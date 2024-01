Diether Vásquez realizó espectacular jugada para eliminar a rival en Perú vs Argentina Sub 23 por Preolímpico 2024

El habilidoso jugador de la selección peruana Sub 23 se lució contra defensa argentino. (Video: DIRECTV)

Diether Vásquez fue uno de los protagonistas del partido entre Perú vs Argentina Sub 23 válido por la segunda fecha del Grupo B del Preolímpico 2024 y, de hecho, no tardó en demostrar sus credenciales en el encuentro. El extremo nacional se lució con un espectacular lujo al propio estilo de Neymar, que generó peligro en el área de la ‘albiceleste’.

En un reto muy difícil para la ‘bicolor’, Vásquez volvió a ser titular, así como ya lo había sido en el debut contra Chile. El habilidoso atacante dejó buenos impresiones en el duelo frente al combinado mapocho y, en esta ocasión, tampoco fue la excepción ante un rival que es candidata a liderar la competición.

Cuando corría el minuto 16 en la contienda, Diether se lució con una gran maniobra personal para superar a un oponente en el 1 vs 1. Todo empezó en un lateral ejecutado por Marco Huamán, quien no dudó en darle el balón a su compañero por la banda izquierda del campo.

Al recibir el balón, el extremo de 20 años no dudó en sacarse de encima al defensor argentino Juan Sforza con una gran jugada, emulando un lujo de Neymar, y se introdujo al área rival con facilidad. Tras ello, sacó el balón hacia atrás para Guillermo Larios en zona de remate, pero este no pudo controlar el esférico ni definir a la portería.

Diether Vásquez fue titular contra Argentina por el Preolímpico 2024. Crédito: FPF

Esta maniobra dejó boquiabiertos a propios y extraños. De hecho, los comentaristas de la transmisión elogiaron a Diether por su lujo. “Qué buen gesto técnico”, resaltó el narrador Daniel Kanashiro al respecto. “Excelente la jugada individual de Vásquez”, complementó por su parte Talía Azcárate.

Este es el segundo partido que disputa el extremo del Mineros de Zacatecas con la selección peruana Sub 23 en el Preolímpico 2024. Días atrás, contra Chile, jugó el partido completo, siendo una pieza fundamental para que la escuadra ‘bicolor’ se quede con el triunfo por la mínima diferencia (1-0).

Gracias a ese resultado, el equipo dirigido por José ‘Chemo’ del Solar llegó motivado para el duelo frente a Argentina, en busca de su clasificación a la siguiente etapa de la competición. Hay que recordar que los dos primeros de cada grupo podrán disputar la fase final, donde las cuatro mejores selecciones pelearán por los dos únicos cupos de Sudamérica para los Juegos Olímpicos de París 2024.