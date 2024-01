Alondra García Miró nominada a los People’s Choice Awards: Cómo votar por ella en la categoría Influencer Latino

Cómo votar por Alondra García Miró en los People's Choice Awards

Alondra García Miró es una de las influencers con gran número de seguidores en Perú. Aunque la joven tuvo un corto paso por Combate, lo cierto es que su rubro son las pasarelas y los flashes. Sin embargo, en los últimos años se ha dedicado al mundo de las redes sociales.

Es así que, fruto de su esfuerzo, además de trabajar con importantes marcas, recientemente ha sido nominada a uno de los premios sobre redes sociales más reconocidos. El nombre de Alondra García Miró está en los People’s Choice Awards, pues quedó nominada en la categoría Influencer Latino y se mostró muy feliz de este logro.

En conversación con Infobae Perú, la modelo reveló cómo fue que recibió esta noticia. “Yo estaba en México por un viaje de trabajo, con una marca que me encanta. Al día siguiente me marcaron para una reunión que no tenía idea de qué se trataba, ni me las olía, cero. Estaba en el cuarto del hotel y me dicen que estaba nominada para Influencer Latina 2024, te juro que yo casi me muero. Creo que en ese momento no podía entender lo que estaba pasando, justo estaba con mi mánager al costado, ella igual, yo empecé a saltar como loca en todo el cuarto, de ahí me puse a llorar, pero lágrimas de felicidad”, señaló.

Alondra García Miró habla de su nominación a los People’s Choice Awards con Infobae Perú. Captura Infobae Perú

Además, señaló que fue como un momento único lo que vivió, pues se encontraba trabajando como influencer y le llegó esta noticia. “Me encantó, porque justo fue en ese momento que estaba haciendo mi trabajo de influencer, había viajado a México para representar al Perú, y justo me dicen sobre la nominación en ese viaje. Fue como que todo estaba conectado, todo esfuerzo tiene su recompensa, me nominaron a ese premio que no lo podía creer”, mencionó.

Por otro lado, recalcó que sus contrincantes también son personas con un gran número de seguidores, por lo que el estar nominada ya lo toma como un triunfo. “Imagino que todos los que están siendo nominados deben ser influencers increíbles, que están dando lo mejor en su carrera y su trabajo. Yo me siento ganadora de haber sido nominada y super orgullosa de poder representar a mi país que es lo más importante”, señaló a este medio.

¿Cómo votar por Alondra García Miró para Influencer Latino?

La modelo peruana se muestra muy entusiasmada por este logro y pidió a todos los peruanos que estemos atenta a su participación y el apoyo que necesita para poder conseguir el triunfo. “El premio tiene que quedarse en casa. ¡Vamos Perú!”, mencionó en una de sus historias de Instagram.

Por ello, aquí te damos el paso a paso para darle tu voto a la peruana.

Primero entra a la página de los People’s Choice Awards o haz clic aquí. En este link encontrarás la categoría Influencer Latino que es en la que participa Alondra. En el primer recuadro está la peruana.

Paso a paso para votar por Alondra García Miró. (Captura)

Seguido, ve al recuadro que dice Vota al lado de la foto de la peruana. Cuando hagas clic, reaparecerá un nuevo cuadro con su foto y la palabra Vota una vez más para que confirmes tu preferencia.

Paso a paso para votar por Alondra García Miró. (Captura)

Finalmente, deberás aceptar los términos y condiciones, además de conectarte con tu correo electrónico. Listo, con eso le darás la posibilidad a Alondra García Miró de convertirse en la ganadora. Cabe recordar que en el 2023, Flavia Laos también fue nominada y logró coronarse como la ganadora.