‘El Gran Chef Famosos’ y ‘Súper Ada’ se enfrentan desde este 15 de enero: cuáles son sus propuestas para conquistar al público

‘El Gran Chef Famosos’: Usuarios se percatan que Junior Silva no aparece en video promocional y quedaría fuera de competencia. Latina TV.

Este lunes 15 de enero, el público televidente tendrá más de una alternativa para entretenerse de manera sana desde la comodidad de sus hogares. Por un lado, se estrenará una nueva novela de América TV llamada ‘Súper Ada’, bajo la coproducción de Maricarmen Marín, César Arana y Rocío Ibérico.

Y por el canal de Latina TV, ‘El Gran Chef Famosos’ alista una gala especial, en el cual los participantes prepararán la famosa pollada peruana en la edición que han nombrado como ‘La Gran Pollada Bailable’.

‘La Gran Pollada Bailable’

El reality de cocina ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’ contará por primera vez con público en el set de cocina. Además, habrá música, bailes y divertidas dinámicas que harán inigualable la noche.

Un capítulo nuevo y completamente distinto en el que se ha ambientado una fiesta en los exteriores del estudio, donde los concursantes tendrán que preparar las deliciosas polladas y será el único reto de la noche.

'El Gran Chef Famosos alista 'La Gran Pollada Bailable' este 15 de enero a las 7:45 pm por Latina TV. Instagram.

En esta gala especial, los participantes no serán los únicos enfrentados, sino que también los jurados. Los famosos que continúan en competencia se dividirán en dos equipos liderados por la tiktoker Nelly Rossinelli y el chef Giacomo Bocchio.

“Es un episodio imperdible, nunca antes visto en las 5 temporadas de ‘El Gran Chef’ . En esta oportunidad el público presente será el plato fuerte de la noche. Ellos nos acompañarán en esta edición y se convertirán en los jueces de la sazón de nuestros participantes…Hemos hecho un gran despliegue logístico para este capítulo”, contó el conductor José Peláez.

Al final de la noche, el público presente tendrá la gran responsabilidad de probar la sazón de los famosos para decidir qué equipo será el ganador. La cita es este 15 de enero desde las 7:45 p.m por la señal de Latina TV.

Junior Silva no aparece en video promocional de 'El Gran Chef Famosos:La Revancha' y quedaría fuera de competencia. Latina TV.

‘Súper Ada’

Maricarmen Marín, Pablo Heredia, César Ritter y Korina Rivadeneira son algunos de los actores que estarán en la nueva novela ‘Súper Ada’ de América TV, que tiene pensando conquistar al público televidente.

La cantante de cumbia regresará luego de 10 años al canal de Pachacamac y será nuevamente la protagonista de una teleserie. Maricarmen encarnará a Ada, una madre soltera que buscará salir adelante para mantener a su hija y familia.

La novela Súper Ada, protagonizada por Maricarmen Marín, se estrena este 15 de enero a las 8:30 pm

Al no encontrar trabajo en su carrera como administradora, aceptará oficios temporales y en una de esas situaciones conocerá a Leonardo (Pablo Heredia) quien le robará el corazón. Sin embargo, también tiene a su gran amigo Pepelucho (César Ritter), quien la ve con otros ojos y se disputará por su amor.

Por otro lado, Macarena (Korina Rivadeneira) es una influencer y la exenamorada de Leonardo, que regresara arrepentida y se enfrentará con Ada por el amor del empresario.

Pero Ada tendrá más de una enemiga, pues la cantante Bárbara (Virna Flores) no la vera con buenos ojos y despertará la envidia en ella. La cantante de cumbia y es admirada por Ada; sin embargo, sentirá celos por el talento que tiene la protagonista para el canto.

Y por si fuera poco, en el reparto estarán otros grandes talentos como; Arianna Fernández, Patricia Portocarrero, Andrea Luna, Ebelin Ortiz, Teddy Guzmán, Leslie Stewart, Mateo Garrido Lecca, entre otros.

Maricarmen Marín y Pablo Heredi protagonizaráN Super Ada. (Infobae - Carlos Díaz)

Súper Ada ocupará el horario que dejo ‘Al Fondo Hay Sitio’ y se trasmitirá este lunes 15 de enero a las 8:30 pm a través de América Televisión. Hasta el momento se sabe que la novela contará con 60 capítulos, pero de acuerdo a como responda el público, la emisión de la ficción podría ampliarse.

Maricarmen Marion reconoce que es un gran reto el hecho de tomar el prime time del canal y reemplazar el gran éxito que es la historia de los Gonzales; sin embargo, confía en el gran equipo que ha formado con los productores.

“Es un reto muy grande, es una gran oportunidad que no he querido desaprovechar, hemos puesto mucho amor. Hay un elenco y un equipo que trabaja día, tarde y noche. Esta responsabilidad de ser productora asociada me permite trabajar más que antes y ver desde otros lados el trabajo tan bonito de todo el equipo que hace que todo esto sea una realidad”, contó para Infobae Perú.