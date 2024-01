‘El Gran Chef Famosos’: Usuarios se percatan que Junior Silva no aparece en video promocional y quedaría fuera de competencia. Latina TV.

‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’alista un programa especial para este lunes 15 de enero, donde todos los participantes prepararán una pollada al estilo peruano con ayuda de los jurados Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio.

Como se sabe, esta misma fecha América TV estrenará la novela ‘Super Ada’, protagonizada por los actores; Maricarmen Marín, Pablo Heredia, César Ritter y Korina Rivadeneira. Y se trasmitirá a partir de las 8:30 pm compitiendo de forma directa con el reality de cocina de Latina TV.

Sin embargo, un detalle en el video promocional llamó la atención entre los seguidores de ‘El Gran Chef Famosos’, pues se dieron cuenta de que entre los concursantes no aparece Junior Silva, concluyendo que no podría superar la noche de eliminación y le diría adiós a la competencia.

“¿Eso quiere decir que se va Junior?”, “O sea que el eliminado del sábado es Junior porque es el único que no sale en la publicidad del lunes”, “Eliminan a Junior y hacen pollada”. “Junior no está en el video”, comentaron en la publicación de la cuenta de Instagram del programa.

Como se sabe la noche del miércoles, Junior Silva y Mayra Goñi no pudieron convencer al exigente jurado con sus chorizos artesanales y quedaron en la noche de sentencia, por lo tanto, se salvaron Nico Ponce, Tilsa Lozano y Ale Fuller.

Y este jueves 11 de enero se sabrá quiénes entre Mónica Torres, Christian Ysla, Milene Vásquez, Armando Machuca y Mauricio Mesones, pasarán a la gala de sentencia. Pero sea, quien sea podrán salvarse porque es todo indicaría que el exactor de ‘Al Fondo Hay Sitio’ abandonará dicho programa.

¿De qué tratará la noche la Gran Pollada Bailable de ‘El Gran Chef Famosos’?

El próximo lunes 15 de enero, a partir de las 7:45 pm, la producción de ‘Rayo en la Botella’ alista un gran programa, pues los famosos tendrán que preparar varios platos de polladas para el público invitado que los visitará en el set de TV.

De acuerdo al video promocional, los concursantes se dividirán en dos grupos, el primero lo integran Christian Ysla, Mauricio Mesones, Nico Ponce, Armando Machuca y Ale Fuller y ellos serán comandados por el chef y jurado, Giacomo Bocchio.

Milene Vásquez, Mayra Goñi, Tilsa lozano, El ‘loco’ Wagner y Mónica Torres conforman el otro grupo y contarán con la ayuda de la tiktoker Nelly Rossinelli. Además, no solo cocinarán, sino que ofrecerán un show para los asistentes de esta actividad, que es tan común en el Perú para recaudar fondos.

¿Qué pasó en el último capítulo de ‘EGC’?

Luego de la eliminación de Renato Rossini Jr, una nueva gala llegó y cinco competidores tuvieron que competir para salvarse de la temida noche de sentencia. Junior Silva, Mayra Goñi, Nico Ponce, Tilsa Lozano y Ale Fuller se enfrentaron y demostraron todo su talento en la cocina.

La primera preparación de la noche fue la realización de dos cocteles: un pisco sour de maracuyá y una banana summer (coctel sin alcohol). La ganadora de esta parte fue Tilsa Lozano, quien tuvo como beneficio poder intercambiar los apoyos entre el resto de participantes.

En la segunda parte del programa, los famosos contaron con la ayuda de sus familiares y tuvieron que preparar chorizos artesanales. Nico Ponce trajo a su prima, pero se dio cuenta de que Junior Silva tenía otras intenciones con su familiar y buscó mantenerla alejada.

Por otro lado, la tía de Junior, quien fue su apoyo, estuvo detrás del actor para que pueda concentrarse en la preparación del segundo platillo; sin embargo, no logró escapar de la noche de sentencia. Mayra Goñi fue la otra competidora que quedó en sentencia y se mostró disconforme con la decisión del jurado, ya que encontraron pabilo en el chorizo que preparó Nico Ponce y un cartílago en el de Ale Fuller.

No obstante, Goñi carbonizó sus panes dejándolos totalmente negros. “Es un pancito morochito, porque como a mí me gustan los morochos, es un pancito morochito”, dijo Mayra. Por su parte, el conductor, José Peláez, no tuvo mejor idea que burlarse de lo ocurrido y comentó: “Tremendo trabajo. Cosas que sólo pasan aquí en ‘El Gran chef’”, expresó.