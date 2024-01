MEF alerta de nueva modalidad de estafa que involucra a su entidad

No existe una Oficina de Cooperación Internacional en el MEF. (Freepik)

Una nueva modalidad de engaño está siendo utilizada por los estafadores. El pasado 19 de enero, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó a través de la plataforma oficial del Gobierno una advertencia para la ciudadanía en general. Algunas personas inescrupulosas se están presentando como funcionarios de la cartera ministerial para luego exigir transacciones de considerables montos a cuentas sin vínculo con la entidad.

El procedimiento de la estafa: infiltrarse y cobrar

Los malhechores se presentan como miembros de la cartera de Economía bajo el supuesto cargo, en algunos casos registrados, de director de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto, por supuesto, es absolutamente falso. Luego, habiendo ya engañado a las personas y haciéndoles creer que mantienen altos cargos en la cartera más importante del Ejecutivo, mienten y exigen depósitos o transferencias bancarias en diferentes tipos de moneda.

Pronunciamiento del Ministerio de Economía

Al respecto, el Ministerio de Economía y Finanzas aclaró que en ningún trámite de la entidad se solicita realizar transferencias, depósitos dinerarios, ni avala préstamos. De hecho, todos los trámites y las gestiones en materia presupuestaria y de inversiones deben ser tratadas directamente con las oficinas competentes de la cartera. En algunos casos, trámites similares son tratados de igual manera a través de los gestores de los Conectamef. Vale aclarar que estos trámites no tienen ningún tipo de condicionamiento ni requerimiento de beneficios a terceros.

¿Existe el cargo mencionado por los estafadores?

No. El MEF comunicó de forma precisa que la cartera no cuenta con una “Oficina de Cooperación Internacional”. Para los casos considerados, la Oficina de Presupuesto, Inversiones y Cooperación Técnica se encarga de los trámites vinculados al seguimiento y gestión de la cooperación técnica internacional no reembolsable. Asimismo, esta emite opinión y brinda asistencia técnica a propuestas de programas, actividades y proyectos de cooperación técnica internacional (donaciones), entre otros.

Advertencia: Jorge Rodríguez Vives

En línea con la Oficina de Presupuesto, Inversiones y Cooperación Técnica, el MEF indicó que ninguna persona de nombre Jorge Rodríguez Vives labora en dicha sección ni en cualquier sector de la cartera.

“El Ministerio de Economía y Finanzas rechaza todo acto ilícito en perjuicio de los ciudadanos. Nos encontramos trabajando con compromiso por una gestión pública al servicio del ciudadano, con bases en la integridad y transparencia”, se lee en el comunicado de la entidad.

¿Qué hacer si se logra identificar un caso de estafa relacionada al MEF?

El MEF solicitó a la ciudadanía mantenerse alerta para evitar caer en mentiras que pretenden extraer dinero. Si uno logra reconocer uno de estos casos en los que una persona supuestamente empleada por un órgano del MEF solicita documentos que aluden a préstamos a favor de terceros, debe denunciarlo a la Comisaría de la Jurisdicción, la fiscalía de turno o ante el mismo Ministerio de Economía y Finanzas.

Para ello, puede escribir al correo electrónico correspondiente, que es denuncias0800@mef.gob.pe; registrando los hechos denunciados en el portal web del Ministerio de Economía y Finanzas, que es www.gob.pe/mef; o en la plataforma https://denuncias.servicios.gob.pe/.