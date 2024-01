Dina Boluarte retirará cargos contra familiares de fallecidos que la agredieron en Ayacucho, asegura ministro de Justicia

Ministro de Justicia, Eduardo Arana, adelantó que Dina Boluarte retirará los cargos para las personas que la agredieron. Latina

Ante la polarización por la investigación de la agresión contra la presidenta Dina Boluarte, ya que provino de familiares de fallecidos en protestas contra su gobierno, el titular del Ministerio de Justicia, Eduardo Arana, adelantó que se solicitará el archivo.

“Si bien es cierto a estas dos personas se les ha abierto investigación, yo he conversado con la presidenta y, a pesar de que muchos dicen que ha sido un tentado, ella va a pedir que la investigación no continúe”, declaró en entrevista con Latina.

“Ella se conduele con estas personas, consideramos que esto no debe llegar a mayores y debe ser un incidente”, agregó.

Titular del MinjusDH adelantó que la mandataria solicitará el archivo de la investigación contra Ruth Bárcena e Ilaria Aime. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Presidencia

Cabe mencionar que la visión por parte de las denunciadas: Ruth Bárcena, presidenta la Asociación de Víctimas y Heridos del 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho, e Ilaria Aime, quien perdió a su menor hijo en el mismo acontecimiento, es totalmente distinta.

En diálogo con Tribuna.pe, ambas hablaron de lo que pasó y cuestionaron que la dignataria se ría de ellas al momento de consultarle por los 10 fallecidos en la región.

“Me indignaba porque cuando llegó, nosotros hemos esperado tranquilos que pida perdón, al menos que pronuncie a los fallecidos, pero se reía de nosotros cuando gritábamos o pedíamos que nos escuche. Nos miraba a la cara y se reía, y encima la han vestido con vestimenta ayacuchana para tirar caramelos; con una rabia yo estaba, pero no era la intención pegarle, solo queríamos que nos escuche”, declaró Aime, quien jaló el cabello de la alta autoridad.

Mandataria fue víctima de agresión e insultos durante inauguración de obra. | Capturas

Bárcena también cuestionó la respuesta de la mandataria. “Se reía en mi cara al ver cuando le gritaba pidiendo justicia por mi esposo”, mencionó y aseguró que se presentó ante las autoridades policiales a fin de participar de las investigaciones.

“Voy a colaborar, yo no me voy a escapar porque yo no he matado a nadie, no he asesinado como ellos han hecho con mis familiares. Yo le dije acá estoy, exijo justicia por mi esposo, eso es lo que hice cuando la agarré de la blusa”, declaró al medio mencionado.

¿Qué pasó en Ayacucho?

Durante un evento oficial, la presidenta Dina Boluarte fue víctima de una agresión física y verbal. Pese a la presencia policial, Ruth Bárcena e Ilaria Aime lograron burlar el cordón de seguridad y se acercaron a la mandataria. Mientras la primera en mención le increpaba, la segunda fue por detrás y logró jalarle el cabello.

La presidenta Dina Boluarte fue agredida en Ayacucho cuando una mujer la insultó y le jaló el cabello. Video: Canal N

Cabe mencionar que no fue el único incidente registrado durante su paso por Ayacucho. Previamente, medios locales captaron a familiares de los civiles fallecidos durante las protestas gritándole expresiones como: “¡Dina asesina!”, “Maldita”, “Ayacucho te repudia”.

En respuesta, se solicitó el retiro de las personas y la mandataria enfatizó durante su discurso que “ideologías que aún campean de manera minoritaria” en el país generan “miseria, atraso, pena y dolor”.

“Las ideologías que aún campean de manera minoritaria por el Perú no alimentan la pobreza, no alimentan la pobreza del alma. Solamente genera miseria, atraso, pena y dolor. Por eso aquí estamos para colocar la primera piedra en obras concretas que pueda cambiar la tristeza del rostro por una sonrisa, por una esperanza, por una alegría. Para que puedan tener vida y salud los hermanos de Ayacucho”, indicó la jefa de Estado.

Dina Boluarte visita Ayacucho y se refiere a manifestantes en su contra (TV Perú)

¿Quiénes son las víctimas de las protestas en Ayacucho?