Dueño de América de Cali aceptó que Ricardo Gareca es prioridad sobre Arturo Vidal: “Si no es él, estamos en aprietos”

Tulio Gómez, máximo accionista del club 'rojo' se refirió al 'Tigre' y lo priorizó sobre Arturo Vidal. (Audio: Caracol Radio)

Desde que dejó la selección peruana a mediados del 2022, Ricardo Gareca ha sido relacionado con diversos clubes y selecciones. Sin embargo, su siguiente paso fue Vélez Sarsfield, aunque no de la mejor manera, ya que solo pudo ganar en dos ocasiones a lo largo de 12 partidos. Ahora se encuentra libre y esperando una oportunidad, la cual sería América de Cali ante las recientes declaraciones de la presidenta. En esta oportunidad, Tulio Gómez, máximo accionista de los ‘diablos rojos’ aceptó que el ‘Tigre’ es la prioridad sobre Arturo Vidal y lanzó llamativa comparación.

Antes de ello, el directivo aclaró que si bien hubo conversaciones con el DT argentino, nada está cerrado. “Con Gareca solo lo llamamos esta mañana. No hemos acordado nada, solo sentándonos a conversar. Pero no está contratado, debo aclarar eso. Simplemente nos sentamos a conversar con él. Pero no más, que esté contratado, no, para nada. A él le interesa mucho saber cuál es el proyecto directivo de América”, fueron sus primeras palabras en Caracol Radio.

De la misma manera, aseguró que a más tardar el fin de semana el ‘Flaco’ estará en Colombia, posiblemente para formalizar las charlas. “Él tiene más o menos la idea de cuál es el proyecto deportivo y hemos estado conversando. Debe llegar dentro de poco, en cuatro o cinco días. Pero no viene a firmar, sino a conversar con nosotros”, señaló.

Ricardo Gareca como técnico de Vélez Sarsfield duró menos de tres meses y lo dejó en la zona de descenso. - créditos: Vélez Sarsfield

¿Ricardo Gareca y Arturo Vidal en América de Cali?

Ahí fue cuando Tulio Gómez deslizó que Arturo Vidal es un fichaje lejano para América de Cali y que tenían preparado una estrategia de marketing con los patrocinadorea para costear su alto sueldo. En esa línea, lanzó una frase para describir este panorama, con la preferencia sobre Ricardo Gareca, de quien admitió es su mayor sueño y que si no se concreta alteraría sus plantes por completo.

“Le dije a los patrocinadores ‘A rey muerto, tigre puesto’, ellos siguen. La compensación es Gareca. Es nuestro sueño traerlo. Si no es él, nos quedamos en aprietos”, sostuvo.

El último club de Arturo Vidal fue Atlético Paranaense de Brasil. - créditos: REUTERS/Rodolfo Buhrer

Eso no fue todo, ya que el empresario 64 años reveló que el exentrenador de la selección peruana no tuvo oferta de la ‘roja’ hasta hace unos días. “Hasta la semana pasada, no tenía ninguna oferta de Chile, no sé qué ha pasado estos días”, señaló.

Ahora, una de las preguntas que recibió era si el club ‘cafetero’ cuenta con la espalda financiera para subvencionar su alto salario, el cual rondaba los 750 mil dólares en Vélez Sarsfield, indicando que “es alcanzable la cifra”. No obstante, en el caso de que no llegue a un acuerdo con el experimentado estratega, admitió que tiene un plan B y C. Según la prensa de ese país, Luis Fernando Suárez, César Farías y Santiago Escobar son las alternativas. El venezolano estuvo cerca de firmar por Universitario de Deportes, pero no arregló a tiempo su finiquito con Águilas Doradas y la directiva optó por contratar a Fabián Bustos.

Presidenta de América de Cali sobre Ricardo Gareca

Como se mencionó líneas arriba, el interés de América de Cali por contar con los servicios de Ricardo Gareca se oficializó el 16 de enero, cuando la presidenta del club, Marcela Gómez, aseguró que la contratación de Arturo Vidal no llegó a buen puerto, caso contrario a la del DT.

“Ahora hemos decidido enfocar todos nuestros esfuerzos en nuestro plan A, que es la contratación de Ricardo Gareca, con quien ya iniciamos conversaciones”, acotó.

Ricardo Gareca estaría muy cerca de volver a dirigir a América de Cali.

Pasado de Ricardo Gareca en América de Cali

Para América de Cali, Ricardo Gareca es un viejo conocido, ya que estuvo ahí como jugador (1985-1899) y luego como entrenador (2005). Sin embargo, queda pendiente obtener un título, algo que sería su objetivo su alcanza el acuerdo.