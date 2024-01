Dina Boluarte: auto de la PNP resguarda casa de hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, pese a que ley no lo permite

Casa de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, luce con resguardo policial. ATV

Vecinos del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, alertaron que un vehículo de la Policía Nacional del Perú (PNP) viene resguardando su vivienda, desde la tarde del lunes 22 de enero.

Un informe de Ocurre Ahora, en ATV, corroboró esta información y se dirigió a la vivienda del pariente de la jefa de Estado, que se encuentra ubicada en el distrito limeño de San Borja. Ahí, se pudo observar que una camioneta de la PNP se encontraba estacionada

El auto, de placa BXF-744, se encuentra valorizado en USD 30.300 y se adquirió para transportar mercancías. Este hecho causó sospecha en los vecinos de Nicanor Boluarte, pues según la norma a él no le correspondería gozar de este beneficio.

Respecto a seguridad y protección integral, la norma indica que la PNP solo puede ofrecerla a la mandataria, su cónyuge, hijos y padres.

“La seguridad y protección integral es el conjunto de acciones y medidas que adopta la Policía Nacional a través de la Dirección de Seguridad del Estado para ofrecer seguridad y protección permanente a la presidenta en ejercicio, dentro y fuera del territorio nacional, cónyuge, hijos y padres de la primera mandataria o primer mandatario en el ámbito nacional”, se lee en la ley.

Nicanor Boluarte, hermano de Dina Boluarte, estaría recibiendo beneficios que norma peruana no permitiría. (Radio Onda Azul)

Este cuestionamiento hacia Nicanor Boluarte sale a la luz luego de que el pasado domingo 21 de enero los deudos de los fallecidos durante las protestas contra Dina Boluarte la atacaran, en una actividad oficial que se realizó en Ayacucho.

Como se sabe, Nicanor Boluarte fue señalado recientemente porque estaría usando a prefectos y subprefectos para crear su organización política en la región de San Martín. Así lo señaló Diego Moisés Saavedra, secretario provincial del partido Ciudadanos por el Perú, en entrevista con Cuarto Poder.

Al hermano de la presidenta, se le cuestiona este hecho desde agosto de 2023. Según Saavedra, los subprefectos que no quieren llenar la ficha o dar un aporte económico son amenazados con ser retirados de sus cargos.

Dina Boluarte: deudos de fallecidos en protestas agreden a presidenta en Ayacucho

La mandataria Dina Boluarte se encontraba en Huamanga, lanzando caramelos a las personas que se encontraban cerca de ella, cuando dos mujeres, familiares de dos personas fallecidas durante las manifestaciones contra la jefa de Estado, se le acercaron y le exigieron justicia.

Una de estas personas fue Ruth Bárcena, presidenta de la Asociación de Víctimas y Heridos del 15 de diciembre de 2022. En entrevista con Exitosa, la ciudadana respondió que haya jalado el cabello a Dina Boluarte.

Dina Boluarte fue agredida en Ayacucho por familiares de las víctimas en las protestas de diciembre del 2022.

“Yo la agarré de la blusa y le dije: ‘Aquí estoy, señora Dina, exijo justicia por la muerte de mi esposo, pido justicia, no me escucha, yo soy la viuda de Leonardo David Hancco Chacca”. Eso es lo que yo dije, eso es lo que increpé a la señora Dina. No le hice daño, no la he lastimado como dicen muchos”, contestó.

Bárcena también se mostró en contra de que la Fiscalía haya abierto investigación por lo sucedido en tan poco tiempo, pues luego de un año y un mes desde que asesinaron a su esposo, aún no hay resultados. Se desconoce quién le disparó en medio de la protesta que exigía la destitución de Dina Boluarte.

“Es un año y un mes que estoy esperando que me digan: “Ya hemos encontrado al culpable, ya tenemos a los sospechosos al menos”. Es un año. Por el jaloneo que yo le he dado a la señora presidenta, reclamando justicia por la muerte de mi esposo, eso sí me investigaron rápido. Para eso sí me levantaron una denuncia rápido, pero ¿para investigar los asesinatos acá en Ayacucho? Son 10 personas”, señaló.