informaba al ministro de Defensa y, por intermedio de este, a la Presidencia de la República de las acciones militares en apoyo a la Policía Nacional”, declaró, en una participación que contrasta con las declaraciones de Boluarte, quien negó tener mando sobre las FFAA y la PNP.

Manuel Gómez de la Torre y Patricia Benavides presentes en evento del Colegio de Abogados de Lima de diciembre de 2023. (Composición Infobae)

En detalles adicionales de su testimonio, se reveló que Gómez de la Torre señaló que no hay pruebas de que las muertes de 10 civiles en Ayacucho fueran causadas por disparos de las Fuerzas Armadas. Asimismo, el general expresó que se enteró de los sucesos en Ayacucho a través de los medios de comunicación. El Instituto de Defensa Legal (IDL) ha presentado a Gómez de la Torre como testigo en la investigación que enfrenta Boluarte y el exministro del Interior, Avelino Guillén, por las muertes acontecidas en Ayacucho.

Dina Boluarte dispuso cese de Gómez de la Torre

El Gobierno de Dina Boluarte dispuso en diciembre de 2023 el cese del general Gómez de la Torre de la jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, mediante la resolución suprema Nº 138-2023-DE, publicada en el diario oficial El Peruano. La medida se basó en que el general habría superado los 40 años de servicio, límite impuesto por la ley 31496. No obstante, la propia presidenta Boluarte había extendido previamente su mandato por un año más, hasta agosto de 2024, lo cual quedó sin efecto, siendo sucedido por el general de división David Ojeda Parra desde el 1 de enero de 2024.

La situación del exjefe de las FF.AA. es delicada, pues aparte de las investigaciones por su presunta participación en delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, ha generado discrepancias en el discurso oficial. Mientras tanto, el general César Augusto Briceño Valdivia tomará el liderazgo de la comandancia general del Ejército en reemplazo de Ojeda.