Samantha Batallanos confiesa sentirse atraída por Jefferson Farfán: “Es un moreno guapo”

Samantha Batallanos lanza piropo a Jefferson Farfán. | Panamericana TV

Samantha Batallanos se convirtió en el centro de atención tras sus comentarios sobre Jefferson Farfán, exfutbolista y goleador de la selección peruana. La modelo expresó su admiración por el deportista durante una secuencia en ‘Todo Se Filtra’, programa de Panamericana TV.

En el espacio de espectáculo confesó sentirse atraída por la ‘Foquita’, luego de ver una imagen de él pantallas, refiriéndose a su persona como “un moreno muy guapo”. La joven se encontraba en el set con Leysi Suárez y Kurt Villavicencio, alias ‘Metiche’, donde además habló de otros jugadores.

En el segmento, la expareja de Jonathan Maicelo también compartió sus impresiones sobre los cambios físicos de conocidos deportistas como Carlos Zambrano, Pedro Gallese, André Carrillo, entre otros.

Samantha Batallanos confesó sentirse atraída por Jefferson Farfán. | Instagram

¿Qué dijo Samantha Batallanos sobre Jefferson Farfán?

Pese a admitir que nunca ha tenido un encuentro directo con Jefferson Farfán, exsaliente de Yahaira Plasencia, resaltó la atracción que siente por el jugador, ya retirado del fútbol profesional.

“¿Tú en alguna oportunidad has conocido al señor Jefferson Farfán?”, le preguntó Metiche. “No, todavía no lo conozco. Sí (es apuesto) es un moreno muy guapo, me encantan los de piel canela”, agregó Batallanos.

Además, la joven señaló que no ha tenido un ideal de hombre en su vida. “La verdad es que no he tenido un tipo específico, la verdad es que he tenido todas las razas, por así decirlo”, dijo.

Jefferson Farfán, futbolista peruano. - captura: Liga 1 MAX

Igualmente, al ser preguntada sobre Carlos Zambrano, admitió encontrarlo atractivo respetando, sin embargo, su estado civil, ya que el defensa está casado. La conversación también tocó aspectos personales de las preferencias de Batallanos y cómo estos han evolucionado con el tiempo.

¿Por qué terminaron Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo?

La modelo Samantha Batallanos denunció a Jonathan Maicelo a inicios de diciembre del 2023 por agresiones físicas y psicológicas. En ese entonces, ellos mantenían una relación sentimental de varios meses.

La joven acudió a una comisaría de San Isidro para hacer la acusación formal. Según el acta, los hechos habrían tenido lugar el 7 de diciembre en el entorno de un restobar propiedad del pugilista.

La exparticipante del Miss Perú afirmó haber sufrido varios golpes y sostuvo en particular un impacto en el ojo derecho. La ex Miss Grand International también detalló que poseía una grabación que contendría evidencias de las agresiones.

Samantha Batallanos sigue firme en su denuncia contra Jonathan Maicelo. Captura/América Hoy

“En circunstancias que la denunciante procedía a subir al taxi a fin de ir a trabajar, este la cogió del brazo, la forcejeó y la subió al taxi. Luego de ello en el interior del vehículo la cogió del cabello hasta llevarla al piso y sin soltarla le propinó golpes (manazos) múltiples en todo el cuerpo y puñete en la parte del rabo del ojo derecho”, se lee en el documento.

En su testimonio, relató que esta no es la primera vez que fue agredida por el administrador de restaurantes, indicando que sería la cuarta ocasión en que él la maltrata. Por ello, decidió romper su romance.

Samantha Batallanos protagoniza ampay

El programa de televisión ‘Magaly TV La Firme’ sacó a la luz la identidad de Luis Felipe Zapata García, el hombre que fue visto besando a Samantha Batallanos en un establecimiento nocturno en Barranco.

El hombre, canadiense con raíces peruanas y pasado sentimental con figuras del espectáculo, es actualmente director de una empresa minera y tiene vínculos familiares con Mario Irivarren.

Ampay de Samantha Batallanos besando a otro hombre. | ATV

Además de su conexión con la modelo, tuvo una implicación sentimental con Tiffany López, también exaspirante a Miss Perú, quien posteriormente lo acusó de agresión, secuestro y tentativa de homicidio, situaciones que datan de 2014.

En 2015, fue objeto de una orden de detención por no presentarse a un juicio penal. En términos profesionales, su liderazgo en la empresa Vista Gold y su estilo de vida, con presencias en eventos sociales y discotecas reconocidas, han sido también parte de su perfil público.