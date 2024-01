La emotiva historia detrás de la presentación de Jairo Concha como refuerzo de Universitario

Universitario anunció la contratación de Jairo Concha, proveniente de Alianza Lima.

Universitario de Deportes dio el golpe en el mercado de pases tras fichar a Jairo Concha para su centenario. Mucho se habla del video de presentación que eligieron los ‘cremas’ para anunciarlo por las redes sociales. El mediocampista llegó a Ate por tres temporadas y todo apunta que será el reemplazo de Piero Quispe.

Hay una emotiva historia detrás de la comentada presentación, pues se jugó con hinchaje del jugador y eso generó muchas reacciones. Siempre se especuló de que Concha era fiel seguidor de los ‘merengues’, y el hecho de que defendía la camiseta de los ‘blanquiazules’ solo aumentaba la polémica.

A pesar de que hay una foto del ‘10′ cuando era pequeño junto al mural de ‘Lolo’ Fernández, el futbolista de 24 años nunca confirmó si era o no fanático de Universitario. Y justamente esa fue la imagen que los ‘cremas’ usaron para recrear tremendo videoclip.

El video empieza con un niño de espaldas mirando el mural del máximo ídolo de la ‘U’ y luego se ve al mediocampista con el uniforme completo del equipo de Fabián Bustos. La música de fondo también jugó un papel importante ya que se optó por la letra de una canción de Bad Bunny: “Esto es lo que tú querías...”.

Ni bien se confirmó la llegada de Concha, todos los hinchas de los ‘merengues’ aplaudieron su llegada y los comentarios más resaltantes fueron: “crema desde chiqutito”, “bienvenido a casa”, “cumplió su sueño de jugar con el equipo de sus amores”, “lo que será el clásico”, y mucho más.

Universitario recró la foto de Jairo Concha para hacer presentación de su fichaje | La voz del hincha

Jugadores de Universitario le dieron la bienvenida

La llegada de Jairo Concha no solo alegró a los hinchas de Universitario de Deportes, también a los jugadores y más a Fabián Bustos. El técnico está seguro que sumará al equipo y será pieza importante para lograr el bicampeonato.

“La dirigencia ha hecho un gran esfuerzo por traer a Jairo. Seguramente va a venir a competir y a darle una mano al equipo. Sí lo conozco, lo he visto jugar, aunque ustedes lo conocen mejor que yo. Ha tenido un gran año. La llegada de Jairo es todo mérito de la dirigencia, de Jean Ferrari y del equipo detrás, para resolver este tema”, aseguró el DT para Depor.

Edison Flores fue uno de los más entusiasmado con el fichaje del exjugador de Alianza Lima. Confesó que uno de sus deseos fue jugar junto con él y se hará realidad esta temporada.

“Se fue a Alianza, pero yo siempre lo quise tener en la ‘U’. Es un jugador que siempre va para adelante y siempre la tiene (pelota), todos saben sus virtudes. Ha tenido buenos años en Alianza, es un jugador que siempre me ha gustado, desde que salió”, declaró el ‘Orejas’.

Por su lado, Horacio Calcaterra también le dio la bienvenida. “Obviamente que sabemos la calidad de jugador que es y que venga con ganas que será bienvenido”.

Edison Flores llenó de elogios a Jairo Concha tras fichar por Universitario.

¿Jairo Concha debutará con Universitario en Estados Unidos?

El plantel de Universitario de Deportes viajó a Estados Unidos el pasado miércoles 10 de enero para disputar el amistoso contra Atlético Nacional de Colombia, evento deportivo que lleva el nombre de “Duelo de Campeones”.

El encuentro se llevara a cabo este domingo 14 de enero a partir de las 18:00 horas (Perú) en el estadio DRV PNK de Miami, Florida. Sin embargo, Jairo Concha no será parte de la delegación ‘crema’ pues se conoció de que el jugador no tiene visa y no alcanza el tiempo para realizar el trámite.

Por ello, se quedará en Lima para pasar por los exámenes médicos y empezar con la pretemporada para estar a la par de sus compañeros que llevan un par de semanas entrenando.