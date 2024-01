Alondra cuenta dónde y con quién estaba cuando se enteró de su nominación a los People’s Choice Awards: “Salté como loca”

La modelo peruana conversó con Infobae Perú y compartió su felicidad sobre este nuevo paso en su carrera, donde compite en un concurso importante y de talla internacional.

Se enteró a finales del 2023 de la feliz noticia, sin embargo, le pidieron que guarde al secreto hasta que los People’s Choice Awards lo hagan oficial. Pese a que moría por revelarlo, tuvo que cumplir con los requerimientos, al igual que los demás nominados. Hasta que finalmente le dieron el okay, la influencer ya podía gritar a los cuatro vientos que estaba nominada a la categoría Influencer Latina del Año.

En conversación con Infobae Perú, la modelo peruana contó que recibir esta noticia en otro país significó mucho, pues le hizo entender que todo lo que viene haciendo para sacar adelante su carrera ha valido la pena.

“Yo estaba en México por un viaje de trabajo, con una marca que me encanta. Al día siguiente, después de un trabajo fuertísimo, me marcaron para una reunión que no tenía idea de qué se trataba, ni me las olía, cero. Estaba en el cuarto del hotel, empacando, y me dicen que estaba nominada para Influencer Latina 2024, te juro que yo casi me muero. Creo que en ese momento no podía entender lo que estaba pasando, justo estaba con mi mánager al costado, ella igual, yo empecé a saltar como loca en todo el cuarto, de ahí me puse a llorar, pero lágrimas de felicidad”, recordó Alondra García Miró.

Alondra García Miró habla de su nominación a los People’s Choice Awards con Infobae Perú. Captura Infobae Perú

“Me encantó, porque justo fue en ese momento que estaba haciendo mi trabajo de influencer, había viajado a México para representar al Perú, y justo me dicen sobre la nominación en ese viaje. Fue como que todo estaba conectado, todo esfuerzo tiene su recompensa, me nominaron a ese premio que no lo podía creer”, acotó emocionada.

¿Con quiénes competirá Alondra García Miró?

La peruana tendrá una dura batalla, donde medirá fuerzas contra los tiktokers mexicanos Luz Carreiro, Daniel Valle y Sujin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga. Además de la colombiana Laura Sánchez, la argentina Estefanía Russo, la chilena Raquel Calderón Argandoña, más conocida como Kel Calderón, y la venezolana Surthany Hejeij.

Aunque no conoce mucho a sus contrincantes, señaló que está segura que son grandes profesionales que contarán con el respaldo de sus seguidores. Es por ello que espera que los fans de su país la apoyen en esta fuerte competencia.

“Imagino que todos los que están siendo nominados deben ser influencers increíbles, que están dando lo mejor en su carrera y su trabajo. Yo me siento ganadora de haber sido nominada y super orgullosa de poder representar a mi país que es lo más importante”, señaló a este medio.

Los People’s Choice Awards cuenta con 40 categorías, y son los fanáticos de todo el mundo quienes podrán votar por su preferido. El evento se realizará en Los Ángeles el 18 de febrero 2024.

Alondra García Miró competirá en premiación internacional.

¿Cómo votar por Alondra García Miró?

En la categoría que pertenece García Miró, hay otros siete nominados: Kel Calderón, Laura Sánchez, Luz Carreiro, Dani Valle, Sujun Kim, Surthany Hejeij y Tefi Russo. Para apoyarla, sigue estos pasos:

Visita el sitio oficial de votación: VOTEPCA.COM/LA

Crea una cuenta o inicia sesión con tus credenciales.

Navega entre los nominados hasta encontrar a Alondra García Miró.

Haz clic en su imagen para emitir tu voto a su favor.

Alondra García Miró reconocida internacionalmente en los People’s Choice 2024. | Instagram

¿Quién es el nuevo novio de Alondra Gracía Miró?

Alondra García Miró finalmente decidió difundir a través de sus redes sociales quién es la persona que le ha robado el corazón. Se trata de Francisco Alister Moreno, un economista de Estados Unidos. Tiene 40 años de edad y es de ascendencia española.

Alondra Garcia Miro presentó oficialmente a su novio Francisco Moreno. | Instagram @alondragarciamiro

Alister Moreno es un reconocido profesional financiero, especializado en negocio inmobiliario, y anteriormente presidente del Banco Santander en Nueva York. Actualmente, reside en España y dirige la empresa Clickpiso, con notable éxito en el sector inmobiliario.