Lucía Oxenford y su conciliador mensaje a Juliana Oxenford: “Espero que algún día todo se solucione con un abrazo”

Lucía Oxenford desea que su problema familiar con Juliana Oxenford se solucione. (Foto: Captura de IG)

Juliana Oxenford siempre ha dejado en claro que se encuentra distanciado de su padre Marcelo Oxenford. En una reciente entrevista para el podcast de Carla Chévez de Trome, contó que ella no ha gozado del amor de su progenitor, ya que por temporadas han estado distanciados.

“Lo natural sería que todos los padres amen a sus hijos, pero hay padres que no aman a sus hijos. Es lo que me tocó. Tengo hermanas que me aman. Yo a mi papá no lo vivo. Quizás sea un maravilloso papá con Lucía, conmigo no lo es. Yo con él no tengo vínculos. Lo he tenido por momentos y han surgido cosas que hicieron que nos distanciáramos una y otra vez”, comentó.

Asimismo, habló sobre su hermana Lucía Oxenford, con quien no comparte momentos importantes desde hace varios años. En ese sentido, ella aclaró que no sabe qué tipo de persona es en la actualidad, esto debido a que no se frecuentan.

Lucía Oxenford no se guarda nada en su respuesta a Juliana sobre su padre. | difusión

“A ella casi no la conozco. Sí, claro, en navidades (la he visto). Digo casi no la conozco porque yo no sé qué tipo de persona es ahora. Entiendo que es superdivertida y buena gente”, expresó la comunicadora.

Las declaraciones de Juliana Oxenford no fueron del agrado de su hermana, por lo que no dudó en pronunciarse a través de su cuenta de X (antes Twitter), utilizando un gif para expresar su desacuerdo con la periodista.

Posteriormente, Lucía Oxenford sorprendió a todos al publicar un extenso comunicado sobre el tema, asegurando que no deseaba desatar un enfrentamiento mediático con su hermana, pues pese a los problemas que tienen como familia, ella espera que todo se pueda solucionar en un momento.

Juliana Oxenford hace mea culpa por sus declaraciones. (Instagram)

“Dadas las recientes declaraciones, me da mucha gente lo que se viene diciendo, espero que algún día todo se pueda sellar con un abrazo porque al final somos una familia y en toda familia SIEMPRE habrá peleas, ser mediáticos no nos hace perfectos ni ejemplo de nada, así que agradecería que todos sean sus círculos internos antes de comentar”, indicó.

Además, la actriz aclaró que ella no está dispuesta a dar ninguna declaración sobre los conflictos internos de su familia, por lo que le pidió a los periodistas que dejen de contactarla para que hable sobre este tema.

“Por otro lado, yo jamás me sentaría a hablar mal de mi familia en un programa, ni daría una entrevista para hacerlo, por lo que agradecería que no me escriban para ese fin. De forma personal, pido que dejen de comentar estos temas de forma pública, porque solo ocasionan que sigan rebotando y cansa. Hablen de otras cosas, sin involucrar a terceros”, sentenció.

Lucía Oxenford

¿Por qué Juliana Oxenford no se lleva bien con su hermana?

El distanciamiento entre Juliana Oxenford y Lucía Oxenford nació cuando la periodista habló por primera vez sobre el distanciamiento de su padre, esto ocurrió en el año 2017, cuando todavía formaba parte de Latina. “Tengo un sentimiento muy arraigado de abandono. Me dejó mi padre, se murió mi novio y me separé del papá de mi niña”, dijo entonces a Trome.