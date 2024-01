Patricio Quiñones fue anunciado como nuevo integrante para reality de baile de Telemundo: “Estaremos compitiendo”

Patricio Quiñones participará en reality de baile de Telemundo. (Foto: Captura de IG)

Regresa a las pistas de baile. La última vez que Patricio Quiñones participó en un reality de baile fue en el Perú. Él estuvo en ‘El Gran Show’ y fue pareja de Milett Figueroa. En este espacio, el bailarín y la modelo se enamoraron y mantuvieron una relación sentimental de dos años.

Tras terminar su larga relación, el popular ‘Pato’ optó por abandonar el Perú para buscar sus sueños en el extranjero, donde luego de pasar por varios castings, logró ser parte de una importante compañía de bailarines, incluso integró la última gira mundial de Daddy Yankee.

Sin embargo, luego de bailar por diferentes países con el artista puertorriqueño, se dedicó a dictar clases en diferentes escuelas de baile del país, hasta que algún otro artista internacional solicite sus servicios.

Patricio Quiñones se fue a Estados Unidos para triunfar en el baile. (Instagram)

En medio de esta espera, el programa ‘Hoy Día’ de Telemundo anunció su propio reality de baile. Para sorpresa de más de uno, el bailarín peruano fue anunciado como uno de sus integrantes, pues él acompañará a Jéssica Cediel, una reconocida figura colombiana.

A través de sus redes sociales, Patricio Quiñones dio a conocer esta buena noticia, justo en el día de su cumpleaños número 31. “Hoy en mi cumpleaños les cuento que soy parte de ‘En Hoy Día Bailamos’. Estaremos compitiendo y divirtiéndonos en el nuevo reality de ‘Hoy Día’ en Telemundo”, señaló.

¿Quién es Patricio Quiñones?

Patricio Quiñones es un bailarín peruano que se hizo conocido por ser parte del elenco de baile de los programas de Gisela Valcárcel. La fama la logró después que en el 2016 oficializara su romance con Milett Figueroa.

En medio de idas y venidas, el romance culminó definitivamente en el 2018. Después de ello, el peruano continuó con su carrera. En Miami se abrió paso apareciendo como bailarín en videoclips de cantantes del momento como Farruko y Nicky Jam.

En el 2022 sorprendió al anunciar que era parte del staff de baile de Daddy Yankee, para su última gira mundial, en la que se despedía de los escenarios. El peruano fue uno de los más esperados de esta presentación, donde el propio cantante lo resaltó en el escenario.

Patricio Quiñones se fue del Perú por sus sueños. (Instagram)

¿Qué pasó con Milett Figueroa?

Las razones exactas de la ruptura de su relación con Milett Figueroa no se encuentran claras; sin embargo, se sabe que el bailarín no tenía una buena relación con la familia de la modelo, específicamente con su madre, ya que en todo momento la señora lo ninguneaba, incluso se decía que no le permitía estar en las reuniones familiares.

Asimismo, cuando se enteró que su expareja ahora es novia de Marcelo Tinelli se sorprendió, al punto de decir que tenía mucha suerte, ya que más de una mujer quisiera estar con el presentador argentino. “¿Ya tienen una relación juntos? ¿Son novios? Qué suerte, quién no quisiera estar con Marcelo Tinelli”, comentó.

Finalmente, sobre la madre de su expareja, solo atinó a decir que era una mujer que transmitía mala energía. “Está claro que la mamá de Milett no me tiene una buena energía, creo que hacerme el loco está de más. Me están hablando de una relación que terminó hace muchos años”, indicó.