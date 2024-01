Pastilla del día siguiente: cómo usar correctamente este anticonceptivo de emergencia

La píldora del día siguiente suele estar rodeada de polémica pues se la ha acusado de ser abortiva (Andina: Agencia Peruana de Noticias)

A finales de marzo de 2023, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó al Ministerio de Salud del Perú (Minsa) la entrega gratuita de la anticoncepción oral de emergencia (AOE), más conocida como la pastilla del día siguiente.

De acuerdo a la disposición del TC, a partir de esa fecha no solo se podía solicitar dicho anticonceptivo en cualquier centro de salud a nivel nacional, sino que la entrega gratuita debía ir acompañada de información previa sobre el uso de este método de emergencia.

Esto se debe a que, a pesar de tratarse de una sola pastilla que cumple una única función, la también llamada píldora del día siguiente, suele estar rodeada de polémica, pues se la ha acusado de ser abortiva.

¿Qué es la pastilla del día siguiente?

La AOE puede contener levonorgestrel o acetato de ulipristal (Andina: Agencia Peruana de Noticias)

La pastilla del día siguiente es un anticonceptivo oral de emergencia (AOE), que contiene levonorgestrel o acetato de ulipristal y que se emplea tras una relación o acto sexual que incluya coito vaginal, o el fallo de un método anticonceptivo habitual; por lo tanto, está diseñada para prevenir un embarazo no deseado.

Es importante aclarar que la AOE no puede provocar un aborto porque no finaliza un embarazo que se ha implantado en el útero, ya que su acción consiste principalmente en retrasar o evitar la ovulación.

Tal como señala Mayo Clinic, el uso principal de la píldora del día siguiente es actuar como una red de seguridad para evitar un embarazo no deseado, por lo tanto, no se debe recurrir a ella de manera regular sino ocasional. En este sentido, se enfatiza que la AOE no sustituye los métodos contraceptivos primarios, por lo que su consumo debe ser moderado.

Cuándo se debe usar la pastilla del día siguiente

La pastilla del día siguiente es un método de emergencia que debe usarse cuando existe riesgo de embarazo (Andina: Agencia Peruana de Noticias)

Debido a que se trata de un método de emergencia, la pastilla del día siguiente puede ser empleada en situaciones donde existe riesgo de embarazo, como las mencionadas por Medline Plus:

Después de haber sufrido una violación que incluya coito vaginal.

Cuando un condón se rompe o un diafragma se sale de su lugar durante el coito vaginal.

Cuando una mujer tiene una relación sexual con coito vaginal, pero olvida tomar las píldoras anticonceptivas.

Cuando se practica el coito vaginal y no se utiliza ningún método anticonceptivo.

Cómo se debe usar la pastilla del día siguiente

En cuanto al uso de la AOE, es importante diferenciar los dos tipos de productos que se ofrecen de acuerdo a su contenido. Si la píldora del día siguiente contiene levonorgestrel debe ingerirse lo más pronto posible y dentro de las 72 horas posteriores al coito vaginal que implique riesgo de embarazo.

Mientras que, en el caso de la pastilla del día siguiente que contiene acetato de ulipristal puede ser utilizada dentro de un marco temporal extendido de hasta 120 horas.

Es importante retomar o iniciar el uso de métodos anticonceptivos regulares tras el uso de la píldora del día siguiente para mantener una protección efectiva contra el embarazo (Getty Images)

De acuerdo a Mayo Clinic, las recomendaciones subrayan que, en caso de vomitar dentro de las primeras dos horas después de la ingesta de la AOE, es crucial contactar a un profesional de salud para determinar si es necesario administrar otra dosis. La relevancia de este procedimiento radica en asegurar la efectividad del método y la prevención de un embarazo no deseado.

Además, se aconseja no tener relaciones sexuales que incluyan coito vaginal hasta implementar un método anticonceptivo adicional, ya que la pastilla del día siguiente no brinda una protección prolongada.

Cabe destacar que, aunque este método de emergencia es seguro y efectivo como solución de última hora, no debe convertirse en un anticonceptivo de uso frecuente. La efectividad de la AOE es mayor cuanto antes se administra tras el coito vaginal con riesgo de embarazo.

Por último, se recalca la importancia de retomar o iniciar el uso de métodos anticonceptivos regulares tras el uso de la píldora del día siguiente para mantener una protección efectiva contra el embarazo.

Efectos de la pastilla del día siguiente

El retraso en el ciclo menstrual así como el aumento de sangrado menstrual es una consecuencia del uso de la AOE (Freepik)

El retraso en el ciclo menstrual, que puede prolongarse hasta una semana, es un efecto secundario común de la toma de la AOE y también puede incluir cambios en la duración del ciclo menstrual o en la cantidad de sangrado menstrual.

Se aconseja a las mujeres que, si no se produce la menstruación en el plazo de tres a cuatro semanas después de ingerir la píldora del día siguiente, se realicen una prueba de embarazo para descartar una gestación no planificada.

El conocimiento y seguimiento de las indicaciones de la pastilla del día siguiente es crucial para la salud sexual y reproductiva de la mujer. Mantenerse informada y consultar con profesionales de la salud ante cualquier duda o irregularidad es fundamental para la correcta utilización de este método de emergencia y para comprender los posibles efectos secundarios que pueden surgir tras la ingesta de la AOE.