Alejandra Baigorria sorprende al confesar que aplicará un riguroso filtro para los invitados a su boda con Said Palao. (Composición: Infobae)

Fuertes declaraciones. Desde que Said Palao le propuso matrimonio a la modelo Alejandra Baigorria, su felicidad es evidente y no duda en expresarla ante la prensa de su canal, al regresar de Miami desde los Estados Unidos. Así lo demostró la empresaria, quien compartió su emoción en una reciente entrevista para el programa de América Espectáculos, conducido por Rebeca Escribens. ¿Qué dijo?

Lo primero que mencionó la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ fueron los detalles sobre su próxima boda con su ahora prometido. No descartó la posibilidad de que sea televisada, mostrando su entusiasmo al respecto, y confesó que no le importa la opinión, ya sea positiva o negativa, siempre y cuando se hable del evento. Aunque duda que sea en el 2024, ya comenzó a hablar sobre los posibles invitados.

Ante esto último, la empresaria de Gamarra, comentó que está organizando con gran atención todos los pormenores de su futuro matrimonio, incluyendo la distribución de invitaciones y la definición de quienes asistirán. Adicionalmente, destacó que impondrá un estricto filtro para determinar quiénes serán los invitados al evento.

Alejandra Baigorria dio detalles de su matrimonio con Said Palao. Captura/América TV

Baigorria afirmó que aunque no tiene un extenso círculo de amigos, sí posee numerosos colegas en su entorno laboral, como sus excompañeros de ‘Esto es Guerra‘. Por esta razón, se ve obligada a ser selectiva y aplicar un riguroso criterio al momento de escoger a los invitados para su boda.

“Yo en realidad no tengo muchos amigos, compañeros de trabajo, sí, así que voy a tener que hacer un filtro de invitados. A algunos va a llegarles el parte con pareja y a otros solos”, sostuvo la modelo para las cámaras de América Espectáculos.

Por otro lado, Alejandra Baigorria no descartó la posibilidad de que su boda sea transmitida por televisión, ya que desea una ceremonia de gran envergadura. “No sé si televisada, pero igual lo van a sacar, pero si quiero que sea a lo grande y a mí no me molesta que sea televisada y que rajen lo que tengan que rajar”, acotó la exintegrante de ‘Esto es Guerra’.

Said Palao obsequia a Alejandra Baigorria un anillo valorizado en miles de dólares. | Instagram

Rodrigo González le pide a Said Palao que se porte bien con Alejandra Baigorria

Recientemente, el presentador de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, comentó sobre la sorpresiva propuesta de matrimonio de Said Palao a Alejandra Baigorria, y no dudó en extenderle sus respectivas felicitaciones. “Said la sorprende en Filipinas. ¡Felicidades, Alejandra! Said, pórtate bien con esa gran mujer. Cumple uno de sus más grandes sueños: la Baigorria se nos casa”, dijo en un inicio el comunicador.

Después, difundió el comentario de una de sus seguidoras, y el conocido ‘Peluchin’ no dudó en compartirlo, manteniendo su estilo característico. “Con separación de bienes, por favor... ¿Por qué son así? ¿Se lo dicen ustedes o se lo digo yo?”, agregó entre risas el presentador de Willax Televisión en sus historias.

Rodrigo González pide a Said Palao cuidar su relación con Alejandra Baigorria. | (Captura: @rodgonzalezl)

Mamá de Alejandra Baigorria se emociona por pedida de mano de Said Palao

Verónica Alcalá, madre de Alejandra Baigorria, compartió en su cuenta de Instagram su emoción tras el anuncio del compromiso de su hija con Said Palao. En un mensaje lleno de afecto, Alcalá expresó su alegría por la próxima unión matrimonial, destacando los sentimientos que le generó la noticia de la propuesta aceptada por la modelo.

Las palabras publicadas de la señora reflejaron el sentimiento de una madre ante un acontecimiento tan significativo en la vida de su hija. “Hija de mi vida, Said, los amo, ya soy su suegra, me siento mega feliz por ustedes porque lograron conectarse para siempre. Amén”. Como era de esperarse, la publicación se llenó rápidamente de comentarios, de felicitaciones y buenos deseos por parte de seguidores y amigos cercanos a la familia.