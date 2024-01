Katya Mauri, la hija de Rossy War que busca seguir los pasos de su madre y estrenó su primer tema K-pop

Sigue los pasos de su madre. Katya Mauri, la hija de Rossy War y Tito Mauri, hizo su aparición en el programa ‘Arriba Mi Gente’. Este espacio le permitió dar a conocer su primer tema musical, titulado ‘Sueños de verano’.

La interpretación y sonido llamó la atención de los amantes del K-pop, quienes consideraron que la joven tenía mucho talento, por lo que le sugirieron seguir adelante con este proyecto. Asimismo, cuando conversó con los conductores del programa, ella aseguró que sus padres desde muy pequeña le enseñaron a seguir sus propios sueños.

“(Mis papás) Me inculcaron el esfuerzo para lograr lo que quiero, porque los sueños sí se cumplan”, dijo bastante emocionada, pues sabía que su tema iba a tener una buena aceptación del público.

Katya Mauri sorprende con su talento para el canto. (Foto: Captura de IG)

En el set, también se encontraba su madre Rossy War, por lo que ambas se animaron a cantar el tema ‘Nunca pensé llorar’. Asimismo, su padre, Tito Mauri, confesó que cuando Katya tenía siete años, le dijo que no servía para el canto. “Le dije ‘Tú no sirves para ser cantante’”, contó mientras se justificaba.

Fueron estas palabras las que la motivaron a esforzarse mucho más y tener disciplina. “Cuando él me dijo esas palabras me propuse demostrarle que sí servía para esto”, dijo la intérprete de ‘Sueños de verano’.

Aceptación en las redes sociales

El tema de Katya Mauri ha causado gran impacto en las redes sociales, donde decenas de cibernautas felicitaron a la joven cantante por su primer sencillo, el cual fue catalogado como un buen tema de k-Pop. Además, la animaron a que siga con su carrera adelante y viaje a Corea del Sur para que siga adquiriendo más conocimientos de este género.

“Wooo eres super talentosa te veo aires de idol K-Pop. Si tienes la oportunidad de ir a Corea y perfeccionar tu canto y baile, verás que serás más grande”, “De acá no paramos hasta Corea”, “Me encantó, lindo elenco, hermosa coreografía, hermosa voz, muy profesional todo”, fueron los comentarios que recibió.

Katya Mauri recibió elogios en las redes sociales.

¿Quién es Katya Mauri?

Katya Mauri nació un 29 de agosto de 1993. Actualmente, tiene 30 años y es la segunda hija de Rossy War y Tito Mauri. Junto a su hermano mayor formó parte del staff de músicos y artistas que acompañan a sus padres en sus giras nacionales e internacionales. En aquella agrupación tenía el rol de bailarina y corista.

Antes de lanzar su tema ‘Sueños de verano’, ella había grabado diferentes covers como ‘Good day’ de IU, ‘Problem with you’ de Sabrina Claudio, ‘Walk me home’ de Mandy Moore, ‘Say you’ll be there’ de las Spice Girls, ‘Stay with me’ de Mike Matsubara, ‘Bailé con mi ex’ de Becky G, entre otros.

“Empecé con mi mamá desde pequeña. Amo bailar. Después descubrí que me gustaba el canto, y posteriormente decidí ser una gran artista como ella”, comentó durante una entrevista con el extinto programa ‘En Boca de Todos’.

En Instagram, Katya Mauri posee 9.871 seguidores, y como influencer promociona productos para el cuidado de la piel, además de ser imagen de Amadea Boutique, una tienda de ropa especializada en k-pop y anime.