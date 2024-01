Arturo Vidal tuvo problemas con los exámenes médicos en Colo Colo: los hinchas del América de Cali celebran

El volante chileno rechazó la millonaria oferta del América de Cali, la cual cumplía con todas sus exigencias - crédito Infobae Colombia

La definición de un nuevo equipo de Arturo Vidal se ha convertido en toda una novela. Luego de que el volante chileno rechazara la oferta del América de Cali, que alcanzaba cifras históricas para el fútbol colombiano (novecientos millones de salario aproximadamente) y cumplía con todas sus exigencias, el deseo del jugador por firmar por Colo Colo fue más fuerte y enfiló todos los esfuerzos para cumplir este último anhelo en su carrera.

Te puede interesar: Arturo Vidal sorprendido con la salida de Lucas González del América de Cali: “No lo puedo creer”

Cuando todo iba encaminado a que se hiciera el anuncio oficial del regreso del ‘King’, una nueva traba surgió en las negociaciones que tienen a punto de caerse el fichaje. Colo Colo en su dirigencia es manejado por dos grupos, el bloque de Aníbal Mosa y el de Leonidas Vial. Quienes han liderado las negociaciones son los de Mosa, que en un inicio ofrecieron ochocientos mil dólares por el contrato a un año y, luego, lo mejoraron a 1,2 millones de dólares por la misma duración, muy inferior a la propuesta del América de Cali.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: La versión caleña de Arturo Vidal que es furor en las redes sociales

Sin embargo, uno de los integrantes del grupo de Vial exigió realizarle al futbolista exámenes médicos en un sitio particular, ajeno al cuerpo médico del conjunto blanco y negro. La intención es validar que el estado físico del ex FC Barcelona es óptimo y la exigencia económica es justificada, y esta decisión no cayó bien en Vidal que no se presentó a los chequeos médicos y, por ende ,la firma de su contrato, para iniciar los entrenamientos en la sede deportiva del cacique quedó en veremos.

Foto de archivo del jugador chileno Arturo Vidal. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Esta situación, además, generaría la renuncia de todo el cuerpo médico del equipo colocolino, inconformes con la decisión del grupo Aníbal Mosa. Incluso, Arturo Vidal se refirió en una de sus transmisiones a lo sucedido, expresando su desacuerdo: “Estoy a punto de mandar a todos a la concha (...) Ahora vamos para atrás... Ni yo sabía que tenía tanta paciencia”. Entretanto, los fanáticos del América de Cali celebraron la situación, luego de haberse sentido usados por Vidal para recibir la deseada oferta del cuadro chileno:

“Arturo Vidal se va a ir de nalgas cuando se enteré que en América los recibimos hasta lesionados y los recuperamos así se demoren más de un año Jajajajajajaj Lo que es tomar malas decisiones en la vida” @Bojackhorsedad

“No vayan a revivir ese humo de Arturo Vidal al América, tengan un poco de dignidad y amor propio, y si no tienen eso, por lo menos respeto a la institución que dicen ser hinchas. Si Vidal viene al América sería por descarte, y ser elegido por descarte nunca termina bien” @EdwinJu7

América de Cali, sin entrenador, perdió en la primera fecha de la Liga BetPlay I-2024

América de Cali perdió por la mínima diferencia contra Águilas Doradas en la fecha 1 de la Liga BetPlay I-2024 - crédito Dimayor

En un sorpresivo encuentro, América de Cali sufrió una derrota frente a Águilas Doradas por un ajustado marcador de 0-1. El partido, que representaba el debut de América en el actual campeonato, se disputó el sábado 20 de enero en el estadio Pascual Guerrero, ante su propia afición. El único gol del encuentro llegó a través de un penal convertido por Jhon Fredy Salazar de Águilas Doradas, luego de una infracción cometida por el arquero escarlata Joel Graterol.

Te puede interesar: Presidente de Colo Colo no se burló del fallido fichaje de Arturo Vidal con el América de Cali

El polémico penal fue señalado en el minuto 73, cuando el guardameta Graterol falló en su intento de cortar un centro y terminó golpeando al defensa José Cuenú de Águilas Doradas. Esta acción le costó caro al conjunto escarlata, mientras que Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, estratega debutante de Águilas, celebró el tanto de su equipo. Previamente, América había visto cómo un gol de Cristian Darío Barrios era anulado por un fuera de juego detectado por el VAR en el minuto 57.

Otro de los incidentes que tuvo que sortear América fue la ausencia de un entrenador en el banquillo técnico. Este rol fue asumido como interino por Álex Escobar, quien saldrá de este cargo una vez Marcela Gómez entable diálogos con Cesar Farías, Luis Fernando Suárez o Santiago Escobar. Estos son los candidatos luego de que la llegada de Ricardo Gareca no pudiera cerrarse.